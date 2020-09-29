«Яндекс» закрывает офис в Турции

Сохраняя присутствие, но без локального офиса

Компания «Яндекс» приняла решение о закрытии собственного офиса в Турции. Компания продолжит работу с турецкими рекламодателями и партнерами, однако отныне все операции будут осуществляться из штаб-квартиры «Яндекса» в России. Об этом сообщил Roem.ru со ссылкой на данные турецкого маркетингового портала Marketing Türkiye и новостного портала Ahval.

По данным турецких изданий, местный офис «Яндекса» до последнего времени оставался успешным и прибыльным, особенно в области сервисов для рынка электронной коммерции, навигации, мобильных приложений и маркетинга.

Решение о закрытии подразделения в Турции связано с глобальными мерами, предпринимаемыми «Яндексом» на фоне развития пандемии коронавируса, отмечают турецкие СМИ. По информации Marketing Türkiye, сотрудники турецкого офиса «Яндекса» останутся на своих рабочих местах до октября 2020 г.

Все сервисы компании в Турции, включая «Навигатор» и «Поиск», будут по-прежнему доступны пользователям, изменения затронут только операционную деятельность турецкого офиса, ряд функций которого перейдет в другие офисы, заявили ТАСС в пресс-службе «Яндекса». В компании планируют дальше развивать сервисы в Турции, работать с локальными партнерами и оказывать поддержку пользователям.



Причины закрытия офиса в Турции

Помимо экономических факторов в связи с COVID-2019, в материале портала Ahval также отмечается, что закрытие турецкого офиса «Яндекса» совпадает по времени с грядущим вступлением в силу нового закона о регулировании соцсетей, за неисполнение которого игрокам рынка грозят серьезные наказания. В публикации подчеркивается только совпадение по времени, но никаких фактов о взаимосвязи с закрытием офиса «Яндекса» не приводится.

«Яндекс» закрывает свой офис в Турции

Согласно новому закону, с 1 октября 2020 г. все социальные сети обязаны открыть локальные офисы в Турции и назначить своих законных представителей для облегчения выполнения требований турецкого правительства об удалении неправомерного контента.

Компании, которые будут нарушать новые правила ведения бизнеса, столкнутся с штрафами в размере до $1,5 млн, а также блокировкой рекламы и ограничением скорости интернет-трафика вплоть до 90%.

В июле 2020 г., после принятия закона, по данным Ahval, все основные игроки отрасли приняли условия Турции за исключением Twitter, который никак не отреагировал на требования нового закона. В августе 2020 г. представители Google, имеющей офисы в Турции с 2006 г. заявили о планах структурных изменений к 2021 г., которые, впрочем, «не связаны с законом о социальных сетях».

Достижения «Яндекса» в Турции

О запуске «Яндексом» собственного портала в Турции по адресу yandex.com.tr и открытии офиса в Стамбуле CNews сообщил в сентябре 2011 г. О запуске «Яндексом» геоинформационного сервиса Yandex.Haritalar («Яндекс.Карты») для Турции CNews рассказал в октябре 2011 г.

В 2012 г. была основана компания Yandex Reklamcilik Hizmetleri Limited Şirketi («Яндекс рекламные услуги»), турецкое подразделение «Яндекса», которую с момента ее основания в 2012 г. возглавлял Мехмет Али Ялчиндаг (Mehmet Ali Yalçındağ), зять владельца крупнейшего турецкого конгломерата Doğan Media Group.

Открывая турецкий офис «Яндекса», Ялчиндаг заявлял, что за пять лет компания планирует захватить 30-35% турецкого поискового рынка, но за 2-3 года поисковик добрался лишь до 5% отметки. По состоянию на август 2020 г., согласно данным StatCounter, «Яндекс» с начала года обрабатывал порядка 13-17,5% турецких поисковых запросов.

Поисковая доля «Яндекса» в Турции (StatCounter, август 2020)

В ноябре 2012 г. CNews писал об анонсе версии «Яндекс.Браузера» для Турции с поддержкой всех сервисов компании, включая поисковые и навигационные подсказки, автоматический переводчик, антивирус «Яндекса» и «Лаборатории Касперского».

В марте 2015 г. CNews рассказал о том, что поисковая система «Яндекс» станет поиском по умолчанию в ближайших версиях Firefox в Турции. Ранее основным поисковиком в этом браузере был Google.

В ноябре 2019 г. CNews сообщил о запуске турецкой версии голосового ассистента «Алиса» в «Яндекс.Навигаторе», что стало первым релизом голосового помощника «Яндекса» на другом языке. На тот момент сообщалось, что ежемесячная аудитория «Яндекс.Навигатора» в Турции составляет более 4 млн пользователей.

Особенности турецкого бизнеса «Яндекса»

По данным портала Ahval, у гендиректора турецкого подразделения «Яндекса» сложились хорошие отношения с основателем и гендиректором компании Аркадием Воложем. Издание также отмечает дружеские отношения Ялчиндага с нынешним президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), который в ноябре 2016 г. после своего избрания в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (Recep Tayyip Erdoğan) называл его «близким другом».

Мехмет Али Ялчиндаг (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

По данным издания, именно Ялчиндаг в 2012 г. помог медиа-холдингу Doğan восстановить испорченные ранее отношения с администрацией президента Турции. Бизнес «Яндекса» в Турции под руководством Ялчиндага активно развивался, в том числе, за счет привлечения инвестиций от бизнесменов, связанных с Эрдоганом, отмечает Ahval.

CNews также писал о том, в 2016 г. Мехмет Али Ялчиндаг покинул пост гендиректора Yandex Reklamcilik, а в декабре 2018 г. стало известно, что уставный капитал турецкого подразделения «Яндекса» был уменьшен с 69,41 млн турецких лир ($12 млн) до 34,27 млн лир ($6 млн) «в свете финансового положения компании». Негативный эффект на тот момент связывали с падением курса лиры, которая восемь лет обвалилась сравнимо с курсом рубля.