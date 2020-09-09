Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе»

Еда и транспорт – главные вещи «на районе»

«O2O» (online-to-offline), совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group, инвестирует в сервис экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе». «O2O» получит 84,7% проекта, оставшиеся доли сохранят за собой основатели сервиса. Об этом говорится в сообщении компании. Сделка будет закрыта до конца IV квартала 2020 г. Сумму сделки в компаниях не раскрывают.

«Кухня на районе» основана в 2017 г. Она специализируется на доставке еды собственного приготовления. Основатели компании — создатели «Рокетбанка» Алексей Колесников и Олег Козырев, бывший маркетолог «Рокетбанка» Кирилл Родин и создатель агрегатора доставки еды «ЕдаСюда» Антон Лозин.

Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере транспорта и еды в декабре 2019 г. На август 2020 г. СП включало в себя сервис доставки из ресторанов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат», сервис такси «Ситимобил», сервис каршеринга YouDrive, многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производителя готовых рационов питания Performance Group.

Сейчас у сервиса 34 кухни в Москве, которые готовят еду для жителей своего района. Заказать обед из приложения «Кухни на районе» уже можно через Delivery Club. В день оформляется больше 20 тыс. заказов. В 2020 г. «Кухня на районе» планирует охватить почти всю Москву и достичь выручки более 3 млрд руб.

Напомним, что в августе 2020 г. СП Сбербанка и Mail.ru Group получило от обеих сторон на равных условиях дополнительное финансирование в размере 12 млрд руб. Инвестиции направят на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия в декабре 2019 г. В том числе, картографический сервис «2ГИС», сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (75,6% консолидировано в мае) и другие активы. В сентябре 2020 г. Сбербанк приобрел 72% в компании «2ГИС» и дополнительно 3% через «О2О холдинг». Прогнозируется, что интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка.

СП Сбербанка и Mail.ru Group, инвестирует в сервис доставки готовой еды «Кухни на районе» и станет владеть 84,7% проекта

После дополнительного финансирования Сбербанк и Mail.ru Group сохранили равные доли в СП (по 45,005%). Оставшаяся доля может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников совместного предприятия.

Ранее «Кухня на районе» также привлекала масштабные инвестиции

В мае 2020 г. часть долей Алексея Козырева и Олега Колесникова в уставном капитале компании перешла в залог совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group – «О2О холдингу».

Условием возврата залога, как написали «Ведомости» со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ, стало «полное исполнение любых обязательств» юрлица сервиса – ООО «Локалкитчен» – перед «О2О холдингом» по договору займа на сумму до 290 млн руб. В залоге у «О2О холдинга» оказалось по 15% долей Козырева и Колесникова.

Ранее в сервис инвестировали основатель проектов «Делатели.Офисов» Павел Мельников и управляющий партнер АФК «Система» Максим Янпольский. Как писал Forbes в декабре 2019 г., они вложили примерно 5 млн руб. В марте 2019 г. в «Кухню на районе» инвестировали сооснователь Qiwi Сергей Солонин и «дочка» девелопера ПИК «ПИК-инвестпроект». От них сервис суммарно получил, по оценкам источников Forbes, несколько миллионов долларов.

В феврале 2019 г. был запущен «Фудреактор» — фабрика-кухня, которая позволила сервису масштабироваться.

На май 2020 г., как писали «Ведомости», доли Козырева и Колесникова составляли 23,6% у каждого, «ПИК-инвестпроект» владел 25,8%. 12% было у Янпольского, 10% – у Солонина.

СП в сфере еды и транспорта возглавляет экс-гендиректор Delivery Club

Менеджмент СП уверен в перспективах не только доставки еды из ресторанов, но и новых направлений — заказа продуктов питания и работающих только на доставку локальных кухонь и магазинов (dark kitchens и dark stores). То же самое касается сервисов транспорта, которые не просто предлагают услуги такси или каршеринга, а позволяют добраться из точки А в точку Б самым оптимальным и удобным способом.

Исполнительный директор по foodtech (ключевая должность в компании) в «О2О Холдинг» в мае 2020 г. занял Гюванч Донмез, который руководил Delivery Club с июля 2019 г. Под его руководством Delivery Club удвоил объем заказов, завершил трансформацию в полноценную логистическую службу, а также запустил доставку продуктов питания. По итогам I квартала 2020 г. выручка Delivery Club выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и достигла 1,82 млрд руб.

С 2015 г. Донмез занимал пост гендиректора российского подразделения DP Eurasia N.V. — мастер-франчайзи бренда Domino's Pizza. В зоне его ответственности – развитие всех связанных с СП компаний, работающих на рынке общественного питания. Это Delivery Club, «Самокат», SberFood, платформа ERP для ресторанного бизнеса R-Keeper и другие проекты. Также Донмез продолжает руководить командой Delivery Club. Основные задачи Донмеза – расширение интеграции фудтех-компаний совместного предприятия между собой, а также с экосистемами Сбербанка и Mail.ru Group.

Delivery Club был основан в 2009 г. группой частных инвесторов во главе с предпринимателем Левоном Оганесяном. На старте в проект было вложено $400 тыс. В 2011 г. фонд Addventure вложил в проект $1 млн, а 2012 г. еще $4 млн

В 2016 г. Mail.ru Group выкупила Delivery Club за $100 млн.