Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн

Вторая волна

Как стало известно CNews, компания Microsoft в партнерстве с EY и Startupbootcamp при поддержке инвестиционного холдинга Altergate запустили набор участников нового потока по программе Global Pilots. Участники программы будут обеспечены поддержкой в процессе выходе на глобальный рынок и подготовкой к пилотным проектам с международными клиентами, а также помощью в привлечении инвестиций.

Для стартапов участие в программе будет бесплатным. Суммарная финансовая поддержка непосредственно от организаторов Global Pilots, на которую могут рассчитывать участники программы в процессе освоения международных рынков и работы с зарубежными заказчиками, может достигать $3 млн, отметили в Microsoft.

Вторая волна программы по-прежнему ориентирована на сотрудничество с уже состоявшимися стартапами сферы B2B, которые имеют на руках готовый продукт и генерируют выручку. Всего эксперты выберут 20 стартапов для участия в программе.

В отличие от первого набора Global Pilots, где предпочтение отдавалось решениям на базе новых технологий – таких как искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальности, ключевым отличием второго набора станет фокус на отраслевые решения в сфере финтеха и ритейла, а также на кросс-функциональные решения.

Как работает программа Global Pilots

Помимо ритейла и финтеха, участники второго набора программы могут быть представлены зрелыми B2B-стартапами, предлагающими решения по улучшению операционной эффективности (HR, Legal, Finance). Как пояснили CNews в Microsoft, организаторы намерены рассматривать сильные проекты без индустриального профиля, но у претендентов в обязательном порядке должен быть готовый продукт и продажи на локальном рынке.

Microsoft с партнерами организуют выход второй волны российских стартапов на глобальный рынок

Программа включает образовательную часть и общение с экспертами и венчурными капиталистами. В процессе рассматриваются основные принципы и «подводные камни» продаж на глобальном рынке, понимание и адаптация к культурным различиям в корпоративном общении, вопросы юридической грамотности, расширения горизонтов деятельности и поиска новых клиентов за пределами российского рынка, а также становления статуса компании международного уровня.

Программа обучения рассчитана на девять недель. Обучение начнется в октябре 2020 г., при этом все мероприятия и обучающие сессии будут проводиться в удаленном онлайн-режиме на платформе Microsoft Teams. Подать заявку на участие до 28 сентября можно на сайте проекта.

Участникам также может быть предоставлен шанс показать свои разработки на закрытых питч-сессиях для профильных корпораций из ритейла и финансовой сферы.

Помимо доступа к крупным корпоративным международным клиентам в рамках экосистем Microsoft, EY и Startupbootcamp, участники Global Pilots также могут рассчитывать на включение в программы Microsoft for Startups, Microsoft Co-Sell и другие. Организаторы программы также помогут участникам с привлечением инвестиции за границей и получением средств на масштабирование решения и бизнеса.

В Microsoft заявили CNews, что в рамках второй волны к программе присоединяются компании-партнеры из различных сфер, чтобы предоставить проектам профильную экспертизу. В дополнение, больший фокус будет сделан на поиске корпораций-заказчиков, чтобы участники получили больше контактов и возможностей для обсуждения потенциальных пилотных и коммерческих проектов.

По поводу полного переноса образовательной части программы в онлайн в Microsoft отметили, что обеспечение здоровья и безопасности участников программы, наших партнеров, заказчиков и приглашенных экспертов является первоочередной задачей. Несмотря на вынужденный оперативный перенос программы в онлайн при первом запуске, опыт оказался позитивным: удалось вовлечь больше человек из команды, проектам было проще обеспечить участие во всех мероприятиях без ущерба бизнес-процессам. Проведение программы онлайн также позволяет преодолеть территориальные ограничения и беспрепятственно привлекать зарубежных спикеров и представителей зарубежных компаний.

«Изменения необходимо было учесть не только в формате проведения программы, но и в ее наполнении. Когда мы только запускали программу, главной задачей, которую мы себе поставили, было предоставление реальной помощи и пользы от объединения экспертиз международных компаний-организаторов и доступа к сети международных заказчиков. И несмотря на то, что за это время ситуация на рынке и в мире значительно изменилась, нам удалось адаптировать программу к современным вызовам и предоставить стартапам актуальные знания и навыки, чтобы быть конкурентоспособными», — отметили в российском представительстве Microsoft.

Итоги первого потока Global Pilots

Как рассказал CNews в марте 2020 г., в процессе запуска Global Pilots компании Microsoft, EY и Startupbootcamp при поддержке Altergate организаторы получили более 200 заявок от российских стартапов. Критериями отбора стали уникальность торгового предложения, анализ конкурентной среды, операционные показатели, готовность к масштабированию на глобальном рынке, потенциал команды и другие.

В рамках первого набора программы было отобрано 20 стартапов: Navigine, O.vision, Roistar, Getfaster, Transbaza, Geoplat, Sizolution, Addreality, Simformer, Crafttalk, Verme, Brainsoft, Skyeer, Fabrique.ai, IREG, Beorg, NVI solutions, VCV, Dasha.ai и Odus.

Обучение первого набора продлилось 12 недель, при этом начиная со второй недели программа была полностью перенесена в онлайн на платформу Microsoft Teams. В процессе обучения приняли участие более 90 экспертов со всего мира. Обучение первого набора Global Pilots завершилось 28 мая 2020 г. мероприятием Global Pilots Demo Day, где 18 стартапов-финалистов выступили с питч-сессиями.

Как рассказали CNews в пресс-службе Microsoft, итоги первого потока программы в компании оценивают «крайне позитивно». За время обучения семь стартапов получили гранты на использование облачной платформы Microsoft Azure, чтобы сделать свои решения по-настоящему масштабируемыми и глобальными. Два стартапа разместили свои продукты в международных маркетплейсах Microsoft и один вошел в программу совместных продаж Microsoft. В плане специфики работы с российскими стартапами в Microsoft отметили традиционно высокий уровень инноваций и технологической экспертизы.

За время программы девять ее участников смогли договориться о пилотных проектах или находились на финальных стадиях их согласования, 12 стартапов вышли на стадию обсуждения коммерческих проектов с крупными международными компаниями. Восемь стартапов из числа участников начали или возобновили переговоры с инвестиционными фондами.

Два стартапа-участника прошли отбор в программу Startupbootcamp Scale Osaka по запуску пилотных проектов с крупными японскими корпорациями. 12 компаний стали участниками инициативы EY по работе с приоритетными стартапами и выводу их на международные рынки.

Как рассказали CNews в Microsoft, опыт первой программы показал, что ее основная ценность — общение с корпорациями. Многие стартапы имеют узкий профиль и сфокусированы на продукте под конкретного заказчика, поэтому сужение отбора до тематических треков поможет сделать программу еще продуктивнее. В Microsoft также отметили, что ищут сильные B2B-стартапы без узкого профиля, чей продукт универсален и подойдет большинству корпораций, которые будут приглашены в рамках программы.

Про организаторов программы Global Pilots

В Microsoft называют помощь российским стартапам в выходе на международный рынок одним из ключевых приоритетов компании. Как отметила Кристина Тихонова, президент Microsoft в России, при запуске первого потока программы, компания заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с перспективными «выпускниками».

В частности, в рамках программы совместных продаж Microsoft помогает партнерам получить доступ к более чем 75 тыс. заказчиков по всему миру.

Startupbootcamp, основанная в 2010 г., представляет собой международную сеть акселераторов по внедрению инновационных стартапов в работу корпораций. Компания специализируется на помощи в структуризации пилотных проектов со стартапами раунда А+ для коммерческих внедрений и поиска новых направлений для развития.

EY (ранее Ernst & Young) – основанная в 1989 г. крупная британская аудиторско-консалтинговая компания, располагающая 19 офисами в России и ближнем зарубежье. Специализируется в области аудита, налогообложения, стратегии, сделок и консалтинга. Ранее Microsoft, EY и Senfino запустили акселератор стартапов Startberry в Польше.

В рамках первого этапа Startberry помощь получили 10 бизнес-проектов для создания решений в таких областях как рекрутинг, диагностика заболеваний, финансовая аналитика, искусственный интеллект и внутренние корпоративные коммуникации.

Инвестиционный холдинг Altergate, созданный в 2018 г. Евгением Галиахметовым для управления капиталом инвесторов на финансовых и венчурных рынках, фокусируется в сфере венчурных инвестиций на технологических компаниях на ранних стадиях, с большим потенциалом роста в своей отрасли. Размер инвестиций для стартапа достигает $250 тыс.

В настоящее время в портфеле Altergate находятся 18 компаний из сфер киберспорта, фудтеха, медицинских, образовательных и финансовых технологий. Особое место в деятельности холдинга занимает направление акселерации стартапов. Altergate развивает такие экспертно-дискуссионные сообщества как Angelsdeck.com, The Gate Club и Headliners.