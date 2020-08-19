Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Зачем понадобились диски SAS для виртуальных серверов и облачной инфраструктуры

Бизнес Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Ритейл Облака Маркет

Высокоскоростные диски SAS особый сегмент современного рынка средств хранения информации. Они рассчитаны на повышенные требования к параметрам эксплуатации, высокие нагрузки и скоростной доступ к пакетам данных. Рассмотрим, какие отличительные особенности имеют SAS-диски и где их применение наиболее актуально.

История возникновения SAS и алгоритм работы

SAS — аббревиатура Serial Attached SCSI (последовательное подключение SCSI). Данный интерфейс является наиболее современной, актуальной и популярной реализацией технологии SCSI. Первая версия SAS была выпущена в 2004 году. В течение первого же года существования интерфейс стал пользоваться высокой популярностью, которая сохраняется по настоящее время.

Появление SAS внесло большие изменения в сферу хранения информации, особенно в корпоративном секторе: логистика стала быстрее и надежнее, приобрела гибкость и масштаб.

Технология SCSI (и SAS в частности) обеспечивает работу устройств согласно концепции клиент/сервер. Клиент (его также называют инициатор) — это, как правило, SAS-контроллер, который посылает необходимые команды и ждет ответа на них со стороны сервера (или «целевое устройство»). В данной концепции на месте сервера также может быть как одиночный жесткий диск, так и масштабный дисковый массив.

diski_sas800.jpg
Высокоскоростные диски SAS особый сегмент современного рынка средств хранения информации. Фото: ru.depositphotos.com

Связь между клиентом и сервером обеспечивается подсистемой доставки данных, которая часто реализована в формате внешних и внутренних кабелей. SAS имеет несколько поколений кабелей различной длины и емкости.

SAS-диски предназначены для операций, требующих высоких скоростей, многократно повторяющихся циклов сохранения информации, работы с большими объемами данных. Особую эффективность они демонстрируют в составе инфраструктуры серверов повышенной нагрузки и серверных массивов.

Преимущества и недостатки SAS

Как и любое техническое решение, диски SAS обладают рядом характеристик, на которые стоит обращать внимание при построении ИТ-инфраструктуры.

Главными преимуществами можно назвать следующее:

  • Высокая скорость работы и, как следствие, высокие показатели производительности. Такая характеристика обеспечивает отсутствие задержек при одновременном выполнении операций по вводу и изъятию данных.
  • Наличие алгоритмов end-to-end data protection, направленных на предотвращение ошибок записи данных. Иными словами, благодаря наличию данной технологии администратор может быть уверен в корректности подготовки данных к записи на хост — запись будет производиться в полном объеме и без искажений.
  • Совместимость с SATA-дисками, позволяющая размещать диски обоих форматов в одном корпусе, что в случае с арендой виртуального сервера позволит клиенту оптимизировать затраты, сокращая количество арендуемых мест. Также совместная работа двух интерфейсов позволяет гибко управлять компонентами системы, выбирая диски в зависимости от текущих потребностей, что тоже способно сократить бюджет (тарифы на SATA-диски ниже, чем на SAS).
  • Долгий срок эксплуатации — производители в спецификации обещают более 1,5 млн часов наработки до отказа, что в свою очередь влияет на отказоустойчивость как физической, так и виртуальной инфраструктуры в целом.

К недостаткам относят следующие факторы:

  • Высокая цена SAS-дисков, что влияет на стоимость тарифов виртуальных сервисов (она всегда выше, чем, например, в случае с SATA-дисками).
  • Относительно небольшой объем отдельно взятого диска. По этой причине в случае аренды виртуального сервера под проект с большим массивом активных данных может потребоваться несколько дисков.
  • Большая производительность сопровождается повышением энергопотребления и тепловыделения, что требует наличия соответствующей инфраструктуры (более высокая мощность ИТ-стойки, более интенсивное охлаждение и т.д.). По этой причине необходимо внимательно подходить к выбору провайдера облачной услуги, заранее оценивая уровень дата-центра и условия содержания физической инфраструктуры.

Применение дисков SAS для виртуальных серверов VPS

Благодаря своим техническим характеристикам диски SAS получили широкое применение в формировании ИТ-архитектуры. Однако провайдеры виртуальных серверов сегодня используют их крайне редко: выбор делается пользу SATA и SSD.

Тем не менее, SAS-диски в VPS весьма эффективны для построения системы управления базами данных (СУБД) или систем, обрабатывающих большое количество запросов (например, терминальные серверы или 1С-серверы).

Применение SAS для IaaS

Наибольшей популярностью услуга IaaS пользуется у компаний корпоративного сектора. При этом диски SAS изначально разрабатывались с учетом показателей корпоративных и промышленных нагрузок, поэтому их уровень производительности наиболее подходит для корпоративных задач.

IaaS, в отличие от VPS, характеризуется возможностью выбора нескольких типов дисковых хранилищ. Этой особенностью активно пользуются арендаторы инфраструктуры, экономя бюджет и перенося наименее востребованные сервисы на дешевые SATA-диски. При этом диски SAS используются для сервисов с многопоточным доступом и требующих высокой скорости работы с данными. Также SAS актуальны при многократной перезаписи данных. Одним из распространенных сценариев использования SAS-дисков в услуге IaaS — это аренда облачной инфраструктуры для размещения WEB-серверов с высокой нагрузкой. Не обходится без SAS-дисков и конфигурация серверного обеспечения для целей 1С и ERP.

По данным ИТ-маркетплейса Market.CNews, стоимость 1 Гб SAS-хранилища составляет 10-12 рублей (разброс цен от 4 до 18 рублей за 1 Гб). Таким образом, SAS занимают промежуточное положение между дисками SATA (от 1 до 6 рублей за 1 Гб) и SSD (до 60 рублей за 1 Гб).

Выводы

Серверные накопители SAS — современный стандарт скорости и качества, который надежно обеспечит потребности в высокой производительности и отказоустойчивости. SAS-диски обеспечивают высокую эффективность работы с большим объемом данных, а также их надежное хранение. Системы на базе SAS просты в установке и легко масштабируются, что позволяет быстро и эффективно обеспечивать пользователей облачных сервисов необходимыми ресурсами.

Другие материалы рубрики

Браузер Chrome научился загружать сайты ощутимо быстрее, чем раньше

«Ростех» строит российского «убийцу» Zoom

Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами

Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября

В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео

«Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"