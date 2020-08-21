Власти разрешили россиянам регистрировать автомобили в МФЦ

Авто на учет через МФЦ

Зарегистрировать транспортное средство теперь можно в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующее постановление подписал премеьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте Правительства России.

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг создаются на основе федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», принятого в 2010 г. Они работают по принципу «одного окна». Это значит, что взаимодействие с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя.

Для оказания новой услуги к работе на территории МФЦ привлекут сотрудников МВД. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений и выдачей готовых документов автовладельцам будут заниматься сотрудники МФЦ.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

В пресс-службе правительства отмечают, что услугой можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. В правительстве также считают, что нововведение позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.

Напомним, что в настоящее время транспортные средства регистрируют в подразделениях ГИБДД. Подать заявление в ГИБДД и оплатить госпошлину можно через портал госуслуг (ЕПГУ) при наличии подтвержденной учетной записи. Кроме того, в начале 2020 г. автодилеры получили право от имени собственника регистрировать транспортное средство в ГИБДД.

С 1 февраля 2017 г. в МФЦ начали оформлять и выдавать водительские удостоверения, а также внутренние и заграничные паспорта гражданина России.

Электронные госуслуги в России

Электронные госуслуги, не требующие личного обращения граждан в МФЦ или госорганы, продолжают набирать популярность в России. Так, по состоянию на конец 2019 г. посредством ЕАГУ было заказано больше 152 млн услуг (67 млн в 2018 г.), проведено 61,5 млн платежей. Общая сумма оплат через портал составила 64,5 млрд руб. (50 млрд в 2018 г.) По итогам года зарегистрировались 17 млн новых пользователей, а общее число зарегистрированных учетных записей составило 103 млн человек (85 млн в 2018 г.). В тройку наиболее часто заказываемых в 2019 г. услуг вошла регистрация автомобиля – было подано более 9,6 млн заявок.

В марте 2019 г. CNews писал о том, что Россия заняла третье место в мире по темпам роста использования электронных госуслуг и вошла в десятку стран с самой высокой интенсивностью их использования. Россияне чаще всего прибегали к электронным госуслугам для оплаты налогов и штрафов, а также для поиска информации о погоде или ситуации на дорогах.

В августе 2018 г. правительство разрешило гражданам обращаться за электронными госуслугами, используя простую электронную подпись, которую можно получить бесплатно. Раньше для этого требовалась усиленная подпись на USB-носителе.

С ноября 2019 г. портал госуслуг позволяет оплачивать штрафы, пошлины и т.п. через сервис Google Pay.

В мае 2020 г. Минкомсвязи запустило сервис по получению банковских услуг, в том числе и по оформлению заявлений на получение кредита, через ЕПГУ. На начальном этапе к проекту присоединились 20 банков, включая Сбербанк и Райффайзенбанк.

В июне 2020 г. российские абитуриенты получили возможность подать документы на поступление в 54 вуза страны через портал госуслуг. В его составе заработал суперсервис «Поступление в вуз онлайн», позволяющий не тратить время на посещение приемных комиссий и отправлять необходимые для поступления документы, не выходя из дома.

В августе 2020 г. стало известно, что Минкомсвязи предлагает провести эксперимент для организации обмена обращениями и сообщениями между гражданами и властями через портал госуслуг. В эксперименте могут принять участие Минздрав, Минпросвет, ФОМС, Центробанк и другие ведомства.