«Яндекс» закрыл своего «убийцу» Google Play

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Магазин закрыт. Совсем

«Яндекс» официально закрывает собственный магазин Android-приложений «Яндекс.Store» с 1 сентября 2020 г. В настоящее время на главной странице сервиса вывешена заглушка-оповещение о его закрытии, а приложение «Яндекс.Store» уже сейчас недоступно для скачивания. Онлайн-площадка «Яндекса», открытая, как в 2012 г. сообщал CNews, в качестве «альтернативы магазина Google Play», не дотянула до восьмилетия своего существования всего один месяц.

Впервые информация о закрытии «Яндекс.Store» стала циркулировать в конце июня 2020 г. Как поясняли в компании, проект закрыт для того, чтобы «перераспределить усилия и внимание команды на перспективные проекты и не снижать темпы разработки».

Приложения, которые уже установлены пользователями из «Яндекс.Store», продолжат свою работу, но их обновления будут доступны только через другие магазины приложений.

Разработчикам приложений в конце сентября 2020 г. будет разослано обновленное лицензионное соглашение, в рамках которого сотрудничество с «Яндексом» будет продолжено с возможностью дистрибуции приложений через розничные сети и платформу «Яндекс.Авто». Ближе к 31 октября 2020 г. «Яндекс» пообещал сообщить разработчикам информацию о выплатах за платные приложения, распространявшиеся через «Яндекс.Store».

Взлет и падение магазина

Магазин приложений «Яндекс.Store» был открыт для разработчиков и партнеров «Яндекса» с 1 октября 2012 г. Позже CNews сообщил о том, что для пользователей Android-устройств доступ к сервису был открыт 25 февраля 2013 г. Для оперативного наполнения магазина к открытию «Яндекс» приобрел у другого альтернативного магазина Opera Store лицензию на 40 тыс. приложений.

Заглушка на главной странице «Яндекс.Store»

По состоянию на начало 2014 года в «Яндекс.Store» было доступно более 100 тыс. приложений, а приложение собственно сервиса Store шло в предустановленных пакетах ПО на некоторых популярных смартфонах того времени от компаний OPPO, PocketBook, Explay, teXet, Huawei, WEXLER, 3Q, Qumo, Nokia и других.

«Яндекс.Store» по состоянию на 2014 г.

В момент запуска проекта в «Яндекс» называли свой магазин «стратегическим шагом» по созданию пакета продуктов для производителей устройств, который объединял бы основные сервисы «Яндекса»: поиск, навигацию, облачный сервис «Яндекс.Диск» и графическую оболочку Yandex.Shell.

После 2014 г. упоминания о развитии «Яндекс.Store» не появлялись, странички проекта во «Вконтакте» и Twitter не обновлялись на протяжении нескольких лет. Для популяризации сервиса «Яндекс» также пытался объединиться с другими альтернативными проектами в рамках открытой инициативы One Platform Foundation для облегчения процесса публикации Android-приложений в различных магазинах, однако и это не сработало. И если на момент запуска проекта осенью 2012 г. помимо «Яндекс.Store» существовало более 30 альтернатив Google Play, то к сегодняшнему дню их практически не осталось.

Основной причиной закрытия альтернативных Android-магазинов могла стать жесткая лицензионная политика Google, которая накладывала запрет производителям на использование магазина Google Play в случае работы с альтернативными магазинами Android-приложений.