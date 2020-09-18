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У Microsoft Edge пропал «аппетит». Он перестанет пожирать память и ресурсы процессора

Интернет Интернет-ПО Техника
, Текст: Эльяс Касми

Microsoft внедрила в Edge механизм перевода неактивных вкладок в спящий режим для снижения потребления оперативной памяти. Функция Sleeping Tabs доступна пока только в версии браузера для разработчиков, но она позволяет выгружать вкладки из памяти как через определенное время после перехода на другую страницу, так и моментально. Владельцам ноутбуков это может дать ощутимый прирост автономной работы.

Microsoft посадит Edge на диету

Корпорация Microsoft интегрировала в свой браузер Edge функцию эффективной экономии системных ресурсов компьютера. Она носит название Sleeping Tabs («Спящие вкладки»), и при ее активации фоновые вкладки начинают потреблять меньше оперативной памяти. В дополнение снижается нагрузка на центральный процессор.

Sleeping Tabs, по информации ресурса MSPowerUser, пока относятся к числу экспериментальных «фишек» фирменного браузера Microsoft, и пользователям стабильных версий она недоступна. Опробовать ее в деле можно в Edge Canary версии 87.0.643.0, но за стабильность ее работы разработчики ответственность пока не несут.

Приставку Canary в своем названии носят версии Edge для разработчиков и пользователей, занимающихся тестированием браузера. Сроки появления «спящих вкладок» в стабильной версии Edge Microsoft не называет.

Что изменится

Активация Sleeping Tabs позволит пользователю, в браузере которого постоянно открыты десятки вкладок, выбирать, как быстро они «заснут», то есть, по аналогии с ноутбуком, будут переведены в спящий режим. Базовые временные пределы от 15 минут, прошедших с момента последнего обращения к вкладке, до долгих 12 часов.

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Меню активации Sleeping Tabs и включения функции моментальной из заморозки

Для экономных пользователей есть режим моментальной «заморозки» фоновых вкладок – они будут лишены системных ресурсов сразу, как только пользователь переключится на другую. Это позволит максимально экономить ресурсы ПК, что пригодится владельцам не самых современных «машин» или пользователей ноутбуков, в которых от степени нагрузки на процессор зависит время их работы от аккумулятора.

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Выбор времени неактивности вкладки до ее перевода в режим сна

Более тонкая настройка «спящих вкладок» дает возможность создавать списки исключений. В них пользователи смогут добавлять веб-сайты, которые ни при каких обстоятельствах не будут переводиться в режим сна. К примеру, это могут быть онлайн-радиостанции.

Хороший художник копирует

Идея Microsoft по снижению нагрузки на ПК, создаваемой ее браузером, за счет «замораживания» вкладок», на самом деле, ей не принадлежит. Эту функцию она подсмотрела у Google в ее браузере Chrome, с которым новый Edge, как известно, имеет одинаковую кодовую базу.

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Окно добавления сайтов-исключений

Chrome, у которого Microsoft в апреле 2019 г. позаимствовала движок для обновленного Edge, тоже располагает подобным механизмом экономии системных ресурсов, у него даже название схожее – Tab Freese («заморозка вкладки»). Как сообщал CNews, впервые он был интегрирован в Chrome еще в октябре 2019 г. в виде экспериментальной функции в бета-версии Chrome 79 (Canary) для ОС Windows, macOS, Linux и Chrome OS.

Tab Freeze является результатом развития функции Tab Discard, внедренной в Chrome еще в 2015 г. С ее помощью браузер осуществляет мониторинг открытых вкладок и в случае возникновения дефицита свободной оперативной памяти высвобождает ресурсы, зарезервированные за неиспользуемыми в данный момент веб-страницами. Если же пользователь вздумает обратиться к вкладке после ее «деактивации», браузер автоматически загрузит ее заново.

Но даже Google, если не учитывать Tab Discard, не была первой в попытке научить свой браузер замораживать фоновые вкладки. Аналогичные эксперименты проводила и Mozilla – еще в марте 2019 г. она внедрила в одну из бета-версий Firefox 67 схожий механизм. Более того, эту идею впервые предложили участники сообщества Mozilla еще в 2011 г.

Другие способы борьбы с «аппетитом» браузеров

Современные веб-обозреватели широко известны тем, что вне зависимости от встроенных в них функций экономии ресурсов все равно потребляют чрезмерно много памяти. Microsoft решила бороться с этим на уровне своей операционной системы.

Как сообщал CNews, сборка Windows 10 2004, вышедшая в конце мая 2020 г. содержит улучшение механизма работы с оперативной памятью, которое в недалекой перспективе позволит существенно сократить потребление оперативной памяти традиционными программами для Windows, в том числе и веб-браузерами. Согласно результатам тестов, сокращение потребления памяти, в частности, браузером Edge, без активной функции Sleeping Tabs, может достигать 27%.

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