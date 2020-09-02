Знаменитый плагиатор стартапов сбежал с биржи после катастрофического падения акций

Rocket Internet ушла с рынка акций спустя шесть лет после проведения IPO. За эти годы ее стоимость снизилась в несколько раз – с 6,7 млрд евро до 2,6 млрд евро. Rocket Internet известна в первую очередь тем, что создает новые компании, «заимствуя» бизнес-модели у крупных фирм – в ее арсенале есть клоны Amazon, Zappos, Uber и др.



Уход с биржи

Компания Rocket Internet, занимающаяся созданием и развитием стартапов, завершила свой «эксперимент» по публичному размещению акций спустя почти шесть лет с его начала. За эти годы она сильно потеряла в стоимости, и первые намеки на снижение капитализации появились сразу же после IPO.

Rocket Internet знаменита своей бизнес-моделью, которая состоит в плагиате других компаний. В частности, за годы своего существования она «наштамповала» клонов Amazon, Uber, Airbnb и целого ряда других известных предприятий.

По данным CNBC, рыночная стоимость Rocket Internet, которую нередко называют «фабрикой стартапов», упала с 6,7 млрд евро в день IPO на Франкфуртской фондовой бирже (начало октября 2014 г.) до всего 2,6 млрд евро на момент делистинга.

Представители компании сообщили также, что она предложила своим инвесторам по 18,57 евро за каждую акцию, что ниже их цены на бирже (18,95 евро) на момент ее закрытия 1 сентября 2020 г.

Оливер Самвер, один из основателей Rocket Internet, не очень доволен происходящим с его компанией

Утром 2 сентября 2020 г. на фоне сообщения компании о делистинге ее акции выросли в цене. Однако рост оказался кратковременным и вскоре сменился 1,3%-процентным падением.

С чем связан уход с биржи

В официальном заявлении Rocket Internet по поводу своего ухода с биржи сказано, что она «лучше позиционируется как компания, не котирующаяся на фондовой бирже», поскольку это позволит ей сосредоточиться на долгосрочных ставках. «Использование публичных рынков как источника финансирования в качестве важного параметра для поддержания листинга на фондовой бирже больше не требуется, и адекватный доступ к капиталу обеспечивается за пределами фондовой биржи. Вне этой среды компания сможет сосредоточиться на долгосрочном развитии, независимо от временных обстоятельств, на которые рынки капитала, как правило, делают упор», – сказано в заявлении Rocket Internet.

Rocket Internet сообщила, что ее инвестиционное подразделение Global Founders Capital и генеральный директор Оливер Самвер (Oliver Samwer) сохранят свои доли в размере 45,11% и 4,53% соответственно. Создание Rocket Internet в итоге сделало братьев Самвер миллиардерами. По данным Forbes, состояние каждого из них составляет $1,2 млрд.

Как Rocket Internet клонирует компании

Rocket Internet была основана в Берлине (Германия) в 2007 г. тремя братьями – Марком, Оливером и Александром Самверами (Marc Samwer, Alexander Samwer). Одним из первых стартапов, созданных ею, стал интернет-магазин по продаже одежды и обуви Zalando, запущенный в 2008 г. Его бизнес-модель была скопирована с аналогичного веб-магазина Zappos, работающего с 1999 г. и с 2009 г. принадлежащего Amazon.

Со своей стороны, Rocket Internet заявляет, что просто адаптирует проверенные модели для неиспользованных местных рынков. Среди ее наиболее крупных проектов – упомянутый веб-магазин Zalando, службы доставки еды Delivery Hero и HelloFresh.

Rocket Internet также занимается инвестициями в сторонние компании из разных стран мира, в том числе и России. CNews писал, что она вложилась в отечественную компанию Lamoda, которая занимается продажей одежды, обуви и аксессуаров через интернет и через офлайн-магазины.

Как сообщил CNews директор по распространению технологий в «Яндексе», интернет-эксперт, основатель и автор Telegram-канала «addmeto» Григогий Бакунов, бизнес-модель Rocket Internet была известна всем. «Давайте скопируем известный и популярный бизнес, а потом либо будем конкурировать и станем игроком номер два, либо (и это идеальный сценарий) продадим уже готовую компанию потенциальному конкуренту. Компания начала с того, что скопировала Zappos.com (проект Zalando) и продолжила клонированием Food Panda (Delivery Hero), Uber (Easy Taxi) и других популярных проектов. В лучшем случае компании становились локально известными, почти нигде не добираясь даже до второго места в своей области», – сказал Григорий Бакунов.

«Конечно проблема была не только в копировании – нет ничего плохого в открытом заимствовании чужих непатентованных идей. Проблема всегда была в низком качестве реализации, большая часть копий не выдерживали никакого сравнения с оригиналами, да и темпы подкачали –пока вы копируете функцию какого-то продукта, авторы оригинала уже делают что-то новое, в этой игре в догонялки вы всегда отстаете», – добавил он.

Неудачное IPO

О своих планах по проведению первичного размещения акций Rocket Internet сообщила в начале сентября 2014 г. IPO состоялось месяц спустя, по прошествии нескольких недель после рекордного $25-миллиардного IPO китайской Alibaba Group и через несколько дней после IPO стартапа Zalando – одного из ее проектов.

Как пишет Reuters, Для Европы IPO Rocket Internet стало крупнейшим c 2000 г., но все же обернулось для нее провалом. Торги на Франкфуртской фондовой бирже открылись 2 октября 2014 г. по цене 42,5 евро за акцию, что соответствовало оценке компании в 6,7 млрд евро.

Практически сразу стоимость акций резко упала более чем на 10%, составив 36,66 евро. К закрытию биржи стоимость акции выросла до отметки в 41,40 евро, что все равно было ниже начальной стоимости.

Не самое удачное IPO привело к крупным убыткам – в финансовом отчете компании за 2014 г. говорится об убытках в размере 20 млн евро против чистой прибыли в 174,2 млн евро по итогам 2013 г. Комментируя такие результаты, представители Rocket Internet заявили, что компания была вынуждена увеличить свои расходы в рамках подготовки к IPO. По их словам, именно это стало причиной отрицательных финансовых результатов.