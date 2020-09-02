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К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Стриминговый сервис Netflix до конца 2020 г. будет максимально адаптирован для российских потребителей. У него появятся тарифы в рублях, многие фильмы и сериалы получат русские субтитры или даже озвучку, а перечень контента будет расширен за счет отечественных кинолент. Все это Netflix реализует в рамках соглашения с компанией «Национальная медиа группа».

Netflix выучит русский

Американский стриминговый сервис Netflix будет полностью локализован для российского рынка, спустя почти пять лет с начала его работы на территории России. Его российским партнером стала компания «Национальная медиа группа» (НМГ), о чем она сообщила в пресс-релизе, разосланном 2 сентября 2020 г.

На момент публикации материала стороны уже подписали партнерское соглашение. Согласно его условиям, НМГ стала российским оператором Netflix. Одним из первых результатов сотрудничества станет появление в составе сервиса русскоязычного интерфейса, которого не было с момента появления Netflix в России – как сообщал CNews, в стране он заработал в январе 2016 г. Интерфейс будет локализован до конца 2020 г.

Локализацию Netflix для России нельзя считать уникальным событием. Сервис нередко запускает свои версии, адаптированные под те или иные страны – за один только 2020 г. такие версии были созданы для Малайзии и Индии.

Детали партнерства

В течение последних четырех месяцев 2020 г. российская версия Netflix обзаведется не только переведенным на русский язык интерфейсом, но также русскими субтитрами или озвучкой для части англоязычного контента. Список фильмов и сериалов, которые будут адаптированы для российского пользователя, на момент публикации материала известен не был.

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На русификацию у Netflix ушло почти пять лет

Подборка Netflix в версии для России также полнится значительным количеством отечественных фильмов. По предварительной информации, их будет около 100.

Другие подробности о соглашении между Netflix и его новым российским партнером стороны не раскрывают. В частности, как пишут «Ведомости», пока неизвестно, планирует ли НМГ закупать контент в интересах Netflix, или же у партнеров есть идеи относительно совместного производства фильмов и сериалов.

Неофициальная информация о тарифах

Еще до распространения НМГ сообщения о достижении соглашения с Netflix об этом рассказало сетевое издание Broadbandtv. Не раскрывая своих источников, оно отметило, что локализация Netflix будет завершена к середине октября 2020 г., хотя сами НМГ и Netflix сроки пока не указывают.

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Список тарифов, доступных при регистрации в Netflix до его локализации

Также портал Broadbandtv поделился информацией, что локализация позволит не только обходиться без знания английского при пользовании стриминговым сервисом, но и оплачивать подписку на него в рублях. По предварительным данным, россияне получат на выбор три тарифных плана – базовый за 600 руб. в месяц, стандартный стоимостью 800 руб., а также премиальный, который будет обходиться в 1000 руб. ежемесячно. По состоянию на 2 сентября 2020 г. российский сайт Netflix, еще не переведенный на русский язык, указывал цены в европейской валюте – от 8 евро (702 руб. по курсу ЦБ на 2 сентября 2020 г.) до 12 евро (1053 руб.).

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Российский сайт Nerflix все еще полностью на английском

Представители Netflix пока не опровергают и не подтверждают информацию о стоимости российских тарифов и не делятся деталями об их различиях.

Не самый популярный сервис

История Netflix началась в 1997 г. За 23 года своего существования американский стриминговый сервис накопил 130 млн пользователей, проживающих более чем в 190 странах мира.

Появившись в России в начале 2016 г., Netflix сначала не мог похвастаться большим количеством контента на русском языке. В начале 2020 г. сервис предлагал чуть менее 1000 фильмов и сериалов, дублированных на русский, и еще около 2000 единиц контента включали в себя русские субтитры. Для сравнения на английском доступно свыше 8000 фильмов и сериалов.

К концу 2019 г. Netflix не обладал значительным охватом российского рынка – по информации Telecom Daily, он удерживал лишь 4-процентную долю. В этом плане Netflix обошли iTunes (5%), «Амедиатеке» (5%), «Ростелекому» (7%), Megogo (7%), YouTube (11%), Okko (15%) и Ivi (23%). Пользовательская база по итогам 2019 г. насчитывала около 140 тыс. подписчиков.

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Netflix пока не может угнаться за конкурентами

«Национальная медиа группа», российский партнер Netflix – это один из крупнейших медиахолдингов в России. Она основана в феврале 2008 г. и на момент публикации материала она была, помимо прочего, совладельцем «СТС Медиа» (доля 49%), «Первого канала» (29%), «Пятого канала» (72,4%) и РЕН ТВ (82%).

В распоряжении НМГ имеются совместные предприятия с Discovery, Viasat и Turner Media, которые ведают дистрибуцией соответствующих тематических каналов на территории России. Сотрудничество Netflix она постоит иначе, без создания СП.



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