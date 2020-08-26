«Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников

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«Ростелеком» проведет ВОЛС на вышки РТРС

Минкомсвязи заключило государственный контракт с «Ростелекомом» на подключение к сети связи общего пользования объектов госпредприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сет» (РТРС). Контракт заключен с «Ростелекомом» как с единым исполнителем, его текст опубликован на Портале госзакупок.

Предполагается, что до конца 2020 г. «Ростелеком» проведет волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) к 219 объектам РТРС. Каналы связи должны обеспечивать скорость передачи данных не менее 350 Мбит/с. На соответствующих объектах должны быть созданы узлы связи, с помощь которых будет организоваться подключение к интернету социально-значимых объектов (СЗО).

Дополнительно на 24 объектах РТРС должна быть предусмотрена возможность пропуска телевизионного трафика через указанные ВОЛС и созданы узлы телевизионного вещания. С помощью них должен будет доставляться сигнал от федеральных и региональных распределительных узлов РТРС.

«Ростелеком» получит из федерального бюджета 2,7 млрд руб. на проведение каналов связи до объектов телевышек, с которых будет раздаваться интернет для социально-значимых объектов

Также, при наличии технической возможности, «Ростелеком» должен будет предоставить третьим лицам возможность подключения к созданным на объектах РТРС узлам связи и выделения им на недискриминационной основе портов.

Как соцобъекты подключают к интернету

Напомним, в 2019 г. Минкомсвязи для каждого региона провело аукционы по подключению к СЗО к интернету. К перечню СЗО отнесены органы государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, школы, фельдшерско-акушерские пункты, подразделения Росгвардии, полицейские участки и пожарные части.

В половине регионов победителем аукционов стал «Ростелеком», который получит за соответствующие работы 18 млрд руб. В остальных регионах победили «Эр-Телеком», «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «дочки» госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос» и другие компании.

Общая сумма контрактов на 2019-2021 гг. составила 50 млрд руб. Предполагается, что оператор СЗО будет подключать по ВОЛС объекты СЗО, находящиеся на расстоянии до 5 км до его ближайших узлов. На расстоянии более 80 км будут использоваться спутниковые технологии.

Как будет организовано подключение соцобъектов по беспроводным каналам связи

На расстоянии от 5 км до 80 км планируется использовать беспроводные каналы связи, в частности, сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Базовые станции планируется размещать на объектах РТРС. Это стало предметом отдельных контрактов: в 2019 г. Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем по подключению СЗО по беспроводным каналам связи, а также по подключению объектов РТРС.

Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», на оплату беспроводного трафика СЗО в период до 2024 г. включительно федеральный бюджет потратит 73,2 млрд руб. «Ростелеком» стал единым исполнителем соответствующих работ на всей территории России, кроме Республики Крым и города Севастополь: там единым исполнителем стала компания «Миранда - Медиа», совладельцем которой является «Ростелеком».

Изначально планировалось, что для подключения СЗО по беспроводным каналам связи будет использоваться сеть LTE в диапазоне 450 МГц. Базовые станции LTE в данном диапазоне обладают наибольшим радиусом обслуживания - до 20 км. В большинстве регионов частоты в диапазоне 450 МГц принадлежат сотовому оператору Tele2, контроль над которым недавно был установлен «Ростелекомом».

Впоследствии было решено, что «Ростелекому» для обслуживания СЗО потребуются еще один диапазон частот - 2,3 - 2,4 ГГц. В конце 2019 г. Государственная комиссия по радиочастотам без конкурса выделила «Ростелекому» данный диапазон.

Отдельный контракт с «Ростелеком» на подключение школ и избирательных комиссий

Ранее Минкомсвязи заключило с «Ростелекомом» еще один контракт, связанный с СЗО, - на обеспечение услугами передачи данных и доступа в интернет школ и территориальных избирательных комиссий. Предполагается, что операторы, обслуживающие СЗО, будут передавать трафик от школ и избирательных комиссий на узлы «Ростелекома», откуда он по Единой сети передачи данных уже будет передаваться трафик в сеть интернет и в государственную информационную систему (ГАС) «Выборы».

В обязанности «Ростелекома» будет также входить обеспечение контент-фильтрации (включая блокировку в школах социальных сетей и онлайн-игр), защиты передаваемой информации и защиты от DDoS-атак. Сумма контракта за два года составит 6,7 млрд руб. А всего за три года, согласно федпроекту «Информационная инфраструктура», на данные цели будет потрачено 10,3 млрд руб.