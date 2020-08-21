Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства

Доходы чиновников Минкомсвязи за 2019 год

Минкомсвязи опубликовало сведения о доходах своих руководителей за 2019 г., а также руководителей подведомственных структур: Россвязи, Росспечати и Роскомнадзора. Одновременно с этим Правительство опубликовала сведения о доходах своих членов.

Напомним, в начале 2020 г. в России сменился состав правительства: премьер-министром вместо Дмитрия Медведева стал Михаил Мишустин, а министром связи вместо Константина Носкова стал Максут Шадаев. Также новым главой Роскомнадзора вместо Александра Жарова стал Андрей Липов. Обновился и состав заместителей министра связи и главы Роскомнадзора.

В то же время Минкомсвязи опубликовало декларации только тех лиц, кто работал в министерстве и подведомственных структурах в конце 2019 г. Доходы новых руководителей указанных ведомств в этих материалах не указаны. Доход Шадаева стал известен из декларации, опубликованной Правительством.

Максут Шадаев оказался самым богатым в министерстве

Лидером рейтинга доходов чиновников Минкомсвязи, составленным CNews на основе указанных материалов, стал новый глава ведомства Максут Шадаев. За 2019 г. он заработал 90 млн руб. В 2019 г. Шадаев работал вице-президентом «Ростелекома». В 2019 г. лидером рейтинга был прежний министр Константин Носков.

На втором месте находится один из давних лидеров рейтинга, замглавы Россвязи Игорь Чурсин. В 2019 г. его семья заработала 32,8 млн руб., большая часть этой суммы приходится на его супругу. В рейтинге CNews доходы и имущество чиновников традиционно учитываются вместе с данными супругов.

Топ-30 чиновников Минкомсвязи и подведомственных структур по доходам за 2019 год

Место в рейтинге Участник рейтинга Должность Доход семьи за 2019 год, рубли Примечание 1 Максут Шадаев Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 90 720 030,41 2 Игорь Чурсин Замглавы Россвязи 32 833 255 Основной доход - супруга 3 Геннадий Трубицын Начальник отдела телерадиовещания Департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи 26 966 722 4 Алексей Соколов Бывший замминистра связи 26 780 473,26 5 Антон Привезенцев Директор госпредприятия "Связист" 23 535 392 6 Юрий Зарубин Замдиректора Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономики Минкомсвязи 13 089 501,89 7 Сергей Чебаков Замглавы Россвязи 11 948 004 Включая единовременуюя субсидию на приобретение жилья 8 Ирина Гормакова Начальник отдела реализации госполитики в сфере электросвязи Департамента госполитики в сфере связи Минкомсвязи 10 491 743,8 9 Алексей Волин Замминистра связи 10 237 414 10 Олег Качанов Замминистра связи (по состоянию на прошлый год - директор Департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи) 9 835 468 Основной доход - супруга 11 Александр Тютрюмов Замдиректора Департамента развития цифрового государства Минкмосвязи 9 084 753,18 12 Олег Иванов Заместитель министра связи 8 433 638 13 Андрей Бадалов Директор НИИ "Восход" 7 881 621 14 Николай Ветров Замдиректора Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи 7 838 122 Основной доход - супруга 15 Сергей Цветков Директор Департамент цифрового госуправления Минкомсвязи (по состоянию на прошлый год - замдиректора Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи) 7 700 925 Включая ипотечный кредит на приобретение квартиры 16 Виктор Иванов Руководитель территориального управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 7 561 500 Основной доход - супруга 17 Евгений Кисляков Замминистра связи 6 902 250 18 Максим Паршин Замминистра связи 6 842 944 19 Антон Лукьянов Начальник отдела контроля и работы с обращениями граждан Административного департамента Минкомсвязи (бывший департамент организационного развития) 6 693 177 20 Олег Войтенко Бывший замминистра связи 6 599 383,22 21 Михаил Сеславинский Глава Роспечати 6 324 424 22 Владимир Козлов Бывший замглавы Роспечати 5 748 528 23 Светлана Васина Главный бухгалтер Департамента экономики и финансов Минкомсвязи 5 596 299 24 Надежда Динариева Руководитель территориального управления Роскомнадзора по Тульской области 5 412 832 25 Григорий Путинцев Бывший заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи 5 336 746 Основной доход - супруга 26 Виктория Пименова Руководитель территориального управления Роскомнадзора по Республике Коми 5 276 975 27 Владимр Григорьев Замглавы Роспечати 5 202 165 28 Таймураз Доев Руководитель территориального управления Роскомнадзора по Республике Северная Осетия 4 961 050 29 Цырен Мункожаргалов Руководитель территориального управления Роскомнадзора по Республике Бурятия 4 915 518 30 Игорь Судец Бывший начальник отдела поддержки развития цифрового государства Департамента развития цифрового государства Минкомсвязи 4 694 262

Источник: CNews Analytics

Третье место занял начальник отдела телерадиовещания Департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Геннадий Трубицын: он заработал в 2019 г. 26,9 млн руб. Ушедший недавно в отставку замминистра связи Алексей Соколов заработал 26,7 млн руб.

Новичком рейтинга стал директор госпредприятия «Связист» Антон Привезенцев, чей доход в 2019 г. составил 23,5 млн руб.

Госпредприятие «Связист» было создано Минкомсвязи для реализации государственных программ, ввода в эксплуатацию государственных информационных систем, управления закрепленным за Минкомсвязи недвижимым имуществом, организацией санаторно-курортного и социально-бытового обслуживания сотрудников отрасли связи и т.д.

Замдиректора Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономики Минкомсвязи Юрий Зарубин заработал 13 млн руб. Доход замглавы Россвязи Сергей Чебакова, с учетом субсидии на приобретения жилья, составил 11,9 млн руб. Его начальник Олег Духовницкий заработал за год 3,4 млн руб. и не вошел в Топ-30.

Начальник отдела реализации госполитики в сфере электросвязи Департамента госполитики в сфере связи Минкомсвязи Ирина Гормакова заработала за прошлый год 10,5 млн руб. Доход замминистра связи Алексея Волина составил 10,2 млн руб.

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов рассказывает, что о его доходах его жена узнала из публикации CNews

Занявший недавно пост замминистра связи Олег Качанов заработал в 2019 г. 9,8 млн руб., причем большая часть данной приходится на доход его супруги. В 2019 г. Качанов возглавил Департамент проектов цифровой трансформации Минкомсвязи. Новичком рейтинга стал директор подведомственного Минкомсвязи предприятия НИИ «Восход» Андрей Бадалов. В прошлом году он заработал 7,88 млн руб.

В каких регионах самые богатые руководители управлений Роскомнадзора

В рейтинге присутствуют пять руководителей территориальных подразделений Роскомнадзора: Виктор Иванов (заработал вместе с супругой 7,5 млн руб., руководит управлением по Алтайскому краю и Республике Алтай), Виктория Пименова (заработала 5,3 млн руб., руководит управлением по Республике Коми), Надежда Динариева (заработала 5,4 млн руб., руководит управлением по Тульской области), Таймураз Доев (заработал 4,9 млн руб., руководит управлением по Республике Северная Осетия) и Цырен Мункожаргалов (заработал 4,9 млн руб., руководит управлением по Республике Бурятия).

У кого из чиновников Минкомсвязи больше всего квартир и земли

Из владельцев недвижимого имущества выделяется замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. У него есть семь участков общей площадью 3,63 млн кв. м. Из них участки общей площадью 3,629 млн кв. м. – сельскохозяйственного назначения. Еще четыре участка общей площадью 6,47 тыс. кв. м предназначены для жилищного строительства. Также у Волина есть жилой дом площадью 670 кв. м.

У заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева есть три земельных участка общей площадью 9,88 тыс. кв. м и две квартиры общей площадью 376 кв. м. У его начальника Михаила Сеславинского есть три квартиры общей площадью 299 кв. м, два земельных участка общей площадью 1,6 тыс. кв. м и жилой дом площадью 140 кв. м.

У заместителя министра Евгения Кислякова есть два земельных участка общей площадью 6 тыс кв м и четыре квартиры общей площадью 221 кв м. Экс-замминистра Алексей Соколов имеет три земельных участка общей площадью 5,69 тыс. кв. м и два дома общей площадью 652 кв. м.

Начальник отдела государственного регулирования обеспечения функционирования сетей связи и метрологии Департамента госполитик в сфере связи Минкомсвязи Игорь Власов имеет три земельных участка площадью 3,94 тыс. кв. м и два дома общей площадью 176 кв. м.

Замминистра связи Олег Иванов имеет три земельных участка общей площадью 3,82 тыс. кв. м, баню площадью 182 кв. м и четыре квартиры общей площадью 225 кв. м.

Замдиректора Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Владимиров имеет пять земельных участков общей площадью 3,24 тыс. кв. м и жилой дом площадью 201 кв. м.

У директора Департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерины Лариной есть три земельных участка общей площадью 2,07 тыс. кв. м, два дома общей площадью 304 кв. м и две квартиры общей площадью 177 кв. м.

Андрей Бадалов обладает двумя земельными участками общей площадью 2,5 тыс. кв. м, жилым домом площадью 305 кв. м и двумя квартирами площадью 193 кв. м. Антон Привезенцев обладает тремя земельными участками общей площадью 2,06 тыс. кв. м, тремя домами общей площадью 450 кв. м и нежилым помещением площадью 37 кв. м.

Директор Департамента госполитики в сфере связи Минкомсвязи (и бывший директор Департамента регулирования частот и сетей связи) Андрей Канцуров имеет два земельных участка общей площадью 2,4 тыс. кв. м, жилой дом площадью 185 кв. м, хозблок площадью 112 кв. м и три квартиры общей площадью 237 кв. м. Его заместитель Анжела Константинова имеет четыре квартиры общей площадью 134 кв. м.

Бывший замдиректора департамента стратегических проектов Минкомсвязи Григорий Путинцев имеет четыре квартиры общей площадью 249 кв. м. Замглавы Департамента информационной безопасности Минкомсвязи Герман Ширапов имеет три квартиры общей площадью 214 кв. м, земельный участок площадью 1,13 тыс. кв. м и жилой дом площадью 180 кв. м.

Начальник отдела организации закупок Департамента экономики и финансов Минкомсвязи Елена Шишлова имеет земельный участок площадью 1,3 тыс. кв. м, три дома общей площадью 270 кв. м и две квартиры площадью 121 кв. м.

Транспортный парк чиновников Минкомсвязи

Из обладателей транспортных средств можно выделить замдиректора Департамента экономики и финансов Минкомсвзязи Сергея Гончара. Он имеет два автомобиля: Subaru Legacy Outback и Subaru Impreza, два мототранспортных средства: Linx Adventure и CF Moto X4, два прицепа (ЛАВ 81012А и М3СА 81777Е), водное транспортное средство Enigma 460 и лодочный мотор Yamaha F60Fetl.

Алексей Волин владеет тремя автомобилями: Infinity QX56, Dodge Caravan и Nissan Murano, а также мототранспортным средством Steszion 150. У Елены Шишловой есть три автомобиля: Audi A1, Toyota RAV4 и BMW 520i.

У Олега Духовницкого есть автомобиль Toyota C-HR, мотоцикл Harley-Davidson FLHRC и снегоболотоход CFMOTO X8. Антон Привезенцев имеет три автомобиля: BMW X5 xDrive40d, Hyndai Ix55 и джип Wrangler.

Как жена замминистра связи узнала о его доходах из рейтинга CNews

В конце 2019 г. замминистра связи и бывший замглавы Роскомнадзора Олег Иванов, несколько лет входящий в рейтинг самых высокооплачиваемых чиновников Минкомсвязи, объявил ложью официальные сведения о своих доходах и имуществе.

Как он лично заявил журналистам в кулуарах форума RIW в 2019 г., после публикации рейтинга ему звонила супруга и говорила, что не знала о наличии у него таких доходов. В ответ Иванов ответил жене, что и сам о них не знал. Опубликованные CNews официальные данные о своих доходах он назвал «враньем» (аудиозапись заявления Олега Иванова).