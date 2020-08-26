Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников

4519
Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
, Текст: Игорь Королев
«Ростелеком» получит из федерального бюджета 2,7 млрд руб. на проведение каналов связи до объектов РТРС. На этих объектах планируется размещать базовые станции стандарта LTE, к которым будут подключаться органы власти, школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие государственные объекты.

«Ростелеком» проведет ВОЛС на вышки РТРС

Минкомсвязи заключило государственный контракт с «Ростелекомом» на подключение к сети связи общего пользования объектов госпредприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сет» (РТРС). Контракт заключен с «Ростелекомом» как с единым исполнителем, его текст опубликован на Портале госзакупок.

Предполагается, что до конца 2020 г. «Ростелеком» проведет волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) к 219 объектам РТРС. Каналы связи должны обеспечивать скорость передачи данных не менее 350 Мбит/с. На соответствующих объектах должны быть созданы узлы связи, с помощь которых будет организоваться подключение к интернету социально-значимых объектов (СЗО).

Дополнительно на 24 объектах РТРС должна быть предусмотрена возможность пропуска телевизионного трафика через указанные ВОЛС и созданы узлы телевизионного вещания. С помощью них должен будет доставляться сигнал от федеральных и региональных распределительных узлов РТРС.

tower2600.jpg

«Ростелеком» получит из федерального бюджета 2,7 млрд руб. на проведение каналов связи до объектов телевышек, с которых будет раздаваться интернет для социально-значимых объектов

Также, при наличии технической возможности, «Ростелеком» должен будет предоставить третьим лицам возможность подключения к созданным на объектах РТРС узлам связи и выделения им на недискриминационной основе портов.

Как соцобъекты подключают к интернету

Напомним, в 2019 г. Минкомсвязи для каждого региона провело аукционы по подключению к СЗО к интернету. К перечню СЗО отнесены органы государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, школы, фельдшерско-акушерские пункты, подразделения Росгвардии, полицейские участки и пожарные части.

В половине регионов победителем аукционов стал «Ростелеком», который получит за соответствующие работы 18 млрд руб. В остальных регионах победили «Эр-Телеком», «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «дочки» госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос» и другие компании.

Общая сумма контрактов на 2019-2021 гг. составила 50 млрд руб. Предполагается, что оператор СЗО будет подключать по ВОЛС объекты СЗО, находящиеся на расстоянии до 5 км до его ближайших узлов. На расстоянии более 80 км будут использоваться спутниковые технологии.

Как будет организовано подключение соцобъектов по беспроводным каналам связи

На расстоянии от 5 км до 80 км планируется использовать беспроводные каналы связи, в частности, сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Базовые станции планируется размещать на объектах РТРС. Это стало предметом отдельных контрактов: в 2019 г. Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем по подключению СЗО по беспроводным каналам связи, а также по подключению объектов РТРС.

Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», на оплату беспроводного трафика СЗО в период до 2024 г. включительно федеральный бюджет потратит 73,2 млрд руб. «Ростелеком» стал единым исполнителем соответствующих работ на всей территории России, кроме Республики Крым и города Севастополь: там единым исполнителем стала компания «Миранда - Медиа», совладельцем которой является «Ростелеком».

Изначально планировалось, что для подключения СЗО по беспроводным каналам связи будет использоваться сеть LTE в диапазоне 450 МГц. Базовые станции LTE в данном диапазоне обладают наибольшим радиусом обслуживания - до 20 км. В большинстве регионов частоты в диапазоне 450 МГц принадлежат сотовому оператору Tele2, контроль над которым недавно был установлен «Ростелекомом».

Впоследствии было решено, что «Ростелекому» для обслуживания СЗО потребуются еще один диапазон частот - 2,3 - 2,4 ГГц. В конце 2019 г. Государственная комиссия по радиочастотам без конкурса выделила «Ростелекому» данный диапазон.

Отдельный контракт с «Ростелеком» на подключение школ и избирательных комиссий

Ранее Минкомсвязи заключило с «Ростелекомом» еще один контракт, связанный с СЗО, - на обеспечение услугами передачи данных и доступа в интернет школ и территориальных избирательных комиссий. Предполагается, что операторы, обслуживающие СЗО, будут передавать трафик от школ и избирательных комиссий на узлы «Ростелекома», откуда он по Единой сети передачи данных уже будет передаваться трафик в сеть интернет и в государственную информационную систему (ГАС) «Выборы».

В обязанности «Ростелекома» будет также входить обеспечение контент-фильтрации (включая блокировку в школах социальных сетей и онлайн-игр), защиты передаваемой информации и защиты от DDoS-атак. Сумма контракта за два года составит 6,7 млрд руб. А всего за три года, согласно федпроекту «Информационная инфраструктура», на данные цели будет потрачено 10,3 млрд руб.

Другие материалы рубрики

Браузер Chrome научился загружать сайты ощутимо быстрее, чем раньше

«Ростех» строит российского «убийцу» Zoom

Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами

Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября

В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео

Зачем понадобились диски SAS для виртуальных серверов и облачной инфраструктуры

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"