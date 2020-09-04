Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью

Danycom.Mobile меняет основного партнера

Виртуальный оператор мобильной связи Danycom.Mobile (входит в группу Danycom) по истечении договора с Tele2 планирует сменить хост-оператора. Об этом CNews сообщили представители Danycom.

Danycom.Mobile предоставляет услуги связи по модели MVNO, то есть с использованием инфраструктуры технического партнера, в роли которого с 2017 г. выступает Tele2. Оператор предлагает несколько бесплатных тарифов, в частности «Бесплатный» и «Звони бесплатно».

По заявлению директора по развитию группы Danycom Владислава Деминского, оператор уже определился с будущим партнером – переговоры находятся на стадии подписания договора. Имени потенциального партнера в компании не разглашают.

Danycom и Tele2 распрощаются на фоне конфликта

Danycom предупреждает о возможных перебоях в оказании услуг связи, однако неудобства абонентам обещают компенсировать по завершении перехода к новому партнеру. Форму и размер компенсаций в компании не уточняют.

Оператор намерен продолжить масштабирование проекта, в том числе и за пределами России.

Причины отказа от партнерства с Tele2

Основные причины отказа от дальнейшего партнерства, обозначенные виртуальным оператором – некорректные финансовые расчеты по операционным затратам со стороны Tele2, требование оплаты за фактически неоказанные услуги, а также некорректная работа сети хост-оператора в некоторых регионах. Детали в Danycom не уточняют.

«Хотелось бы обратить внимание коллег по MVNO-рынку, а также всех желающих войти в этот бизнес на необходимость более детально и внимательно относиться к выбору хост-операторов и технических партнеров», – отметил Владислав Деминский.

Позиция Tele2

Как заявили CNews в пресс-службе Tele2, «Danycom.Mobile систематически нарушал и нарушает контрактные обязательств в части платы за работу на сетях Tele2».

Виртуальному оператору якобы не раз предоставлялись отсрочки по регулярным платежам, причем у Danycom по-прежнему есть задолженность по платежам за трафик не только за 2020, но и за 2019 г. Tele2 рассматривает возможность взыскания накопившейся задолженности через суд, ее размер в компании не уточняют. Также в компании подчеркивают скромный размер абонентской базы Danycom – по оценке Tele2, за все время партнерства данный показатель не достиг и 100 тыс.

По данным Tele2, на базе собственной сети оператора на сегодняшний день работает более 20 партнеров. В их числе – все существующие на рынке банковские операторы: «Тинькофф мобайл», «Сбер мобайл» и «ВТБ мобайл».

Совокупная абонентская база MVNO-партнеров Tele2 по итогам 2019 г. превысила 3,75 млн и продолжает расти. Согласно результатам исследования агентства «ТМТ консалтинг», количество новых абонентов российских MVNO в 2019 г. составило 3 млн, при этом 69% из них пришлось на долю партнеров Tele2. Выручка оператора от «фабрики» MVNO в 2019 г. увеличилась на 133% год к году.

Тяжбы с МТС и «Мегафоном»

В середине августа 2020 г. CNews писал о том, что два других представителя «большой четверки» – МТС и «Мегафон» – обратились в столичный Арбитражный суд с исками о взыскании с Danycom долга – МТС требует 383,9 млн руб., а «Мегафон» – 933,9 млн руб.

Иск МТС затрагивает межоператорские расчеты, имеющие отношение к маршрутизации интернет-трафика. «Мегафон» через свою «дочку» АО «Мегалабс» хочет взыскать с Danycom деньги по итогу взаиморасчетов по A2P-трафику, передаваемому на сети оператора.

По сообщению «Коммерсанта», оба иска Danycom планировала урегулировать.

Когда появился Danycom.Mobile

Danycom.Mobile – это виртуальный оператор (MVNO), который использует физическую инфраструктуру оператора Tele2, входящего в так называемую «большую четверку» наряду с МТС, «Билайном» и «Мегафоном». Там, где нет покрытия Tele2, оператор пользуется сетями партнеров. Головной офис компании находится в Краснодаре.

В тестовом режиме Danycom работает с декабря 2017 г., в коммерческом – с июня 2018 г. Оператор имеет собственный код сети, диапазон номеров и клиентский сервис. На сегодняшний день оператор работает в 56 регионах России. В Москве Danycom заработал в июле 2019 г.

В активе Danycom были полностью бесплатные тарифы, абоненты которых могли пользоваться ограниченным объемом веб-трафика в обмен на получение пяти рекламных SMS в сутки. С 13 августа 2020 г. подключение к таким тарифам составляет от 500 до 1000 руб. в зависимости от их условий.

Финансовые успехи Danycom

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Дэни колл» было зарегистрировано в Краснодаре в конце декабря 2014 г. с уставным капиталом 452,25 млн руб. Генеральный директор – Екатерина Шмырина. 100-процентной долей в компании владеет ПАО «Дэникомо групп».

АО «Дэником» тоже зарегистрировано в Краснодаре, но дата регистрации другая – 4 июня 2018 г. Уставный капитал – почти 11,471 млрд руб., генеральный директор – Екатерина Шмырина, номинальная стоимость ее доли – около 10,977 млрд руб. В списке учредителей также есть Мария Баева, номинальная стоимость ее доли – 493 млн руб.

ПАО «Дэникомо групп» прошло регистрацию 19 августа 2015 г. в Санкт-Петербурге. Генеральный директор – Денис Жданов, уставный капитал – 510 тыс. руб. Учредители компании – Александр Гринберг, Юрий Зубов и Анатолий Агашин, номинальная стоимость долей каждого – 170 тыс. руб.

В апреле 2020 г. группа Danycom объявила финансовые итоги 2019 финансового года. Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО за период с 1 января по 31 декабря 2019 г. выручка группы Danycom от деятельности в России и за рубежом за 2019 г. составила 37,9 млрд руб., что на 7,7 млрд руб. больше аналогичного периода 2018 г.

Основной доход группы был получен от A2P-сервисов (application-to-person, CPA, digital). Доход от услуг связи (мобильная связь, CPA и A2P-сервисы на базу мобильного оператора Danycom.Mobile, интерконнект) увеличился в 1,7 раза и составил 23,3 млн руб.

Себестоимость составила 33,7 млрд руб., основная часть которых – расходы на ИТ. Прибыль до налогообложения превысила 3,07 млрд руб., чистая прибыль достигла 3,03 млрд руб.