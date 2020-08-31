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В интернете один из крупнейших сбоев в истории. Виновата только одна компания

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Бизнес Телеком Интернет Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Сервисы Google, Cloudflare, Amazon, Microsoft и других компаний оказались недоступны по всему миру по вине американского провайдера CenturyLink. Из-за неправильной настройки сетевого оборудования сайты не работали несколько часов, и трафик просел на 3,5%. Это один из самых крупных сбоев в работе Сети за всю историю.

Всемирный сбой

Пользователи всего мира 30 августа 2020 г. стали жаловаться на невозможность подключения к многочисленным веб-сервисам, включая крупнейшие – поиск Google, Twitter, облака Amazon и др. Сбой начался приблизительно в 13:00 по московскому времени и наблюдался в течение нескольких часов, но на момент публикации материала в ряде стран стабильная работа тех или иных сервисов восстановлена не была.

Ответственность за выход из строя интернета, как пишет авторитетный ресурс ZDnet, несет всего одна компания – CenturyLink. Это интернет-провайдер (ISP), и он допустил некорректную настройку оборудования в собственном дата-центре, расположенном в канадском городе Миссиссога, расположенном недалеко от Онтарио.

На своем официальном сайте CenturyLink раскрыл истинную причину сбоя. К нему привело неправильное указание команды Flowspec в протоколе безопасности BGP Flowspec, используемом для перенаправления трафика.

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Интернет может сломаться по всему миру всего из-за одной компании

Вследствие закравшейся ошибки маршрутизаторы в сети CenturyLink стали выдавать заранее некорректные BGP-маршруты другим провайдерам, что спровоцировало эффект домино и привело к поломке Всемирной Паутины.

Какие сервисы были недоступны

По данным ресурса DownDetector, специализирующегося на отслеживании сбоев в работе веб-сервисов, из строя вышли сервисы Google, Amazon Web Service, Discord, Cloudflare, Twitter, Microsoft (Xbox Live), Electronic Arts, Blizzard, Steam, Discord, Reddit, Hulu, Duo Security, Imperva, NameCheap, OpenDNS и многие другие.

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Google уже заработал по всему миру

К примеру, больше всего жалоб на невозможность воспользоваться Google поступало из России, Великобритании, Германии, Индии, Сингапура, Турции и Франции. 60% пользователей констатировали неработоспособность поисковика, еще 39% указывали на трудности с авторизацией в своем Google-аккаунте.

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Amazon тоже восстановила работоспособность своих сервисов

Инцидент с CenturyLink привел к значительному падению мирового интернет-трафика. Всего за несколько часов он сократился на 3,5%, что, по мнению специалистов ZDnet, можно считать одним из крупнейших сбоев в работе Сети.

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Twitter повезло меньше - доступ к нему по-прежнему затруднен в ряде стран мира

Добавим, что CenturyLink – это третья по величине телекоммуникационная компания США, после AT&T и Verizon. Компания, основанная в 1930 г., располагает штатом из более чем 50 тыс. сотрудников и предоставляет услуги связи и передачи данных в 37 штатах.

Долгие часы на устранение и последствия сбоя

Для восстановления работы интернета и пострадавших сервисов специалистам CenturyLink потребовалось полностью перенастроить все оборудование провайдера и загрузить обновленные таблицы маршрутизации BGP. Сделать это в кратчайшие сроки не удалось – выполнение всех работ заняло приблизительно семь часов.

На момент публикации материала ущерб, нанесенный CenturyLink корпорациям, чьи веб-сервисы были недоступны в течение столь длительного времени, подсчитан не был. Между тем, определенные негативные последствия инцидент все же возымел.

В результате недоступности сервисов компании Cloudflare портал Chess.com, посвященный шахматам и использующий их, тоже перестал работать. Сбой, как пишет FirstPost.com, случился непосредственно в финале первой в мире онлайн-олимпиады по шахматам, в котором участвовали игроки сборных Индии и России.

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CenturyLink испортил первую в мире онлайн-олимпиаду по шахматам

Ошибка в канадском ЦОД CenturyLink привела к тому, что трое игроков сборной Индии неожиданно отключились от игры. Восстановить подключение им не удалось, в результате чего каждому из них было присуждено техническое поражение. В итоге, по решению президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича, несмотря на то, что сборная России вела в счете, победителями были объявлены обе сборные.

Как CenturyLink ломал интернет в США

CenturyLink уже не в первый раз становится инициатором массовых перебоев в работе интернета. Но, если на этот раз провайдер поломал Сеть во всем мире, то в декабре 2018 г. от его действий, как сообщал CNews, пострадали только жители США.

Из-за сбоя в сетях CenturyLink пользователи по всей территории США массово потеряли доступ к интернету. В нескольких штатах абоненты даже не могли дозвониться до экстренной службы 911.

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CenturyLink накопил многолетний опыт по выводу Сети из строя

На устранение неполадки столь крупной компании потребовался больше суток – сбой начался рано утром 27 декабря 2018 г., и только поздней ночью CenturyLink сообщил в Twitter, что его инженеры обнаружили элемент сети, который вызвал неполадку, и что предоставление услуг будет возобновлено в ближайшие часы. Компания не пояснила, в чем суть проблемы и не назвала количество пострадавших пользователей.

Но CenturyLink предпринимал успешные попытки сломать интернет и раньше. Так в в 2014 г. из-за программной ошибки в его сетях на шесть часов без доступа к экстренным службам (911) и интернету остались 11 млн пользователей в семи американских штатах. За этот эпизод Федеральная комиссия по связи США (FCC) оштрафовала CenturyLink на $16 млн, отметив, что эту программную ошибку, повлекшую за собой столь масштабные последствия, вполне можно было предотвратить.

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