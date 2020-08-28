Google в опасности: Apple строит собственный поисковый сервис

В ближайшем будущем в мире может появиться крупный поисковый сервис за авторством Apple. Он станет прямым конкурентом поисковика Google и позволит Apple пошатнуть его монополию на этом рынке и заодно сделать собственную экосистему более целостной.

Apple как конкурент Google

Компания Apple в обозримом будущем может запустить собственную универсальную поисковую систему. Как сообщает ресурс CoyWolf, сервис будет осуществлять поиск по всему интернету, что сделает Apple прямым конкурентом Google на рынке, с которого этот интернет-гигант начал свое становление.

Джон Хеншоу (Jon Henshaw) из CoyWolf пишет, что на возможный запуск Apple собственного поискового сервиса указывают сразу несколько факторов. Один из них – это тот факт, что она является самой дорогой компанией в мире. В августе 2020 г. капитализация Apple преодолела отметку в $2 трлн, и Хеншоу считает, что она не зависит от денег Google. Кроме того, она может стремиться избавиться от лишнего внимания со стороны регуляторов.

В настоящее время Google для Apple является источником дополнительного дохода – она получает от него миллиарды долларов за то, что именно его поисковик всегда выбран по умолчанию в браузере Safari под iOS, iPadOS и macOS. Так, по данным Business Insider, только за использование своего поисковика на iOS Google ежегодно выплачивает Apple по $9 млрд. Но в июле 2020 г. этой сделкой заинтересовались британские регуляторы, и в последствие интерес к ней могут проявить и регулирующие органы Европейского Союза.

В iPhone и других гаджетах Apple в скором будущем может смениться поисковик

Apple уже рассматривала возможность прекращения договора с Google. Как сообщал CNews, в конце 2014 г. она задумывалась о заключении аналогичного контракта с Microsoft, у которой есть собственный поисковик Bing, или с Yahoo.

Также Apple в настоящее время расширяет штат специалистов, работающих с технологиями и алгоритмами поиска, искусственного интеллекта и машинного обучения. Хеншоу обнаружил несколько соответствующих вакансий в компании.

Помимо этого, бета-версии прошивок iPadOS 14 и iOS14 получили модифицированный встроенный поисковик Spotlight, который стал работать в обход сервиса Google. Хеншоу пишет, что результаты поисковых запросов, введенных пользователем в Spotlight, возвращаются напрямую в iOS и iPadOS вместо того, чтобы быть перенаправленными на внешний поисковик. Проверить это пока нельзя, так как все результаты поиска помечаются как «Предложения Siri» (Siri suggestions).

История повторяется

В начале XXI века также имелись некоторые предпосылки к запуску Apple собственного поискового сервиса в пику Google. Она разрабатывала соответствующие технологии, нанимала специалистов в этой сфере, но итогом стало появления не веб-поиска, а Spotlight – внутренней системы поиска файлов в macOS, а позже – и в iOS. Впервые он заработал в 2006 г. на macOS 10.4 Tiger.

В 2009 г. по СМИ прокатилась вторая волна шума по найму специалистов по поисковым технологиям. Apple снова стали приписывать подготовку к запуску веб-поисковика, но вместо этого она создала внутренний поиск в iTunes и фирменном магазине приложений App Store для iPhone, iPad, а затем и Mac.

Дополнительные предпосылки к появлению поисковика Apple

В дополнение к перечисленному в июне 2020 г. Apple внесла масштабные изменения в веб-страницу поддержки своего поискового робота под названием Applebot. Нововведения, появившиеся в ней, очень напоминают те, что Google предоставляет веб-мастерам и SEO-оптимизаторам.

В частности, на этой странице появились расширенные правила robots.txt, плюс была добавлена детализированная информация о возможностях Applebot, в том числе различия между его настольной и мобильной версиями. Помимо этого, Apple добавила раздел с перечислением способов проверки трафика при помощи своего бота.

В августе 2020 года бот Apple проявлял высокую активность

Появился дополнительный раздел с рейтингами результатов поиска и факторах, влияющих на его рейтинг в результатах веб-поиска. Наконец, в еще одной новой секции страницы сказано, что поисковый бот Apple не только сканирует HTML, но также отображает страницы, похожие на Google.

Хеншоу обратил внимание и на тот факт, что Appebot в последнее время стал проявлять существенно большую активность. «Я обнаружил, что Applebot регулярно сканирует мои сайты на ежедневной основе. Раньше я этого не замечал», – добавил он.

Зачем Apple собственный поисковик

Поисковая система Apple, по мнению Хеншоу, с высокой долей вероятности будет выглядеть и функционировать немного иначе, чем современные поисковые системы, такие как Google, Bing и DuckDuckGo. Это связано с тем, что Apple исторически любит делать что-то по-другому, а их поисковая система служит другой цели, нежели показ рекламы и сбор данных.

Основываясь на многочисленных описаниях должностей инженеров Apple по поиску и продолжающейся консолидации результатов веб-поиска и приложений в Spotlight Search, поисковая система Apple, вероятно, будет функционировать как высоко персонализированный центр данных. Он будет похож на Google Assistant на Android, но будет отличаться, поскольку (изначально) не будет иметь рекламы, будет полностью приватным и будет иметь значительно более глубокую интеграцию с ОС.

Apple может стать одним из крупнейших игроков в сегменте веб-поиска, наряду с Google и Microsoft

Apple может использовать искусственный интеллект и машинное обучение для предоставления пользователям результатов поиска на основе их электронной почты, сообщений, карт, событий, напоминаний, заметок, фотографий, файлов, контактов, музыки, новостей, телешоу и фильмов, сторонних приложений, документов и т. д.

Хеншоу полагает, что Apple будет использовать новый поисковик для продвижения собственных продуктов и услуг, в том числе стримингового сервиса TV+ и сервиса новостей News+. Также он позволит ей усилить контроль над собственной экосистемой – пользователи станут зависимыми от персонализированных результатов поиска с глубокой интеграцией сервисов и продуктов, которая возможна только через их поисковую систему. Кроме того, появление фирменного поисковика на macOS и iOS, входящих в число самых популярных программных платформ в мире, помогут ослабить монополию Google в сегменте веб-поиска.