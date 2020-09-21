В Windows 10 появится встроенный «убийца» Zoom

Microsoft добавит в Windows 10 функцию создания видеоконференций прямо из области уведомлений. Для ее работы потребуется лишь установить Skype на ПК, хотя авторизация в нем будет не нужна. Доступ к видеочату будет осуществляться по специальной ссылке. Нововведение доступно в бета-версии ОС, но даты его появления в стабильной сборке пока нет.



Windows со встроенным мессенджером

Корпорация Microsoft встроила в ОС Windows 10 штатную функцию видеоконференций. Как пишет профильный ресурс MSPowerUser, новшество доступно пока лишь в одной из бета-версий, и бета-тестеры уже назвали ее «убийцей Zoom».

Zoom – это одно из наиболее популярных приложений для проведения конференций. Изначально нацеленное на корпоративных клиентов, из-за пандемии коронавируса оно стало востребовано у обычных пользователей, вынужденных учиться и работать из дома.

Новая функция Windows 10 получила название Meet Now. Отметим, что у Microsoft уже есть непосредственный конкурент Zoom – сервис Teams.

Как работает Meet Now

Нововведение в Windows 10 дает пользователям создавать видеоконференции, не регистрируясь ни в одном из существующих мессенджеров, потребительских или корпоративных. От них требуется создать ссылку на конференцию при помощи отдельной пиктограммы на панели задач в области уведомлений (справа внизу, где часы).

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Сгенерированную ссылку нужно просто передать собеседнику или нескольким собеседникам по электронной почте или иному каналу связи. Однако в работе Meet Now все же есть определенное ограничение – на компьютерах всех участников беседы должен быть установлен мессенджер Skype, тоже принадлежащий Microsoft.

Регистрация или авторизация в Skype не требуется, нужно лишь его наличие на ПК. Если установить его нет возможности, то можно воспользоваться веб-версией мессенджера, но только через браузер Microsoft Edge.

Создание ссылки на конференцию через веб-версию Skype

После установки соединения всем участникам станут доступны имеющиеся у Skype функции видеовызовов, включая размытие заднего фона.

Целевая аудитория и сроки релиза

Получить доступ к Meet Now на момент публикации материала могли исключительно участники закрытого бета-тестирования Windows 10. Microsoft не раскрывает сроки его интеграции в стабильную версию ОС. Нововведение может «прилететь» пользователям в виде небольшого патча, если Microsoft не захочет интегрировать его в ежегодное глобальное обновление (компания перешла на один крупный апдейт в год вместо двух).

Meet Now создается в первую очередь для тех, кто по тем или иным причинам не может установить на свой ПК полноценный мессенджер WhatsApp, Facebook Messenger или тот же Skype. К примеру, это могут быть офисные работники, на компьютерах которых запрещена самостоятельная инсталляция сторонних приложений.

Почему именно Zoom

«Убийцей Zoom» новую функцию Windows 10 бета-тестеры назвали, возможно, по той причине, что возможность участия в видеочатах без регистрации появилась в нем много месяцев назад. Он предложил эту функцию своим пользователям значительно раньше основных конкурентов.

В 2020 году Zoom фиксирует взрывной рост числа пользователей

Плюс ко всему, Zoom – это одно из самых популярных решений такого рода: к началу апреля 2020 г. им пользовались до 200 млн человек ежедневно, а к концу того же месяца – 300 млн. В декабре 2019 г. их было в десятки раз меньше – лишь 10 млн.

История Zoom началась в сентябре 2012 г., когда разработчики из компании Zoom Video Communications запустили его первую публичную бета-версию. Стабильный релиз с индексом 1.0 увидел свет в конце января 2013 г., и спустя месяц число зарегистрированных в сервисе пользователей достигло 400 тыс. К концу мая 2013 г. их было уже около 1 млн. Пандемия коронавируса тоже способствовала росту числа пользователей сервиса – за один только февраль 2020 г. их стало больше на 2,2 млн, и это уже больше, чем за весь 2019 г.

Недостатки Zoom

Несмотря на широкую известность и популярность, Zoom содержит значительное число уязвимостей. Для примера, в июле 2020 г. в нем нашли брешь, позволяющую хакерам выполнять любой код на ПК под управлением ОС Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 R2 и более ранних.

В конце марта 2020 г. стало известно, Zoom передавал данные пользователей iOS-версии сервиса американской компании Facebook. Передача осуществлялась даже в том случае, если у пользователя не было профиля в одноименной соцсети. Список сведений включал информацию о марке и модели мобильного устройства, городе, в котором находится пользователь, его операторе связи, часовом поясе, а также об уникальном рекламном идентификаторе устройства. В дальнейшем Facebook использовала эти данные для таргетирования рекламы.

Список уязвимостей Zoom включал и полное отсутствие сквозного (end-to-end) шифрования, что позволяло перехватывать видео- и аудиозвонки. Позже разработчики добавили его лишь в платную версию сервиса, оставив владельцев бесплатных аккаунтов без защиты, что спровоцировало массовое их возмущение. В итоге шифрование было реализовано для всех пользователей.

Существующие российские аналоги

Создавать видеоконференции без использования мессенджеров можно и без Meet Now. К примеру, в середине июня 2020 г. CNews писал о запуске сервиса «Яндекс.телемост», работающий по схожему принципу – пользователь может по сгенерированной ссылке на нее, которую нужно ему направить посредством любого средства связи – по электронной почте, в социальной сети или через мессенджер.

За два месяца до появления «Телемоста», во второй половине апреля 2020 г. холдинг Mail.ru Group запустил аналогичный проект «Видеозвонки Mail.ru». В начале апреля 2020 г. такая же функция появилась и в составе мессенджера Skype.

Также в России существует компания TrueConf, разрабатывающая системы видеоконференцсвязи. В марте 2020 г. в рамках борьбы с коронавирусом она сделала свой флагманский продукт TrueConf Server для видеоконференций бесплатным для всех школ и вузов России и СНГ.

Еще один отечественный сервис видеоконференцсвязи VideoMost разработан компанией Spirit. Как сообщал CNews, в марте 2020 г. она начала бесплатно предоставлять свой сервис для помощи людям, отечественному частному бизнесу и госорганизациям, включая школы, сроком на три месяца. В апреле 2020 г. Spirit объявила о предоставлении бесплатных лицензий на сервер видеоконференций VideoMost на 1000 пользователей для установки в инфраструктуре организаций на тот же срок.