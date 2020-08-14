В России заработала платежная система Facebook Pay

Facebook запустила в России свою платежную систему Facebook Pay. Она сделала это без предварительного анонса и официального заявления, и пока что сервис можно использовать только внутри сети для покупки виртуальной валюты Stars. Поддерживается привязка российских дебетовых и кредитных карт MasterCard и Visa и счета в PayPal.

Бесшумный запуск

Компания Facebook без предварительного анонса запустила на территории России собственную платежную систему Facebook Pay. Об этом начали сообщать многочисленные российские пользователи.

Официального заявления о ее запуске на территории России на 14 августа 2020 г. не было, и в списке стран, где доступна Facebook Pay, Россия не фигурировала.

Согласно описанию сервиса, с его помощью можно будет отправлять деньги друзьям, покупать игры и внутриигровой контент, делать пожертвования на благотворительность или личные цели, а также покупать и продавать вещи в фирменном маркетплейсе и группах, приобретать билеты на различные мероприятия или продвигать то или иное мероприятие, товар или компанию с помощью рекламы в социальной сети.

Пользоваться Facebook Pay теперь можно и в России

На момент публикации материала Facebook Pay работала в России в ограниченном режиме – ею можно было воспользоваться исключительно внутри самой социальной сети и только для пожертвований при помощи внутренней валюты Stars («Звезды»). Их можно потратить, к примеру, на поддержку известных блогеров («звезд») во время их стримов.

Facebook запустила «Звезды» в июне 2020 г. Получить их можно только в обмен на реальную валюту.

Как подключить систему

Редакция CNews удостоверилась в работоспособности Facebook Pay на территории России. По состоянию на 14 августа 2020 г. для активации Facebook Pay необходимо было в настройках своего профиля в социальной сети в разделе «Facebook Pay» привязать банковскую карту. Поддерживаются российские MasterCard и Visa, дебетовые и кредитные. Также можно сделать привязку к счету в платежной системе PayPal. Помимо этого, есть возможность выбора используемой валюты – для пользователей из России по умолчанию установлен рубль.

Основное меню системы

На момент публикации материала не было известно, планирует ли Facebook брать комиссию за транзакции через свою платежную систему.

История Facebook Pay

Платежная система Facebook Pay была запущена в середине ноября 2019 г., и это самый новый сервис оплаты на фоне Samsung Pay, Apple Pay и др. Изначально проект создавался с целью упростить транзакции в собственных сервисах Facebook.

Вместо рубля можно выбрать любую валюту из нескольких десятков

Сразу после запуска Facebook Pay появилась в США и только в социальной сети и фирменном мессенджере Facebook Messenger. Со временем ее подключили к фотосервису Instagram и к еще одному мессенджеру – WhatsApp, который Facebook, как сообщал CNews. купила в феврале 2014 г.

Поддержку российских карт в Facebook Pay уже добавили

Разработчики пообещали максимально быстро добавить Facebook Pay во все сервисы компании и оперативно запустить ее в как можно большем количестве стран.

Точные сроки они называть не стали, но менее чем за год своего существования система работала, не считая Россию, только лишь в США, Австралии, Бразилии, Великобритании, Испании, Канаде, Мексике, Франции и Таиланде.

Конкуренты в России

На 14 августа 2020 г. в России работало несколько всемирно известных платежных систем. К примеру, как сообщал CNews, системой Samsung Pay россияне могут пользоваться с 28 сентября 2016 г. Это полноценный сервис, позволяющий оплачивать товары и услуги при помощи своего мобильного устройства Samsung, в котором должен присутствовать чип NFC. Ограничений на работу в одном или нескольких сервисах, в отличие от Facebook Pay, здесь нет.

Список стран, в которых работает Facebook Pay. Россию добавить, видимо, забыли

Спустя несколько дней после российского запуска Samsung Pay в стране заработала и Apple Pay – она пришла в Россию 4 октября 2016 г. Общий принцип тот же – к современному iPhone можно привязать банковскую карту и использовать его для оплаты через терминалы.

Платежная система Google Pay, работающая на устройствах под управлением Android без привязки к конкретному бренду, появилась в России приблизительно через полгода после запуска Apple Pay. Дата начала ее работы в России – 27 мая 2017 г.

В настоящее время в России действует еще и Mir Pay – полностью отечественный платежный сервис, базирующийся на платежной системе «Мир». Разработка данного сервиса бесконтактной оплаты началась весной 2018 г. а запуск состоялся в начале марта 2019 г.