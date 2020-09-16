WhatsApp начал самовольно и без разбора выкидывать людей из групповых чатов. Проблема не решена

Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемой автоматического выхода из всех групповых чатов, в которых они состоят. Баг проявился в новом апдейте приложения под Android, и разработчики пока не спешат выпускать устраняющий его патч. У некоторых также перестала запускаться камера, а кто-то столкнулся с пропажей списка последних использованных эмодзи, и это далеко не все баги в WhatsApp, выявленные в сентябре 2019 г.



WhatsApp опять штормит

Мессенджер WhatsApp начал некорректно работать с групповыми чатами – пользователи стали неожиданно пропадать из них без каких-либо на то причин. По информации ресурса WABetaInfo, проблема проявилась 15 сентября 2020 г. и затронула людей из разных стран мира.

Неполадки в работе с групповыми чатами появились у владельцев Android-смартфонов, обновивших приложение до версии 2.20.200.7 – пользователи Apple iPhone о подобном не сообщали. Установка апдейта 2.20.200.8, пишет WABetaInfo, возможно, могла устранить сбой, но массовых подтверждений этому пока не поступало. Напротив, в Twitter пользователи заверяют, что обновление никак не помогает – об этом пишут, в частности, юзеры Existidor (@existidor), Biswarup YT (@ScientistMimo), Victor Perez (@v1c70rlp) и др.

Ряд сетевых изданий, включая ресурс NewsBytes, пишут, что на момент возникновения неполадки версия 2.20.200.7 находилась в стадии беты, но некоторые рядовые пользователи могли скачать ее из Google Play.

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На момент публикации материала обновление было убрано из магазина, и последняя доступная версия для Android имела индекс 2.20.198.15 и распространялась с 1 сентября 2020 г.

Беда не приходит одна

Обновление WhatsApp до версии 2.20.200.7 влечет за собой и ряд других проявлений некорректной работы мессенджера. К примеру, может перестать запускаться встроенная в него функция работы с камерой, и для отправки в чат снимки и видеоролики придется делать через штатное приложение. Проблему обнаружил пользователь Twitter Futurestic (@Grapheene).

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В ряде случаев WhatsApp может безвозвратно потерять список последних использованных эмодзи, о чем пишет юзер Luis R. Gonzalez G. (@luislawyer22). Восстановить его пока нельзя, придется создавать его заново. Апдейт до 2.20.200.8 не спасает ситуацию в обоих случаях.

Временное решение

Разработчики WhatsApp, с 2014 г. принадлежащего компании Facebook, пока не отреагировали на жалобы пользователей, и участники групповых чатов все еще продолжают автоматически исчезать из них. Некоторые пользователи отмечают, что в ранее выпущенных версиях мессенджера такого бага нет, так что тем, что уже обновился, следует установить более ранний релиз.

Несанкционированное удаление пользователей из групповых чатов обратимо – в случае неожиданного уменьшения участников таких бесед тем, кто еще остался в списке, нужно просто отправить в чат любое сообщение, после чего «удаленные» участники автоматически вернутся без каких-либо для этого действий с их стороны.

Ненадежный и небезопасный мессенджер

Проблемы WhatsApp с групповыми чатами, эмодзи и взаимодействием с фотокамерой – не единственное, что приключилось с ним за последние несколько дней. 8 сентября 2020 г. CNews писал, что мобильную версию мессенджера под Android и iOS можно сломать всего лишь одним сообщением – «текстовой бомбой».

Опасное сообщение состоит из редко используемых символов Unicode и не несет смысловой нагрузки. WhatsApp неспособен обработать эти символы, и открытие содержащего их сообщения и приводит к бесконечному циклу сбоев в работе приложения, а в ряде случаев – и к зависанию смартфона.

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Разработчики уже выпустили устраняющее этот баг обновление, но, как показала практика, новые апдейты могут принести новые проблемы. Поэтому тем пользователям, кто еще не обновил мессенджер, но получил «текстовую бомбу», рекомендуется зайти в свой профиль через веб-версию WhatsApp и удалить ее. Также стоит заблокировать и контакт, приславший ее.

Второй вариант решения проблемы – удаление WhatsApp со смартфона. Это более надежный, но и более радикальный способ, поскольку удаление и повторная установка приложения приведет к потере вообще всех сообщений, если пользователь не побеспокоился о создании резервных копий.

В июне 2020 г. стало известно, что некоторые номера телефонов, привязанных к пользовательским профилям в WhatsApp, в течение длительного времени находились в открытом доступе и даже попали в поисковую выдачу Google. В общей сложности при помощи Google можно было найти до номера около 300 тыс. пользователей мессенджера, и эта проблема тоже была глобальной.

В ноябре 2019 г. CNews сообщал, что пользователей WhatsApp стали автоматически навечно блокировать за участие в безобидных групповых чатах. Попасть под санкции оказалось возможным за смену названия чата на что-то, что покажется модераторам сервиса чем-то зловещим, незаконным или злонамеренным.

WhatsApp не спешил устранять данный сбой. На все запросы пострадавших о причинах блокировки сотрудники WhatsApp отвечали, что пользователи сами нарушили правила сервиса. В результате приходилось либо менять номер телефона для регистрации нового профиля, либо уходить в другие сервисы – Telegram, Viber и другие.