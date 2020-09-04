Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций

Россия за год потеряла одно место в мировом рейтинге инновационных стран, удержавшись в нем на 47 строчке. В топ-50 она опережает лишь Индию, Черногорию и Филиппины и отстает от Украины (45 позиция). Падение в этом рейтинге длится для страны с 2017 г., хотя этому предшествовал многолетний ее подъем.



Показатели ухудшились

Россия ухудшила свое положение в глобальном рейтинге инновационных стран «Глобальный инновационный индекс 2020», оказавшись в нем на 47 месте. В прошлогодней версии рейтинга она занимала 46 строчку.

Ежегодный рейтинг стран по инновационной деятельности составляют совместно Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и французская бизнес-школа INSEAD (Франция). Помощь в этом им оказывает Корнеллский университет (Cornell University США).

В общей сложности в докладе ВОИС учитываются достижения 131 стран и территорий мира в инновационной деятельности. Оценка производится по ряду параметров – от состояния инфраструктуры до ситуации в политической среде, бизнесе и образовании. Суммарное число таких параметров – 81.

Расчет глобального инновационного индекса стран осуществляется на основании статистических данных Всемирного банка, Всемирного экономического форума (ВЭФ), Международного союза электросвязи и др. Отбор стран тоже не носит случайный характер – индекс представляет собой совокупные данные о результативности инновационной деятельности стран и экономик мира, на которые приходится 92,5% от населения планеты и 97,6% от мирового ВВП.

Многолетнее падение

В «Глобальном инновационном индексе» Россия теряет позиции год от года на протяжении как минимум последних пяти лет. Для примера, в 2016 г. она находилась на 43 строчке, но уже в 2017 г., как сообщал CNews, опустилась на 45. В 2019 г. Россию поместили на 46 место.

Рейтинг ВОИС 2020 года

В 2020 г., находясь на 47 позиции, Россия опережает только лишь Индию, Черногорию и Филиппины (48, 49 и 50 места соответственно). Обойти ее смогли Румыния Украина и Таиланд (46, 45 и 44 места) и еще 46 стран, в том числе Малайзия (33 место), Хорватия (41 место) и Эстония (25 место).

Стабильному падению, стоит отметить, предшествовал уверенный подъем России в рейтинге ВОИС. Так в 2013 г. страна располагалась в нем лишь на 62 месте, в 2014 г. достигла 49 места, а в 2015 г. – 48. 2016 г., когда Россия добралась до 43 места, стал для нее самым успешным в этом плане за последние 10 лет.

Топ-10 лидеров и аутсайдеров

В тройку лидеров рейтинга вошли Швейцария, Швеция и США, как и в 2019 г. а в 2017 г. на первом месте была Швеция, на втором – Голландия. США, как и сейчас, находились на третьей строчке.

В рейтинге за 2020 г. за США следуют Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Республика Корея (Южная Корея).

Что касается замыкающих стран, то среди них преобладают африканские. Места со 122 по 131 в новом рейтинге занимают, соответственно, Замбия, Мали, Мозамбик, Того, Бенин, Эфиопия, Нигер, Мьянма, Гвинея и Йемен.

Все не так печально

Заняв четвертое место с конца в топ-50 стран по инновационной деятельности, Россия достигла более высоких результатов по оценке по отдельным параметрам. К примеру, в рейтинге развития высшего образования Россия входит в первую двадцатку стран, находясь на 17 месте.

По некоторым показателям Россия показывает достойные результаты

С другой стороны, это одно из самых высоких достижений страны в данном рейтинге. По уровню развития информационных и коммуникационных технологий Россия находится на 29 строчке, уровню исследования и развития – на 33, а в плане онлайн-креативности – и вовсе на 44, что почти соответствует ее месту в общем зачете.

Но есть и параметры, по которым Россия едва входит в первую сотню стран (всего в рейтинге участвуют 131 государство). Так, по регулятивной среде она занимает 95 место, а по экологической устойчивости – и вовсе 100.