Шестая конференция Fortinet Security Day 2020 состоится 30 сентября

30 сентября 2020 г. состоится шестая Конференция Fortinet Security Day. В этом году мероприятие в новом онлайн-формате посетят более 1000 участников из России и Казахстана.

Подробности о мероприятии на сайте.

Эксперты по кибербезопасности из студии прямого эфира поделятся интересным и полезным контентом, знаниями об актуальных проблемах безопасности и практическим опытом принятия правильных решений. Вас ждет пленарная сессия с международными экспертами, серия параллельных воркшопов, 20 спикеров, более 10 виртуальных интерактивных демо-стендов.

Технологии 5G, Интернет вещей (IoT), бизнес-аналитика стимулируют потребность в постоянных инновациях. Руководствуясь необходимостью создания гибкой оптимизированной по стоимости защищенной ИТ-инфраструктуры, директора по информационной безопасности сталкиваются с различными рисками расширения сети и увеличением поверхности атаки. Регистрируйтесь на мероприятие, чтобы узнать, как внедрять цифровые инновации без компромиссов.

Киберпреступность не стоит на месте. Мошенники ежедневно находят новые уязвимости, оттачивают навыки взлома и социальной инженерии, разрабатывают вредоносное ПО для проникновения даже в самые защищенные системы.

Основные темы Fortinet Security Day 2020:

Роль искусcтвенного интеллекта в информационной безопасности.

Динамическая облачная безопасность.

Сервисы безопасности по модели MSSP.

Безопасность на основе намерений.

Защищенный удаленный доступ.

Безопасные программно-определяемые распределенные сети Secure SD-WAN и SD-Branch.

Модели безопасности «нулевого доверия».

Управление и аналитика.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: tkrestyanova@cnews.ru, 7 (495) 500-00-36 в меню 9 доб. 404, Татьяна Крестьянова.