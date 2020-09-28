У «Яндекса» появилась платная почта с дополнительными «фишками» и огромным местом в облаке

Запуск «Яндекс.Почты 360»

«Яндекс» запустил свои сервисы для работы в едином интерфейсе веб-версии фирменного почтового клиента. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Новый продукт получил название «Яндекс.Почта 360».

«Почта 360» включает облачное хранилище «Диск», «Календарь», сервис видеоконференцсвязи «Телемост», «Мессенджер», «Заметки» и, собственно, «Почту». Любым из этих сервисов можно пользоваться, как и раньше, однако переключение между ними стало удобнее, объясняют в «Яндексе». К примеру, итоги встречи в «Телемосте», который компания запустила в июне 2020 г., можно сразу же зафиксировать в «Заметках», а затем разослать всем участникам – по почте или в мессенджере.

Разработчики обещают, что в дальнейшем пользователи получат возможность самостоятельно выбирать, какие сервисы следует интегрировать в их виртуальное рабочее окружение.

«Яндекс» объединил веб-сервисы для работы в общем интерфейсе «Почты 360»

Бесплатная версия «Почты 360» включает основные функции входящих в ее состав сервисов и 30 ГБ пространства на «Яндекс.Диске».

В августе 2020 г. CNews сообщил о запуске суперприложения «Яндекс Go», которое объединило сервисы «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания».

Платная подписка и ее преимущества

Помимо бесплатной версии, пользователям доступна расширенная платная версия. Ее «Яндекс» предлагает по цене от 79 до 1119 руб. в месяц в зависимости от набора функций. Среди них, в частности, дополнительное место на «Диске» и приоритетная поддержка. Владельцы почтовых ящиков на «Яндексе» могут попробовать расширенную версию бесплатно, на это дается от одного до трех месяцев в зависимости от срока использования «Почты». Максимальный бесплатный пробный период полагается пользователям со «стажем» работы с почтовым сервисом «Яндекса» от пяти лет.

Оформившие самую дорогую подписку «Почты 360» для индивидуальных пользователей за 1119 руб. в месяц или 11190 руб. в год – «Премиум 5000» – могут рассчитывать на ответ со стороны службы поддержки в срок не более трех часов, а также на отсутствие рекламы во всем перечне сервисов – как в веб-версиях, так и в приложениях.

Кроме того, в «Почте» будут автоматически выделяться главные письма, то есть такие, на которые пользователь по заключению сервиса обращает внимание в первую очередь. Согласно материалам «Яндекс.Справки», почтовый сервис компании анализирует предыдущие решения пользователя в работе с письмами и выделяет те из них, которые он смотрит чаще всего. Умная подборка помогает не пропустить такие письма и посмотреть их в первую очередь. «Почта» помечает главные письма значком, а также выделяет их в папку «Главное». В ней письма только отображаются, физически они хранятся в тех папках, куда поступают изначально.

Также пользователи плана «Премиум 5000» получат 5 ТБ дополнительного пространства на «Яндекс.Диске», расширенную историю изменений файлов (90 дней вместо 14), автосохранение файлов в программе для Windows, безлимитную автозагрузку видео с мобильных устройств. Наконец, файлы по публичным ссылкам можно будет скачивать без ограничений.

«Почта 360» будет полезна и организациям, считают в «Яндексе». Организации получат почтовые ящики в домене компании, возможность делать рассылки по сотрудникам, облачное хранилище с онлайн-редактором документов, расширенные возможности для переадресации писем и другие функции. Тарифная линейка «Почты 360» для организаций включает три платных плана: «Базовый» (153 руб. в месяц за одного человека), «Стандартный» (311 руб.) и «Профессиональный» (824 руб.). Тарифы отличаются друг от друга только включенным объемом пространства в облачном хранилище «Яндекс.Диск».

Организациям, которые подключат «Почту 360» до 28 октября 2020 г. обещают полгода бесплатного пользования сервисом.



Доступность

Как сообщил «Яндекс», на первых порах «Почта 360» будет доступна по умолчанию лишь части пользователей. Желающим испытать продукт «Яндекс» предлагает подключить его, перейдя по специальной ссылке.

При желании можно будет «откатиться» к старому интерфейсу, отключив новый в настройках «Яндекс.Почты». Для этого в разделе «В интерфейсе почты» нужно кликнуть по ссылке «Вернуться в обычную Почту из экспериментальной».