Россиянин, уволившийся из провайдера, 2 года прослушивал свое бывшее начальство

Житель небольшого села Бессоновка в Пензенской области незаконно прослушивал разговоры в приемной своего бывшего руководителя при помощи установленных им скрытых микрофонов и даже тайно копировал корпоративную информацию с компьютера одного из сотрудников при помощи удаленного доступа. Он объяснил это своим любопытством. Ему грозили крупный штраф и четыре года заключения, но в итоге он остался на свободе и отделался штрафом, сравнимым с МРОТ.



Как хакер бывшего босса прослушивал

46-летний житель села Бессоновка Пензенской области на протяжении почти двух лет следил за переговорами своего бывшего руководителя. По данным Следственного комитета России по Пензенской области (СК), хакер работал в компании-провайдере цифровых услуг и сервисов, название которой на момент публикации материала не раскрывалось.

По данным следствия, в июне 2018 г. киберпреступник незаконно подключил два скрытых микрофона к ранее установленным им комплектам цифрового устройства в приемной главы компании, в которой раньше работал. Используя их, он вплоть до апреля 2020 г. вел прослушку разговоров.

В июле 2019 г. житель Бессоновки расширил сферу «деятельности» и в дополнение к прослушиванию приемной бывшего руководителя он начал подключаться к компьютеру одного из работников компании-провайдера. Для этого он использовал ранее установленное им же оборудование.

Подключение злоумышленник осуществлял удаленно, находясь по месту жительства – в селе Бессоновка. Целью его действий было копирование служебной информации. Незаконное копирование информации киберпреступник производил вплоть до декабря 2019 г. Объем и характер украденных им данных СК не раскрыл.

ИТ-компания два года не могла обнаружить прослушку в своем офисе

В ходе допроса 46-летний хакер заявил, что делал это из чистого любопытства – ему просто хотелось быть в курсе того, что происходит на его бывшей работе.

Возможное наказание

Расследование по делу любопытного хакера вели сотрудники Бессоновского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления. Дело против него было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

46-летнего киберпреступника обвинили в нарушении ст. 138.1 УК РФ (незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Такое преступление наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до четырех лет. Также судом могут быть назначены принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Кроме того, хакеру грозило лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Жителю Бессоновки инкриминировали и нарушение ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). За это он мог заплатить штраф до 200 тыс. руб., отправиться на исправительные работы на срок до одного года, получить ограничение свободы до двух лет, либо попасть за решетку на тот же срок.

Заключения удалось избежать

В ходе следственных мер киберпреступник полностью признал свою вину. Тем не менее, по решению суда он не будет отправлен в тюрьму и даже не станет выплачивать штраф в полном объеме.

По информации СК, преступник подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд удовлетворил прошение, и итоговой мерой наказания стал штраф в размере 15 тыс. руб. Для сравнения, с 1 января 2020 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) равен 12,1 тыс. руб.

На момент публикации материала решение суда еще не вступило в законную силу.

Тюрьма не для всех

За последние десять лет в России было зафиксировано несколько случаев, когда киберпреступникам за их злодеяния грозило заключение, но в итоге они им удавалось уйти от наказания. В 2013 г. за попытку взлома сайта Президента России kremlin.ru был осужден житель Томска – ему грозил тюремный срок, но в итоге он получил лишь ограничение свободы на 18 месяцев.

Согласно российскому законодательству, под ограничением подразумевается то, что осужденный не имеет возможности покидать свое жилище в определенное время суток, посещать определенные места, выезжать из города, менять место жительства и работы, участвовать в массовых мероприятиях и т. д.

В марте 2018 г. хакер из Перми, укравший 3,6 млн руб. у компании ООО «Информ» путем запуска в ее сети вредоносного ПО, отделался минимальным штрафом в размере 110 тыс. руб. Его судили по ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации), нарушение которой карается шестью годами лишения свободы и штрафом от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

В мае 2019 г. Советский районный суд Воронежа признал 23-летнего (на тот момент) жителя этого города Романа Иманова виновным по делу о взломе страниц в социальных сетях и электронных почтовых ящиков на заказ. Данным видом деятельности он занимался в течение трех лет. В тюрьму киберпреступника отправлять не стали – за незаконную деятельность ему присудили год исправительных работ. Иманов занимался заказными взломами аккаунтов «Вконтакте» и почтовых адресов с 2016 г. За свои услуги, в зависимости от сложности поставленной задачи, киберпреступник запрашивал от 2,5 до 4,5 тыс. руб., а своих клиентов, по данным следствия, он находил путем размещения рекламы на специализированных интернет-ресурсах, включая форумы. Хакер был обвинен в нарушении ч. 2 ст. 272 УК РФ.

В июне 2019 г. еще одному киберпреступнику присудили ограничение свободы вместо ее лишения. Жителя Челябинска приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за взлом личных кабинетов в платежных системах. Приговор был вынесен Центральным районным судом Челябинска. Хакер был признан виновным по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации. Параллельно взломщик был осужден по ч. 1 ст. 273.