Российский «убийца» Zoom от «Яндекса» очень крупно обновился и пришел на iPhone и Android

«Яндекс» обновил видеосервис «Телемост», добавив в него виртуальные фоны и режим докладчика. Сервис теперь доступен не только в веб-версии, но и в качестве отдельной программы под Windows и macOS, а для смартфонов под управлением Android и iOS «Яндекс» запустил фирменное приложение «Телемост».

Улучшенный «Телемост» для всех платформ

Российский ИТ-гигант «Яндекс» запустил обновленную версию своего сервиса видеоконференций «Телемост». Проект, как сообщили CNews представители компании, включает ряд изменений в сравнении с первой версией, но большинство из них косметические.

«Телемост» представляет собой веб-сервис для видеообщения. CNews писал о его запуске в середине июня 2020 г., и поначалу он был доступен в виде веб-сайта. Теперь же появилась и его версия для компьютеров и ноутбуков под управлением Windows и macOS.

Также «Яндекс» сообщил CNews о запуске «Телемоста» в виде мобильных приложений под Android и iOS. На момент публикации материала утилита с таким названием уже присутствовало в каталогах магазинов Google Play и Apple App Store.

Отличительная особенность «Телемоста» в том, что для его использования не нужно нигде регистрироваться – доступ к конференции осуществляется по ссылке, которую генерирует создатель чата и затем рассылает потенциальным участникам.

Обновленный «Телемост»

А вот для того, чтобы иметь возможность создать этот чат, регистрация уже нужна – общая для всех сервисов «Яндекса».

Главное нововведение

Во всех версиях «Телемоста» теперь есть поддержка виртуальных фонов, позволяющих пользователям скрывать от других участников конференции особенности помещения, из которого ведется трансляция. На старте сервис предлагает десять вариантов фонов, но в одном из следующих обновлений разработчики разрешат пользователями добавлять свои.

Примеры виртуальных фонов

Сами фоны базируются на алгоритмах машинного обучения «Яндекса», за счет чего «Телемост» позволяет осуществлять более качественное распознавание человека в кадре и перенос его изображения на виртуальный фон.

Видеоконференция с отключенными виртуальными фонами

Эти же алгоритмы дают возможность менять один фон на другой.

Новый дизайн

«Яндекс» поменял фон и стартового экрана «Телемоста», который изначально был просто черным. Теперь вместо сплошной заливки на него выводятся различные изображения, и это работает как в веб-версии, так и в программах для компьютеров и мобильных устройств.

«Телемост» в версии для Android

Пользователям, предпочитающим общаться при помощи «Телемоста» со своего десктопа или ноутбука, стал доступен новый «режим докладчика». Когда он активен, то участник конференции, говорящий в данный момент, будет показан крупнее остальных.

Режим докладчика

Нововведение доступно только под Windows, macOS и в веб-версии – сроки появления «режима докладчика» в мобильных приложениях пока не установлены. Также настольные версии сервиса получили модифицированный экран самой видеоконференции – теперь, если все участники не будут помещаться на одном экране, появится удобная полоса прокрутки.

Улучшенное качество

В «Яндексе» заверили, что с релизом обновленного «Телемоста» пользователи получили возможность общаться при более высоком качестве видео. Это будет работать даже на медленном интернете, но разработчики не уточнили, за счет чего это было достигнуто, и какова минимальная ширина канала пользователя для стабильной работы их видеосервиса.

Объединение с другими сервисами

Выпуску новой версии «Телемоста» предшествовало объединение целого ряда сервиса «Яндекса» в единый набор. Он получил название «Яндекс.почта 360» и, как сообщал CNews, начал свою работу 28 сентября 2020 г.

«Почту 360» представляет собой сборник сервисов для работы, объединенных общим интерфейсом. С его помощью можно вести переписку, работать с документами и проводить видеовстречи. Организациям и частным лицам доступна платная подписка, которая, например, выключает рекламу, подсвечивает наиболее важные письма и дает дополнительное место в облаке. Бесплатная версия «Почты 360» включает основные функции входящих в ее состав сервисов и 30 ГБ пространства на «Яндекс.диске».

Для «Яндекса» это уже второе подобное объединение. В августе 2020 г. CNews рассказывал о запуске суперприложения «Яндекс Go», в состав которого вошли сервисы «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания».

Зарубежные и иностранные конкуренты

В других странах тоже существуют сервисы, позволяющие создавать видеоконференции и участвовать в них без предварительной регистрации. Подобную услугу достаточно давно предлагает Zoom – один из наиболее популярных проектов для проведения конференций. Изначально нацеленное на корпоративных клиентов, из-за пандемии коронавируса оно стало востребовано у обычных пользователей, вынужденных учиться и работать из дома.

Также 3 апреля 2020 г. корпорация Microsoft добавила функцию создания видеоконференций без регистрации в собственный мессенджер Skype. Как и «Телемост», обновленный Skype позволяет генерировать ссылку на чат и рассылать ее пользователям, не имеющим своего аккаунта в нем.

После этого Microsoft решила пойти еще дальше и встроила видеозвонки прямо в Windows. CNews писал об этом в конце сентября 2020 г., и для работы данной функции потребуется лишь установить Skype на ПК, хотя авторизация в нем будет не нужна. Доступ к видеочату будет осуществляться по специальной ссылке. Нововведение доступно в бета-версии ОС, но даты его появления в стабильной сборке пока нет.

«Видеозвонки Mail.ru»

В России же «Телемост» конкурирует, главным образом, с сервисом «Видеозвонки Mail.ru», который заработал на два месяца раньше «Телемоста». Изначально проект «Видеозвонки Mail.ru» появился в составе своего почтового сервиса холдинга. Как сообщили CNews представители компании, участвовать в видеоконференциях одновременно могут до 100 человек, и для этого им, как и в случае с «Телемостом» «Яндекса», тоже не требуется регистрироваться в «Почте Mail.ru» и устанавливать фирменное приложение.