Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты

Безопасность Стратегия безопасности Госрегулирование Бизнес Законодательство Интернет Интернет-ПО Интернет-доступ ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Игорь Королев

Минцифра хочет запретить использование в России экспериментальных протоколов шифрования DNS over TLS, DNS over HTTPS и ESNI, которые могут применяться для обхода блокировок доступа к запрещенным сайтам. Эксперты предупреждают, что для реализации такого запрета нужно будет блокировать сервера Google, Cloudflare и Cisco.

Законопроект о запрете протоколов шифрования, скрывающих посещение сайтов

Минцифра подготовила поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» о запрете использования на территории России протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя интернет-страницы. Соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Документ определяет, что «протокол шифрования, позволяющий скрыть имя интернет-страницы или сайта в интернете – это абстрактный или конкретный протокол, включающий набор правил, регламентирующих использование криптографических преобразований и алгоритмов в информационные процессы».

Использование такого рода протоколов на территории России запрещается за исключением случаев, установленных законом. Нарушение данного запрета влечет приостановление функционирования интернет-ресурса в срок не позднее одного рабочего дня со дня обнаружения данного нарушения уполномоченным органом исполнительной власти. Отметим, что ранее такая норма наказания, как приостановление функционирования интернет-ресурса, в России не применялась.

Почему надо запрещать новые протоколы шифрования

Согласно пояснительной записке к законопроекту, возрастает число случаев использования маскирующих протоколов, позволяющих скрыть фактические сетевые адреса устройств от внешних систем и протоколов шифрования. «Все большее распространение получают протоколы с применением криптографических алгоритмов и методов шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS)», - утверждают авторы документа.

ivanov2600.jpg

Олег Иванов, замглавы Минцифры, куратор телеком-отрасли, куратор федпроекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика»

«Применение указанных алгоритмов и методов шифрования способно снизить эффективность использования существующих систем фильтрации, что, в свою очередь, значительно затруднит выявление ресурсов в сети интернет, содержащих информацию, распространение которой в России ограничено или запрещено», - отмечается в пояснительной записке.

При этом в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных содержатся сведения о протоколах с применением криптографических алгоритмов и методов шифрования, возможных к использованию в соответствии с законодательством России.

Что представляют из себя протоколы, которые предлагается запретить

TLS – базовый протокол шифрования в интернете. DNS – сервис определения IP-адреса узла в интернете по его доменному имени. Обращение к DNS происходит при каждом запросе пользователем доменного имени. HTTPS – версия протокола HTTP, по которому передаются веб-страницы, с шифрованием. Шифрование происходит путем обмена сертификатами между пользователем и серверов.

DoH и DoT – экспериментальные версии DNS, которые работают поверх протоколов HTTPS и TLS соответственно. При использовании таких протоколов интернет-провайдер не видит, к какому домену обращается пользователь, что затрудняет блокировку доступа к запрещенным ресурсам. SNI – технология, которая позволяет передавать имя запрашиваемого пользователем домена при работе по протоколу HTTPS.

Как поясняет эксперт по информационной безопасности и автор Telegram-канала «Лаборатория Артимовича» Дмитрий Артимович, до появления SNI все заголовки в HTTPS были шифрованными. В результате было сложно разместить несколько шифрованных ресурсов на одном сервере: не было понятно, какой домен нужен пользователю, и соответственно, не было понятно, какой сертификат нужно использовать.

SNI решает эту проблему, передавая информацию о домене в незашифрованном виде. ESNI же позволяет передавать имя домена зашифрованным. Упоминание протокола TLS 1.3 в пояснительной записке к законопроекту, скорее всего, было ошибкой, полагает гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» и автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин: по всей видимости, авторы документа имели ввиду ESNI, который должен был выйти вместе с протоколом TLS 1.3, но не вышел.

Власти довольно давно начали понимать опасность указанных протоколов. Согласно утвержденному Минкомсвязи в начале 2020 г. плану проведения учений по «суверенному интернету», в 2020 г. должна быть отработана возможность блокировки трафика, защищенного с использованием технологий DoT и DoH.

Мнения экспертов

По мнению Филиппа Кулина, запретить протокол DNS over TLS теоретически возможно – для этого нужно заблокировать соединения с портом «853». А вот в случае с протоколом DNS over HTTPS трафик данного протокола сложно отличить от стороннего трафика. Решить проблему можно будет лишь блокировкой основных серверов DoH, поддерживаемых Google, Cisco и CloudFlare.

Дмитрий Артимович полагает, что запрет DoT может реализовать только интеллектуальный фаервол, который сможет отличать обычный запрос к DNS от шифрованного. Аналогичная история и с запретом ESNI. Но если блокировка ESNI будет налажена, это приведет к недоступности большого числа сайтов.

Кто стоит за идей запретить новые протоколы шифрования

Эксперт телеком-отрасли и автор Telegram-канала «За Телеком» Михаил Климарев отмечает, что законопроект предлагает наказание за использование указанных протоколов для владельцев сайтов. Но использование протоколов в первую очередь зависит от пользователей. В результате чиновники смогут наказать любой сайт в интернете, полагает эксперт.

Климарев полагает, что ответственным за разработку данного законопроекта является замминистра цифрового развития Олег Иванов, чьи фамилия и инициалы стоят в поле «ФИО руководителя (заместителя руководителя) принявшего решение об отказе от размещения уведомления» карточки законопроекта на сайте regulation.gov.ru.

В 2018 г. Олег Иванов был замруководителя Роскомнадзора и руководил блокировкой мессенджера Telegram, которая привела к перебоям в работе большого числа интернет-ресурсов и в этом году была полностью отменена. Сейчас Иванов курирует в Минцифре телекоммуникационную отрасль. Недавно он также стал куратором федпроекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Либо Иванов некомпетентен, предлагая такой законопроект, либо его кто-то подставил», - резюмирует автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев.

Как в России хотели запретить протокол UDP

В России не впервые рассматривается идея блокировки отдельных интернет-протоколов. В 2015 г. Институт развития интернета (ИРИ) по поручению Президента России Владимира Путина готовил Программу развития интернета и соответствующие дорожные карты. Одним из пунктов дорожной карты «Интернет + Медиа» была идея запретить протокол UDP, на базе которого работают торрент-трекеры. Авторы документа предполагали таким образом решить проблему интернет-пиратства.

UDP и TCP – два базовых протокола интернета, относящихся к транспортному уровню стека протокола TCP/IP. Блокировка этого протокола могла бы привести к катастрофическим последствиям для интернета, и ИРИ от этой идеи отказался.

Другие материалы рубрики

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020

Как дата-центры защищают от DDoS-атак и сколько это стоит. Обзор Market.CNews

В Windows 10 появится встроенный «убийца» Zoom

У Microsoft Edge пропал «аппетит». Он перестанет пожирать память и ресурсы процессора

Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Техноблог

Чем отличаются техпроцессы 10 нм, 7 нм и 5 нм для рядового пользователя

Много шума из ничего: что показали на презентации Apple

Показать еще

Наука

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи

Взрывающиеся звезды могли вызвать массовые вымирания на Земле

Найден математический способ повысить доверие к ИИ
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра