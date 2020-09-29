Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем
30 сентября, г. Москва. ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем. Исследованиям и сравнению подвергся один из главных видов программного обеспечения для компаний любого размера — от небольших стартапов до крупных корпораций.
CRM-системы получили широкое распространение и признание как базовый вид программного обеспечения, в котором аккумулируется вся информация о работе с клиентами компании. Рейтинг, составленный ИТ-маркетплейсом Market.CNews, позволит сориентироваться на рынке CRM-систем, познакомиться с основными его игроками и выбрать подходящий продукт для своей компании.
Методика составления рейтинга CRM
Сравнение CRM-систем различных поставщиков велось по восьми основным критериям:
- Функционал CRM-системы
- Формат поставки
- Наличие бесплатного (тестового) периода
- Наличие отраслевых решений
- Удобство и понятность раздела CRM на сайте поставщика
- Наличие и условия техподдержки клиентов
- Наличие в свободном доступе подробной документации
- Стоимость
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы по всем критериям суммировались, и по полученной сумме ранжировались CRM-системы: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
«В ходе работ над рейтингом мы внимательно изучили функционал каждой представленной на рынке CRM-системы, условия поставки, возможность протестировать решение до его покупки и другие факторы, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Наибольшее количество баллов компании могли получить за функционал: почти половина итоговой оценки того или иного решения заключена именно в широте его возможностей. В целом же, можно с уверенностью говорить о том, что наш рейтинг учитывает максимально возможную комбинацию факторов, каждый из которых действительно важен для конечного клиента».
Обзор CRM-систем
Рейтинг CRM выпущен в рамках Обзора CRM-систем — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли, которые рассказали, на что следует обратить внимание при выборе CRM-системы, какие тенденции наблюдаются на рынке, какое влияние на него оказала пандемия.
Результаты исследования
Лидером рейтинга CRM-систем по версии ИТ-маркетплейса Market.CNews стало решение Creatio от компании «Террасофт Россия». Это low-code платформа для управления бизнес-процессами и CRM, которая содержит в себе все необходимые функции, а для различных сфер бизнеса предлагается 24 отраслевых сборки. Период бесплатного тестирования составляет 14 дней.
На втором месте — продукт мирового уровня Salesforce, дистрибьютором которого на территории России является компания GBC Team. CRM-система Salesforce имеет все необходимые функции, предусматривает 7 отраслевых решений и может быть бесплатно протестирована клиентом в течение 30 дней, что является лучшим показателем на рынке.
«Простой бизнес» — прекрасно сконфигурированная российская разработка, занимает третье место в общем списке. Данное решение также включает все необходимые функции, а дополнительным преимуществом является принятая в компании модель ценообразования: вы оплачиваете только функционал CRM-системы, а количество пользователей при этом не ограничивается.
|Место в рейтинге
|CRM-система
|Сумма баллов
|1
|Террасофт
|462
|2
|Salesforce by GBC Team
|458
|3
|Простой бизнес
|456
|4
|Microsoft Dynamics 365 by GMCS
|441
|5
|1С-Рарус
|421
|6
|Мегаплан
|413
|7
|Битрикс 24
|395
|8
|Salesap
|387
|9
|Росбизнессофт
|383
|10
|Бизнес.Ру
|373
Источник: Market.CNews
Отдельного внимания заслуживает еще один продукт мирового уровня — Dynamics 365 от Microsoft, внедрением которого на территории России занимается компания GMCS. Разработчиком предусмотрено 4 отраслевых решения, каждое из которых может быть абсолютно бесплатно протестировано в течение 30 дней.
Некоторые выводы
Как показало изучение рынка CRM, проникновение данного вида ПО в бизнес российских компаний невелико — около 20%. В то же время рынок достаточно многолик и предлагает массу решений самого разного уровня — от стартапов до сегмента Enterprise. С развитием облачных технологий многие провайдеры перешли именно на облачную модель продаж, что существенно повысило доступность CRM-систем.
Все вместе говорит о том, что CRM — это развивающийся рынок, который еще не достиг точки насыщения. Объемы продаж будут нарастать, а проникновение CRM-систем в бизнес — увеличиваться.
Среди сдерживающих факторов выделим два:
- В сегменте СМБ (средний и малый бизнес) сдерживающим фактором является активное развитие сервисов онлайн-бухгалтерии, уже сегодня отчасти заменяющих CRM-системы. Безусловно, их функционал заметно проще, но и его вполне хватает для большинства микропредприятий.
- В крупном бизнесе нишу CRM постепенно занимают более мощные решения из сегмента BPM (управление бизнес-процессами). Впрочем, CRM в них зачастую является одной из компонент, а, значит, речь идет не об отказе от CRM-систем, а об их трансформации.
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой CRM в теме письма.