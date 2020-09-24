Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны?

Mail.ru выпускает новые акции и конвертируемые облигации

Mail.ru Group объявила о намерении привлечь инвестиции на общую сумму $600 млн. Из них $400 млн буут привлечены путем размещения конвертируемых олигаций, $200 путем размещения по ускоренной подписке глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на акции компании.

По результатам оценки новых GDR было продано 7,1 млн расписок (3,2% от общего числа акций) по цене $28. Расписки были проданы ряду институциональных инвесторов, названия которых не разглашаются.

Также была определена цена размещения конвертируемых облигаций. Облигации должны быть погашены к 1 октября 2025 г. Процентная ставка по облигациям составляет 1,625%, которая будет выплачиваться раз в полгода. При конвертации премия составит 42,5% к вышеупомянутой цене размещения GDR.

Конвертация облигаций Mail.ru Group в акции

Владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции после 1 октября 2021 г. Mail.ru Group сможет выкупить облигации после 22 октября 2023 г. в случае, если стоимость GDR, получившихся после конвертации облигаций, будет больше, чем 130% от номинала облигаций за определенный период, или будут оставаться не погашенными менее 15% от объема облигаций.

Mail.ru Group привлечет $600 млн путем допэмиссии акций и размещения конвертируемых облигаций

Также компания выпустила дополнительно еще 1,6 млн GDR на собственные акции (0,7% от общего числа акций) в интересах владельцев облигаций, которые захотят продать данные GDR в рамках короткой позиции с целью хеджирования своих инвестиционных рисков. Цена одного такого GDR также составила $28. Компания не получит дохода от размещения данного типа GDR.

Зачем Mail.ru понадобились $600 млн

Вырученные средства Mail.ru Group намерена использовать для ряда целей, включая возможные сделки по слияниям и поглощениям в перспективных сферах, особенно тех, которые стали расти после пандемии коронавируса.

Также Mail.ru Group будет использовать вырученные средства для финансирования совместных проектов со Сбербанком и Aliexpress. В том числе 4,6 млрд руб. будут направлены на финансирование совместного предприятия со Сбербанком, $82 млн - на финансирование Aliexpress Russia.

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group для развития offline-2-online сервисов было создано в 2019 г. В него вошли агрегатор доставки еды Delivery Club, агрегатор такси «Ситимобил», каршеринговый сервис YouDrive, сервис для ресторанов Sberfood, сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» и другие проекты.

Затем это совместное предприятие приобрело сервис доставки продуктов из магазинов «Самокат» и сервис доставки готовой еды «Кухня на районе». Сбербанк и Mail.ru Group имеют по 45% в данном совместном предприятии. Стороны обязались вложить в него 65 млрд руб.

Совместное предприятие Mail.ru Group и китайской Alibaba в сфере электронной коммерции также было создано в 2019 г. Его участниками стали сотовый оператор «Мегафон» (аффилирован с Mail.ru Group) и «Российский фонд прямых инвестиций». Стороны обязались вложить в проект $384 млн.

Мнение аналитика

Аналитик «Финам» Леонид Делицын отмечает, что за последние годы Mail.ru Group, фактически, не создавала новых прорывных сервисов, а аудитория проектов компании постепенно стареет. В сложившихся условиях компании логично привлекать средства для финансирования проектов в сфере электронной коммерции и оффлайн-сервисов, однако маржа в них значительно ниже, чем в классических интернет-проектах, предупреждает аналитик.