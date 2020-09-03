Курьерам на заметку: придуман гениальный способ обмана такси и служб доставок

Курьеры Amazon из пригорода Чикаго реализовали легальную схему сбора заказов для их самостоятельного выполнения и получения дополнительных денег. Чтобы заказы не достались водителям-конкурентам, они стали развешивать смартфоны на деревьях около распределительных центров Amazon, потому что программа, раздающая заказы, отдает преимущество тем курьерам, кто находится ближе всех к таким центрам.

Все гениальное просто

Курьеры в США обнаружили простой способ дополнительного заработка на компании Amazon, притом без нарушения ее собственных правил и законов страны. Для этого, как пишет Bloomberg, они начали развешивать смартфоны на деревьях, растущих вблизи центров выдачи компании.

Схема заработка очень проста и при этом легальна. Распределение заказов среди курьеров в Amazon осуществляется через фирменное мобильное приложение Flex. Программа отслеживает местоположение водителей и направляет заказы преимущественно тем из них, кто находится ближе всего к распределительным центрам.

Курьеры начали развешивать смартфоны с предустановленным Amazon Flex на деревьях рядом такими центрами и тем самым получать максимальное число заказов. К самим смартфонам они подключаются с других мобильных устройств, находящихся при них.

Курьеры Amazon проявили недюжинную смекалку

Схему реализовали курьеры из пригорода Чикаго (штат Иллинойс). На момент публикации материала не было известно, применяется ли она в других американских городах.

Курьеры были вынуждены пойти на этот шаг на фоне возросшей конкуренции в сфере доставок, что стало следствием пандемии коронавируса и роста безработицы. Развозить заказы Amazon стали даже водители Uber и Lyft.

Как все это работает

Один из источников Bloomberg, осведомленный о принципах работы приложения Amazon Flex, сообщил изданию, что оно может определять местоположение курьера с точностью до шести метров. Это и послужило необходимостью развешивания телефонов на деревьях у распределительных центров – программа «видит», что гаджет находится неподалеку и отправляет на него заказ.

Дерево рядом с одним из распределительных центров Amazon

Синхронизация с находящимся на дереве смартфоном – тоже необходимая часть схемы, потому что водителю обязательно нужно подтвердить получение заказа в течение двух минут с момента получения уведомления. Если этого не сделать, то система по прошествии этого времени направит его другому курьеру.

При этом курьерам не требуется покупать дорогие мобильники и рисковать остаться без них, оставляя их на деревьях. Для работы приложения Flex подойдет даже смартфон на базе Android 6 с 2 ГБ оперативной памяти. Главное, чтобы в него была вставлена действующая SIM-карта, плюс нужно активировать GPS-ресивер. Версия для смартфонов Apple может быть установлена хоть на iPhone 6s (но не старше) с прошивкой iOS 13. Более ранние версии ОС не поддерживаются.

Искусственный интеллект повержен

По информации издания, «гирлянды» из смартфонов можно увидеть еще и около распределительных центров сети Whole Foods. Она принадлежит Amazon и тоже использует Flex для рассылки заказов водителям.

Курьеры могут зарегистрировать несколько аккаунтов в Flex, чтобы помешать Amazon вычислить их. «Они на шаг впереди алгоритмов Amazon и их разработчиков», – сообщил Bloomberg консультант в области беспроводной связи Четан Шарма (Chetan Sharma).

Еще одна причина использования такой схемы – необходимость обхода тех или иных требований Amazon. К примеру, развозить заказы можно только при наличии действующего разрешения на работу в США. Другими словами, в Flex может зарегистрироваться человек с таким разрешением, а заказ в итоге повезет совсем другой, а заработок они поделят по договоренности.

Например, курьер с полным комплектом необходимых для работы документов может получить заказ на $18 в час и передать его тому, у кого нет разрешения на работу, за $10 в час. Разницу он возьмет себе без необходимости везти заказ самостоятельно.

Amazon не решает проблему

По данным Bloomberg, в Amazon осведомлены о сложившейся ситуации, но руководство пока не принимает никаких действий по ее решению. Пролить свет на происходящее помогли водители, работающие честно и не развешивающие мобильники на деревьях.

Они стали жаловаться на своих недобросовестных коллег, и в одном из корпоративных писем руководство компании сообщило, что начало расследовать происходящее.

Идея не нова

Схема, разработанная водителями Amazon, напоминает ту, что в июле 2020 г. реализовали работники Instacart – сервиса доставки продуктов. Они прошли по более технологичному пути и стали использовать стороннее ПО для перехвата заказов.

Современные технологии помогают обманывать не только Amazon, но и Instacart

Это приложения, которые, подключаясь к основному софту Instacart, автоматически выбирают и оформляют для того или иного курьера самые крупные (а значит, и самые выгодные) заказы. Такие приложения нельзя скачать бесплатно – они, по данным Bloomberg, распространяются в даркнете и стоят от $200 до $600.

Instacart, в отличие от Amazon, начала решать проблему более оперативно. Сразу после первых жалоб сборщиков заказов она удалила, по меньшей мере, 150 аккаунтов сотрудников, попавшихся на использовании ботов. На момент публикации материала не было известно, удалось ли руководству Instacart полностью избавиться от мошенников.