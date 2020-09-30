CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор

Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор. Совокупная выручка его участников увеличилась на 25% до ₽174,2 млрд. В 2020 году на фоне пандемии стало очевидно, что государство относится к цифровизации как к важнейшему направлению развития. Оно не отказалось от крупных ИТ-проектов, а лишь перенесло сроки их реализации. Российские ИТ-компании получили существенную господдержку.

Рост на 25%

Согласно данным обзора CNews «ИКТ в госсекторе 2020» , cуммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор по итогам 2019 г. составила ₽174,2 млрд, что на 24,7% больше, чем в 2018 г. Порог входа в рейтинг снижается второй год подряд — в 2017 г. он составлял ₽307 млн, в 2018 г. — ₽297 млн, а в 2019 г. — ₽256 млн. Причина — отказ от участия в рейтинге крупных компаний, ранее занимавших в нем лидирующие позиции, таких как ITG, «Компьюлинк», НПЦ «Элвис», «Аплана», «Диалог Наука».

На первом месте Ростелеком — в 2019 г. его выручка выросла на 35% до ₽49,8 млрд. На втором SoftLine — выручка компании от проектов в госсекторе в 2019 г. увеличилась на 10% до ₽12,4 млрд. На третьем «Ланит» с показателями 22,7% и ₽9,4 млрд соответственно. На четвертом и пятом «Форс» (₽8,1 млрд) и НИИ «Восход» (₽7,3 млрд).

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора 2019

№ 2019 № 2018 Название компании Город Выручка от проектов в госсекторе в 2019 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в госсекторе в 2018 г., с НДС, ₽тыс. Рост, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2019, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2018, % 1 1 Ростелеком* Москва 49 800 000 36 900 000 35,0% 100,0% 100,0% 2 2 Softline Москва 12 395 059 11 268 235 10,0% 11,4% 11,9% 3 5 Ланит Москва 9 401 524 7 664 719 22,7% 5,4% 4,7% 4 4 Форс** Москва 8 100 000 7 796 000 3,9% 48,5% н/д 5 13 НИИ «Восход» Москва 7 268 531 2 703 600 168,8% 99,0% 100,0%

Источник: CNews Analytics, 2020 * — выручка указана без НДС

** - данные за 2018 г. скорректированы Перейти к полной таблице

C полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «ИТ в госсекторе 2020» .

ИТ-приоритеты

2020 год показал, что государство окончательно признало цифровизацию одним из приоритетных направлений развития страны. Несмотря на пандемию и вызванное ею снижение экономических показателей, ведомства не собираются отказываться от реализации ключевых ИТ-проектов — речь идет только о переносе сроков. ИТ-компании уже начали получать серьезную поддержку от государства.

Однако, не все проблемы еще решены. Многие значимые государственные инициативы по-прежнему реализуются по проектному принципу, а он не всегда эффективен. Предложенный формат ГЧП пока не дает видимых результатов — нужно изменить регуляторные документы, в частности, сформировать простые и понятные рынку механизмы реализации концессионных проектов в области ИТ.

Кроме того, необходимо оптимизировать и повысить обоснованность применения модели закупок у единственных поставщиков, разработать прозрачные требования к отраслевым цифровым продуктам и платформам, которые государство готово использовать в процессе своего взаимодействия с гражданами. И, конечно, не допускать расширения рамок государственных монополий. Также в руках государства находится решение кадровой проблемы ИТ-отрасли.