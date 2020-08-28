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На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Эльяс Касми

Ритейлер Walmart собирается купить часть бизнеса видеосервиса TikTok наряду с Microsoft. Компании поделят его, но пока неизвестно, на какие доли. В покупке TikTok заинтересованы и другие предприятия, в том числе Oracle. С выбором покупателя действующий владелец TikTok определится 29 августа 2020 г.

Новый потенциальный владелец TikTok

Американский ритейлер Walmart заявил о своей заинтересованности в приобретении бизнеса китайского видеосервиса TikTok в США. По информации канала CNBC, он не станет конкурировать в этом плане с Microsoft, которая на протяжении нескольких недель ведет переговоры с TikTok – он присоединится к ней.

На момент публикации материала Walmart уже достиг договоренности с Microsoft о партнерстве. Единственное, в итоге компании разделят между собой бизнес TikTok не только в США, но также в Канаде, Новой Зеландии и Австралии.

Представители Walmart не стали уточнять, зачем компании потребовался TikTok, и не раскрыли свои планы по использованию этого сервиса в случае, если сделка между теперь уже тремя сторонами все-таки состоится. Они отметили лишь, что такое приобретение позволит ритейлеру расширить клиентскую базу и развить собственный рекламный бизнес.

Walmart – это крупнейший в мире сеть розничных магазинов. По состоянию на 31 июля 2020 г. она состояла из более чем 11,4 тыс. точек в 27 странах мира. Кроме того, это крупнейший работодатель в США – его штат в этой стране превышает 1,5 млн человек.

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TikTok срочно понадобился еще одной крупной американской компании

Следует отметить, что Walmart располагает определенным опытом сотрудничества с софтверной корпорацией. К примеру, в 2018 г. он заключил с Microsoft контракт сроком на пять лет на использование в своей деятельности облачного сервиса Azure и заодно Office 365, сравнительно недавно переименованного в Microsoft 365.

Как Walmart партнеров менял

По данным CNBC, Walmart интересовался бизнесом TikTok задолго до того, как достиг соглашения с Microsoft. Изначально он намеревался поделить его с японским холдингом SoftBank и американским Alphabet, в состав которого входит Google.

Walmart планировал приобрести основную часть бизнеса TikTok, оставив миноритарные пакеты SoftBank и Alphabet. Также он хотел взять на себя роль единственного оператора платежей пользователей TikTok. Но переговоры с холдингами успехом не увенчались, и Walmart пришлось искать нового партнера, которым и стал Microsoft.

В CNBC полагают, что Walmart интересуется не только непосредственно бизнесом TikTok, но и персональными данными его пользователей, к которым он получит доступ после покупки. Но зачем Microsoft согласилась разделить TikTok с ритейлером, и как именно будут поделены их доли, на момент публикации материала оставалось неизвестным.

Кто еще интересуется TikTok

Сумма сделки по покупке Microsoft и Walmart сервиса TikTok предварительно оценивается в $20-30 млрд. Между тем, видеосервис интересен не только этим компаниям и не только Softbank с Alphabet – купить его хотят еще как минимум две ИТ-корпорации.

Приобрести бизнес TikTok намерены компании Twitter и Oracle. Размер ставки Twitter пока неизвестен, а Oracle готова заплатить за американский бизнес TikTok $20 млрд, притом на определенных условиях. $10 млрд Oracle хочет отдать наличными, а вторую половину суммы – акциями, и она также готова делиться 50% прибыли TikTok в США с китайской компанией ByteDance, разработчиком сервиса.

Что такое TikTok

TikTok представляет собой веб-сервис для просмотра и создания коротких видеороликов. Он принадлежит ByteDance и является международной версией китайской видеоплатформы Douyin, запущенной этой же компанией в 2016 г. Несмотря на то, то это один и тот же сервис по техническим возможностям, для своей работы они используют разные серверы. Если сделка с американской стороной состоится, то ей отойдет только TikTok, тогда как Douyin останется в собственности ByteDance.

В ноябре 2017 г. ByteDance купила схожий по своим возможностям сервис musical.ly, запущенный в 2014 г., приблизительно за $1 млрд, в том числе для расширения пользовательской аудитории своего проекта. В начале августа 2018 г. musical.ly перестал существовать как самостоятельный сервис и был объединен с «TikTok».

В апреле 2020 г., по информации Bloomberg, TikTok вместе с Douyin заняли первое место в мире среди всех существующих мобильных приложений по объему дохода от внутренних транзакций. За этот период пользователи совершили покупки внутрисервисной виртуальной валюты на $78 млн – она нужна для материальной поддержки авторов роликов.

В начале августа 2020 г. Forbes опубликовал список блогеров TikTok с самыми высокими доходами. Лидером стала бывшая студентка Эддисон Рэй Истерлинг (Addison Rae Easterling), оставившая вуз ради создания видеороликов. В TikTok всего за год она заработала $5 млн (372,7 млн руб. по курсу ЦБ на 28 августа 2020 г.).

Зачем китайский видеосервис американцам

О возможности перехода бизнеса TikTok в США и ряде других стран мира под контроль американцев стало известно после того, как Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) пригрозил запретить этот сервис в своей стране, опасаясь, что китайская компания, обрабатывающая сотни персональных данных американцев, представляет угрозу национальной безопасности США.

Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются из-за торговой войны, вопроса автономии Гонконга, кибербезопасности и распространения коронавируса, Tiktok стал горячей точкой в споре между двумя крупнейшими экономиками мира. China Daily назвала компанию Bytedance жертвой «охоты на ведьм» со стороны США и заявила, что Вашингтон бездоказательно обвиняет Tiktok в том, что он угрожает нацбезопасности.

Стоит отметить тот факт, что Трамп изначально был против перехода TikTok в собственность Microsoft. Тем не менее, 2 августа 2020 г. под давлением своего окружения и членов Республиканской партии США, он изменил свое мнение.

Как сообщал CNews, Трамп заявил, что сделка между Microsoft и TikTok должна совершиться в течение 45 дней, то есть до 15 сентября 2020 г. Однако стороны могут завершить переговоры заметно раньше – 27 августа 2020 г. стало известно, что TikTok определится с покупателем (Walmart в паре с Microsoft или Oracle) в ближайшие 48 часов, то есть не позднее 29 августа 2020 г.



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