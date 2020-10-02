Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу

Ozon задумался над IPO

Российский интернет-ритейлер Ozon собирается провести первичное размещение акций на одной из американских фондовых площадок. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal и агентство Reuters.

По данным изданий, Ozon уже передал документы, необходимые для проведения IPO, Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Организаторами размещения станут Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Интерес Ozon к проведению IPO мог быть подогрет ростом спроса на онлайн-покупки, вызванный пандемией короновируса. Во II квартале 2020 г. продажи компании выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 45,8 млрд руб. Всего за I полугодие 2020 г. оборот компании составил 77,4 млрд руб.

В США две основных фондовых площадки: Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ, причем последняя ориентируется на высокотехнологические компании. Размещение на NASDAQ в 2011 г. проводила компания Yandex (владелец российского «Яндекса»).

Как Сбербанк смотрел на Ozon

Основными акционерами Ozon являются американский фонд Baring Vostok и АФК «Система». Им принадлежит примерно по 43% акций интернет-компании. АФК «Система» напрямую и через подконтрольного корпорации оператора МТС скупает акции Ozon с 2014 г.

Интернет-ритейлер Ozon собирается провести IPO на американских фондовых площадках

В 2019 г. АФК «Система» выкупила у МТС 18,7% акций Ozon за 7,9 млрд руб. При этом основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков говорил, что корпорация и фонд Baring Vostok договорились о том, что доля каждого из них в Ozon не будет превышать 43%.

В 2019 г. АФК «Система» и Baring Vostok предоставили Ozon конвертируемый заем на 9,2 млрд руб. В начале 2020 г. АФК «Система» конвертировала этот заем в акции Ozon. ОДновременно АФК «Система» и Baring Vostok предоставили Ozon еще один конвертируемый заем на 6 млрд руб. Еще $50 млн на аналогичных условиях предоставил американский фонд Princeville Capital.

Еще один конвертируемый заем на 6 млрд руб. Ozon получил от Сбербанка. В качестве залога по нему была предоставлена 100% доля в основной операционной структуре Ozon – «Озон Холдинг». Позднее появились слухи о том, что Сбербанк станет владельцем 30% акций Ozon. Сейчас агентство Reuters пишет, что от этих планов было решено отказаться.

Ivi также думает об IPO

Reuters также сообщает, что вопрос проведения IPO на одной из американских фондовых площадок рассматривает российский онлайн-кинотеатр Ivi. В начале 2020 г. о возможности проведения IPO онлайн-кинотеатра Ivi писал «Коммерсант». Тогда сообщалось, что организатором размещения будет JP Morgan Chase, а само размещение пройдет на бирже NASDAQ.

Кому принадлежит Ivi

Крупнейшим акционером Ivi является гендиректор и основатель компании Олег Туманов. Среди совладельцев компании также значатся фонды ru-Net Holdings Леонида Богуславского, Buran Ventures, Tiger Global и другие. В прошлом году Ivi получил инвестиции от ряда фондов, включая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment из ОАЭ и Baring Vostok.

Пример HeadHunter

Ozon и Ivi могут быть вдохновлены успешным примером еще одного российского интернет-проекта – рекрутингового сервиса HeadHunter, который в 2019 г. провел IPO на бирже NASDAQ. В ходе размещения было привлечено $200 млн. В 2020 г. прошло вторичное размещение HeadHunter, в ходе которого один из акционеров сервиса инвестиционная компания Goldman Sachs выручила $100 млн.