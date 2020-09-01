Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах

Инициатива по защите клиентов зарубежных интернет-магазинов

Общественная организация «Деловая Россия» предложила проводить оплату покупок в зарубежных интернет-магазинах через российские платежные шлюзы. Данная мера, по мнению авторов инициативы, поможет защитить платежные данные россиян от возможных утечек. Письмо с соответствующим предложением направлено в правительство, пишет «Коммерсант».

По словам главы процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, одного из соавторов инициативы, при совершении покупки на иностранных торговых площадках клиенты указывают свои данные, в том числе имя и фамилию, адрес доставки и номер банковской карты, то есть сведения, которые относятся к «персональным данным физлиц в понимании профильного закона (152-ФЗ), а также являются персональными платежными данными, хотя в законодательстве нет такого определения». По закону оператор персональных данных обязан обеспечить их хранение на территории России.

Врублевский считает, что платежные данные не защищены из-за изъянов в действующем российском законодательстве, так как трансграничные платежи не попадают под действие закона «О национальной платежной системе» (162-ФЗ). «Сейчас данные покупателя вводятся прямо на сайте иностранного продавца и там же аккумулируются. Банк – эмитент карты не несет ответственности за их сохранность вне территории России», цитирует эксперта «Деловой России» «Коммерсант».

В России предложили проводить оплату покупок в зарубежных интернет-магазинах через российские шлюзы

Решением проблемы, по мнению авторов письма, могло бы стать внесение поправок в 162-ФЗ, которые позволили бы включить в цепочку трансграничных операций дополнительное звено – отечественные платежные шлюзы, такие как Chronopay. Эти шлюзы сохраняли бы первую копию платежных данных клиентов зарубежных интернет-магазинов, как они это уже делают при проведении внутрироссийских транзакций. Помимо сохранности данных россиян, реализация инициативы позволит добиться привлечения дополнительных средств в бюджет за счет комиссий.

По оценкам «Деловой России», примерно 30% интернет-платежей по всем российским картам приходится на зарубежные сервисы в сфере электронной коммерции, в частности iTunes, AliExpress, Airbnb и Google. Объем таких транзакций превысил 300 млрд руб. Стоимость услуг российских платежных шлюзов в среднем варьируется в диапазоне от 0,2% до 0,5% и закладывается в общую эквайринговую комиссию, отмечает «Коммерсант».

Мнение экспертов

Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка окрестили инициативу «бессмысленной». По их мнению, персональные данные владельца банковской карты в платежной транзакции отсутствуют, а любой посредник в ее проведении станет лишним барьером.

Более того, в России уже принят так называемый пакет Яровой, который обязывает операторов связи хранить копии всех передаваемых через интернет данных на территории России.

Что такое «пакет Яровой»

«Пакет» или «закон Яровой» представляет собой поправки к федеральному закону ФЗ-374 «О противодействии терроризму», предложенные депутатом от фракции «Единая Россия» Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, принятые в 2016 г. и вступившие в силу в 2018 г.

Согласно требованиям этих поправок, операторы связи обязаны хранить все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через интернет – в течение 30 дней. При необходимости операторы должны предоставить доступ к этим сведениям спецслужбам. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.

В мае 2020 г. CNews писал, что операторы связи могут получить годовую отсрочку исполнения требований «пакета Яровой» по ежегодному 15-процентному увеличению емкости своих хранилищ. Соответствующий пункт был внесен в правительственный проект по восстановлению экономики после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Предполагалось, что высвободившиеся средства операторы должны будут направить на модернизацию своих сетей.