Американцы отобрали у убитого россиянина домен JBL.RU

Harman отсудила домен jbl.ru

Американская корпорация Harman International Incorporated, производящая аудиотехнику под брендом JBL, стала администратором домена jbl.ru. Это следует из данных базы Whois. Судебные разбирательства за право распоряжаться этим доменным именем продолжались несколько лет.

Первоначально администратором домена jbl.ru был председатель еврейского бизнес-клуба «Ошер» Сергей Сладков, убитый 24 сентября 2014 г. Регистратор домена – Ru-center (юридическое лицо – «Региональный сетевой информационный центр», РСИЦ) – продлевал регистрацию данного домена до конца 2018 г. за счет ранее внесенных средств.

Суд с мертвым владельцем домена

В 2017 г. корпорация Harman подала в Гагаринский районный суд Москвы иск к Сергею Сладкову с требованием прекратить использование товарного знака JBL и передать истцу домен jbl.ru. Иск был передан по правилам подсудности в Сергиево-Посадский городской суд Московской области, который в 2018 г., узнав о смерти ответчика, прекратил производство по делу.

После этого Harman подала иск в Арбитражный суд Москвы против РСИЦ с требованием зарегистрировать данный домен на нее. Но иск был отклонен, так как к тому моменту у домена появился новый администратор и регистратор.

Корпорация Harman получила домен jbl.ru в результате многолетних судов с киберсквоттерами, мертвым администратором домена и его наследницей

Эта история несколько раз обсуждалась на конференциях Tldcon, проводимых Координационным центром национального доменного сети интернет (КЦ, регулятор доменных зон .Ru и .РФ). Юрист компании Semenov & Pevzner Екатерина Калиничева, представляющая интересы Harman, сетовала, что правила КЦ не предусматривают никаких преимущественных прав для участников судебных споров вокруг доменов.

«В результате, после прекращения судебных разбирательств по причине смерти ответчика, Ru-Center прекратил делегирование домена, и нам ничего не оставалось, как просто встать в общую очередь на его регистрацию, - сетует Калиничева. – Естественно, в этом процессе мы проиграли профессиональным киберсквоттерам (лица, регистрирующие созвучные с товарными знаками домены с целью их дальнейшей перепродажи, – прим. CNews)».

Новым администратором домена jbl.ru стала оформленная на острове Белиз компания Datahost, зарегистрировавшая домен через регистратора Salenames. Harman обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против Datahost и Salenames с требованием признать свои права на домен jbl.ru.

Можно ли наследовать домен?

Но тут в деле начался новый поворот. В 2019 г. с иском в Хорошевский районный суд обратилась дочь Сергея Сладкова Сара-Джейн. Истец потребовала от компаний Datahost, РСИЦ и Salenames признать ее права на домен jbl.ru, поскольку она является наследником его прежнего администратора.

Калиничеву удивило, почему Сара-Джейн Сладкова обратилась с таким иском только через пять лет после смерти отца. К тому же юрист не поняла, зачем кому-то нужен домен, совпадающий с зарегистрированным товарным знаком.

«Сама по себе регистрация доменного имени является услугой и не подлежит включению в наследственную массу, - уверена Калиничева. – Домен – это ни имущество, ни вещь, ни средство индивидуализации, ни результат интеллектуальной деятельности, поэтому он не может быть наследован».

Владелец проекта «Домены.рф» Андрей Савельев, консультировавший Сару-Джейн Сладкову по данному процессу, считает, что Harman не вправе была предъявлять права на домен jbl.ru. Он отмечает, что истец является американской корпорацией, но при этом в американской доменной зоне домен jbl.us принадлежит другой организации. Точно также в немецкой доменной зоне домен jbl.de зарегистрирован организацией, продающий корм для аквариумных рыб.

Аббревиатуру JBL, по мнению Савельеву, можно расшифровывать как Jewish Business Life («Еврейская деловая жизнь»), что соответствует профилю деятельности Сергея Сладкова. Тот факт, что его дочь обратилась с иском о признании прав на домен jbl.ru через пять лет после смерти отца, Савельев объясняет тем обстоятельством, что на момент трагического события ей было только 13 лет, а других наследников у ее отца не было.

Со своей стороны, Сара-Джейн Сладкова не понимает, как истец на момент подачи иска мог не знать о смерти ответчика. «Непонятно, как в век интернет, когда практически вся рабочая деятельность начинается оттуда, можно было проигнорировать обращение к нему, особенно чтобы найти человека, - сообщила она CNews. -. Что сейчас, что в 2017 г., если забить в поисковике имя Сергей Сладков, то он либо предложит вариант «убит», либо первая строка выйдет с заголовком «застрелен»».

Сара-Джейн Сладкову особенно возмущает, что с ее покойного отца Harman еще и потребовал компенсацию в размере 30 тыс. евро, при том, что на этом домене не было ничего, чтобы ущемляло права Harman (он был припаркован на бирже доменов Sedo.com).

С иском Сара-Джейн Сладкова обратилась в связи с целью защиты чести и достоинства своего отца, желанием продолжить его деятельность и необходимостью внесения ясности в юридическое оформление наследования домена.

Победа Harman

В итоге суды всех инстанций встали на сторону Harman. Хорошевский районный суд отклонил иск Сары-Джейн Сладковой о признании ее прав на домен jbl.ru. С этим решение согласился и Мосгорсуд, посчитав, что права на домен не входят в наследственную массу.

Параллельно Арбитражный суд Москвы обязал Datahost и Salenames прекратить использование товарного знака JBL и передать домен jbl.ru корпорации Harman как владельцу зарегистрированного в России товарного знака JBL. Суд установил, что Datahost не ведет хозяйственной деятельности в России и не размещает контент на домене jbl.ru, при этом сам домен был выставлен на продажу на международной бирже Sedo.com. Такое поведение ответчика суд посчитал недобросовестным использованием домена.

Сара-Джейн Сладкова пыталась оспорить это решение в Девятом апелляционном арбитражном суде, но безуспешно. Суд обратил внимание, что Сергей Сладков заключал договор регистрации домена с автономной некоммерческой организацией (АНО) «Региональный сетевой информационный центр», которая была одним из юридических лиц группы Ru-Center. В 2012 г. в ходе сделки по продаже Ru-Center холдингу РБК, это юрлицо было ликвидировано, а иных договоров у Сладкова в связи с этим доменном не было.