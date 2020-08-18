Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда

Государство разработает механизм профилактики пропаганды криминала

Сайты, пропагандирующие криминальную субкультуру и деятельность по ее поддержке и формированию, будут блокироваться в досудебном порядке. Такова, по информации агентства «РИА Новости», суть нового законопроекта, внесенного в Госдуму Зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александром Башкиным.

Как пояснил сенатор, законопроект предусматривает возможность ограничения доступа к сайтам в интернете, содержащим информацию, формирующую и поддерживающую криминальную субкультуру, включая создание интернет-сообществ. Башкин пояснил, что в законодательстве нет подробного описания преступлений по пропаганде криминальных ценностей, а также механизмов их профилактики, которые позволят быстро выявить случаи нарушения закона с использованием интернета, отправить информацию о них в уполномоченные органы власти и заблокировать сайты в случае необходимости.

По словам Башкина, деятельность по созданию подобных криминальных интернет-сообществ часто осуществляется лицами, находящимися в исправительных учреждениях. Действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, однако не ограничивает пропаганду криминального образа жизни и подобной идеологии.

Изменения коснутся законов «Об основах профилактики правонарушений» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Напомним, что в марте 2020 г. в рамках поправок ко второму из этих законов Роскомнадзор ввел в эксплуатацию автоматическую систему мониторинга VPN и прокси-сервисов, а также поисковых систем.

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин

Поправки поставили вне закона технологии, позволяющие обходить блокировку интернет-ресурсов (анонимайзеры) и VPN-сервисы. Роскомнадзору было предписано ограничить доступ не только к самим анонимайзерам, но и к тем сайтам, на которых содержится руководство по обходу блокировок. В настоящее время система работает в опытном режиме, а полноценный запуск должен состояться в конце 2020 г.

Запрет «блатной романтики» АУЕ

Новый законопроект поступил в Госдуму на следующий день, после того, как 17 августа 2020 г., Верховный суд России признал экстремистским и запретил деятельность в России «международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)». Фактически суд приравнял к участникам радикальных экстремистских и террористических группировок тех, кто насаждают воровские понятия в школах, колледжах и вузах.

Участники сообщества АУЕ выступают за популяризацию уголовного образа жизни и тюремных схем поведения, а также признание уголовных авторитетов в обычной жизни. Движение массово распространилось во многих регионах России и затронуло, прежде всего, молодых людей и студентов. Одним из самых громких уголовных дел стало следствие по делу о создании в Екатеринбурге «экстремистского сообщества АУЕ». Трое обвиняемых, по версии следствия, опубликовали в тематическом сообществе в соцсетях картинки, воспевающие уголовную романтику, и занимались продажей «тюремных» сувениров.

На высшем уровне забили тревогу и признали массовость движения в 2016 г., когда Яна Лантратова, ответственный секретарь совета по правам человека при Президенте России, рассказала в интервью газете «Известия», что «молодежное криминальное движение АУЕ взяло под свой контроль учебные заведения в 18 регионах России». В 2020 г. по оценкам спецслужб в движении участвовало уже 25 регионов.

В судебном заседании (данные опубликованы на сайте Генпрокуратуры) было установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией – молодежным движением экстремистской направленности, в рамках которой совершались экстремистские правонарушения и массовые беспорядки. Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству.

Теперь деятельность АУЕ попадает под 282 статью Уголовного кодекса «Организация экстремистского сообщества», и участникам могут грозить от 10 до 15 лет тюрьмы или штрафы более 700 тыс. руб.

По данным РБК, в составляемый Минюстом список организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности», включены: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, Украинская повстанческая армия, организация «Правый сектор», а также различные объединения футбольных фанатов. Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству.

Законодательные ограничения в отношении запрещенного контента усилятся

Напомним, что с 1 октября 2018 г. в России действует закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов. Согласно законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Однако на практике закону пока следуют не все. В августе 2020 г. Google был оштрафован на 1,5 млн руб. за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией контента, запрещенного в России.

В июле 2020 г. Госдума занималась доработкой сразу нескольких законопроектов, направленных на блокировку запрещенного контента. 9 июля 2020 г. законопроект по введению административной ответственности для хостинг-провайдеров за неудаление запрещенного контента получил поддержку комиссии Правительства и отправлен в Госдуму с условием доработки во втором чтении. https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-09_pravitelstvo_podderzhalo

Документ предполагает дополнение ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России штрафными санкциями для хостинг-провайдеров за бездействие по отношению к противоправному контенту – такому как детская порнография, пропаганда наркотиков или террористические призывы. В новом законопроекте также предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями для возбуждения дел об административном правонарушении в отношении операторов поисковых систем, которые не исполняют обязанности по исключению из выдачи запрещенных в России ресурсов при повторном обращении.

Также 9 июля 2020 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков в интернете (инициатива была внесена в январе 2020 г.). Владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность. В случае неисполнения операторами связи действий по блокировке таких ресурсов предлагается штраф для должностных лиц в размере от 10 до 30 тыс. руб., для юрлиц – от 100 до 500 тыс. руб. За повторное аналогичное нарушение в течение года, согласно проекту, для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц – от 500 до 800 тыс. руб.

Кроме того, возможно, в скором времени в России появится министерство пропаганды. Создать его предложил Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов в июле 2020 г.