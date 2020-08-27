Чиновники ДИТ Москвы зарабатывают за год до 19 млн руб., их жены — от 16 копеек до 34 миллионов

По итогам 2019 г. ключевые чиновники ДИТа Москвы существенно укрепили свое материальное состояние по сравнению с предыдущим годом. Самым богатым, впрочем, оказался отнюдь не у руководитель структуры Эдуард Лысенко, а его заместитель Дмитрий Дереляк с доходом свыше 19 млн руб. Самая обеспеченная жена с доходом свыше 34 млн руб. — у ветерана департамента Александра Горбатько. Наименее обеспеченная жена (из тех, чей доход имеет ненулевое значение) — у замглавы ДИТа Алексея Анисимова. Она заработала 16 копеек.

Рост доходов топов ДИТа

Чиновники Департамента информационных технологий правительства Москвы раскрыли данные о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 г. Материальное положение ключевых сотрудников департамента заметно улучшилось.

В частности глава департамента Эдуард Лысенко задекларировал доход в 11,3 млн руб. против 5 млн руб. годом ранее. Правда руководить ДИТом он начал только с 21 сентября 2018 г., а до этого, с апреля 2018 г. был первым замруководителя, а еще раньше в ранге обычного заместителя возглавлял направление ведомственной информатизации и взаимодействия с федеральными органами власти.

В собственности Лысенко осталась 55-метровая доля в квартире и автомобиль Volvo XC 70. К арендованной квартире площадью 55 кв. м в 2019 г. добавилась еще одна — на 175 кв. м. Данных о супруге в декларациях чиновника не имеется.

Если сравнивать доходы Лысенко с другими столичными министрами, то можно сказать, что по своим размерам они соответствуют нижней категории. К верхней относятся доходы руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина в 31 млн руб., руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка в 27,2 млн руб. и руководителя Департамента финансов Елены Зяббаровой в 24,2 млн руб. Впрочем Немерюк свою должность совмещает со статусом первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Чиновники ДИТа отчитались о доходах в 2019 году

Из других разбогатевших топовых чиновников ДИТа отметим заместителя Лысенко, занимающего свою должность с сентября 2011 г., Александра Горбатько. Его доходы за год выросли с 4,9 млн руб. до 10,6 млн руб. В его собственности имеются квартира и доля в квартире общей площадью в 120,9 кв. м. При этом с точки зрения дохода на семью Горбатько занимает в ДИТе лидирующую позицию — в декларации указано, что его жена в 2019 г. заработала 34,4 млн руб. (36,3 млн руб. годом ранее). В ее собственности находятся квартира и доля в квартире на 238 кв. м, четыре машиноместа, земельный участок на 5496 кв. м., два нежилых помещения, дом на 1062,7 кв. м., гараж на 111,5 кв. м., два автомобиля — MercedesAMGGLE 63 и MercedesAMGGTC, а также два судна.

Еще один ветеран ДИТа с 2011 г., дела которого пошли в гору, замглавы департамента Владимир Макаров в 2019 г. заработал 7,7 млн руб. против 2,6 млн руб. годом ранее. В его собственности находятся земельный участок на 1763 кв. м, дачный дом на 282 кв. м, доля в квартире в 78,6 м, автомобили BMW 750 LI XDrive, BMW Z4 sDrive20i и ЗАЗ 968МД. Супруга чиновника заработала в 2019 г. 120 тыс. руб., хотя год назад сумма доходов доходила до 6,4 млн руб. В ее собственности находится автомобиль BMW х3

Некоторые жены чиновников ДИТа не имели в 2019 г. доходов вовсе. Минимальный положительный баланс — у супруги замглавы департамента Алексея Анисимова (о его доходах ниже). Она в отчетный период заработала 16 копеек.

Остальные лидеры деклараций

Среди других замов Лысенко и в целом среди чиновников ДИТа самым богатым оказался Дмитрий Дереляк с доходом 19,3 млн руб. В его собственности два садовых участка на 885 и 927 кв. м, два дома на 80 и 128,6 кв. м., а также автомобили Audi Q 5 и Subaru Forester. Кроме того, он арендует две квартиры на 51,9 и 50,9 кв. м. Жена Дереляка также весьма обеспечена. Ее доход за отчетный период составил 13,7 млн руб.

Еще один замглавы ДИТа Алексей Анисимов, которого мы упоминали выше в связи с микроскопическми доходами его жены, в 2019 г. задекларировал доход в 9,6 млн руб. При этом он располагает долей в квартире в 47,9 кв. м, а также автомобилями Ford Explorer и Volkswagen Polo.

Замруководителя департамента Андрей Гугуев в 2019 г. заработал 8,5 млн руб. Чиновник арендует квартиру площадью 75 кв. м. Его жена заработала 746 тыс. руб.

Наконец еще один заместитель Лысенко, также выступающий в роли руководителя контрактной службы, Станислав Ражковский отчитался за 2019 г. о доходе в 8 млн руб. Он имеет долю в квартире в в 24,1 кв. м, дачный участок на 1,5 тыс. кв. м., жилой дом на 84,5 кв. м и баню на 61 кв. м. Данных о супруге в декларации не имеется.

Из остальных чиновников ДИТа можно отметить гендиректора ГКУ «Инфогород» Андрея Дзенганова. Он отчитался о доходах в 2019 г. в размере 10,1 млн руб. В его собственности квартира и доля в картире общей площадью в 127,2 кв. м., три земельных участка на 1200, 8700 и 1190 кв. м., машиноместо, жилой дом в 476,1 кв. м и автомобиль Porsche Macan S.

Также упомянем начальницу правления координации деятельности департамента Ирину Панкратову. Она в 2019 г. задекларировала доход в 9,2 млн руб. В ее собственности находится доля в квартире в 73,2 кв. м. и автомобиль Honda CR-V. Данных о супруге не имеется.

Из всех чиновников департамента на руководящих постах самый низкий доход заявила начальник отдела обеспечения закупок Екатерина Шамонина. В 2019 г. она заработала 423 тыс. руб. У Шамониной имеется квартира в 143,9 кв. м и автомобиль Porsche Cayenne S.