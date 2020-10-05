OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец»

Спутниковый интернет без сателлитов

Британская компания OneWeb, создающая сеть низкоорбитальных спутников для широкополосного доступа в интернет из любой точки планеты, объявила о выходе из совместного предприятия «Уанвеб», созданного вместе с российской спутниковой системой «Гонец». Об этом объявил британский портал The Daily Telegraph со ссылкой на заявление компании.

В издании отдельно уточнили, что выход британской стороны из СП никак не отразится на планах запуска 36 спутников OneWeb российской ракетой «Союз» с космодрома Восточный, который запланирован на декабрь 2020 г.

СП «Уанвеб» было создано OneWeb и АО «Спутниковая система "Гонец"» в 2017 г. для развертывания высокоскоростного спутникового доступа в интернет в России. Первоначально OneWeb владела 60% в СП, но уже в 2019 г. она сократилась до 49% в пользу российского участника.

На протяжении трех последних лет заявка британо-российского предприятия «Уанвеб» на получение нескольких полос частот неоднократно обсуждалась в Государственной комиссии по радиочастотам России (ГКРЧ) без положительного решения вопроса. В итоге заявка была отозвана для дополнения сведениями «в соответствии с требованиями законодательства».

Неистовый банкрот

В марте 2020 г. CNews сообщил о банкротстве OneWeb, вызванного высокими расходами компании и жесткой конкуренцией со стороны схожих глобальных проектов компаний Amazon и SpaceX. В апреле 2020 г. компания запросила у британского правительства кредит на сумму 500 млн фунтов стерлингов (около $645 млн) в рамках пакета финансирования на $2,2 млрд от частных инвесторов.

Низкоорбитальный спутник OneWeb

Изначально OneWeb получила отказ, однако после запуска процедуры банкротства британским правительством и индийской телекоммуникационной компанией Bharti Global было принято решение о создании холдинговой компании BidCo 100 Ltd. для приобретения OneWeb (по $500 млн от каждой стороны).

В июле 2020 г. холдинг выиграл тендер в размере $1 млрд, а 2 октября 2020 г. Федеральный суд США по банкротствам, где рассматривается дело OneWeb, одобрил сделку по продаже OneWeb британскому правительству и Bharti Global.

С момента основания в 2012 г. OneWeb привлекла порядка $3,3 млрд от ряда крупных инвесторов, включая Airbus, Qualcomm и SoftBank Group. По данным Bloomberg, участники СП BidCo 100 Ltd. получат в OneWeb по 45%, оставшиеся 10% достанутся нынешним инвесторам. Впрочем, они все еще могут отклонить сделку по продаже компании BidCo 100 Ltd.

Несмотря на запуск процедуры банкротства, летом 2020 г. OneWeb смогла привлечь $140 млн для продолжения производства спутников на своей фабрике OneWeb Satellites во Флориде, США, созданной совместно с Airbus.

Фабрика OneWeb Satellites во Флориде, США

В конце сентября 2020 г. OneWeb удалось добиться через суд проведения дополнительного промежуточного финансирования в размере $235 млн (шесть траншей в размере от $15 млн до $65 млн до декабря 2020 г.) для возобновления процесса развертывания спутниковой группировки.

Суд также разрешил профинансировать OneWeb на дополнительные $9,75 млн, которые стали депозитом для Arianespace и позволили возобновить подготовку спутников OneWeb к запуску на ракетах «Союз».

Согласно бюджету, представленному в суд по банкротствам, OneWeb намерена потратить $133 млн на производство спутников в период с октября по декабрь 2020 г. Еще $37 млн будет потрачено на запуск. Другие расходы включают зарплату сотрудникам, операционные расходы и гонорары специалистам, занятым реструктуризацией компании.

Запуски спутников OneWeb с помощью «Союзов»

Согласно данным пересмотренного контракта между Arianespace и OneWeb, в итоге развертывание спутников OneWeb сократится на три запуска. Одним из отмененных запусков OneWeb стал дебют ракеты Ariane 6, два других пришлись на запуски «Союзов».

Ан-124-100 доставил первые спутники OneWeb на Байконур. Декабрь 2019 г.

Всего Arianespace проведет для OneWeb 16 запусков ракетами «Союз», каждый из которых выведет на орбиту 34-36 спутников. Два из 16 «Союзов» доставят спутники OneWeb из Европейского космического центра во Французской Гвиане, остальные – с Байконура и космодрома «Восточный».

«Союз-2.1б» с 34 спутниками OneWeb перед стартом. Байконур, февраль 2020 г.

Ближайший запуск с космодрома «Восточный» запланирован на декабрь 2020 г. По данным «Роскосмоса», 36 спутников OneWeb будут выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б».

В итоге ожидается, что формирование орбитальной группировки OneWeb из 650 спутников будет завершено к концу 2022 г., то есть, на год позже первоначальных планов (600 спутников к концу 2021 г.).

В настоящее время у OneWeb уже размещено на орбите 74 широкополосных низкоорбитальных спутника. Первый запуск спутников OneWeb производился с экваториального космодрома во Французской Гвиане в феврале 2019 г., два других – с космодрома Байконур.

Согласно скорректированным планам OneWeb, коммерческая эксплуатация спутникового интернета начнется в 2021 г., с охватом северных регионов планеты, включая Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, другие регионы бассейна Северного Ледовитого океана и севера Европы.

Спутники OneWeb с двумя солнечными батареями и плазменным двигателем выводятся на орбиту 1 200 километров над поверхностью планеты, плановый срок службы каждого аппарата — порядка пяти лет.

В мае 2020 г. CNews также сообщал о планах OneWeb увеличить орбитальную группировку своих коммуникационных интернет-спутников до 48 тыс., для чего компания направила соответствующий запрос в Федеральную комиссию по связи США (FCC).

Свой интерес в наращивании глобальной спутниковой системы в OneWeb объяснили ростом спроса на интернет-коммуникации в связи с глобальными ограничениями, введенными в результате пандемии коронавирусной инфекции.

Приключения OneWeb в России

Для обеспечения возможности работы спутникового интернета на территории России ООО «Уанвеб» попыталась получить частоты в диапазонах 27,5-29,1 ГГц, 29,5-30 ГГц, 14-14,5 ГГц (Земля – космос), а также 17,8-18,6 ГГц, 18,78-19,3 ГГц и 10,7-12,7 ГГц (космос – Земля). В декабре 2017 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) ответила отказом на запрос «Уанвеб».

Принятие такого решения могло быть связано с тем, что на указанные частоты также претендовала система «Экспресс-РВ» для обеспечения связи российских районов Арктики. В феврале 2019 г. госпредприятие «Космическая связь», отвечающее за реализацию проекта «Эксресс-РВ», все же получило необходимые частоты, хотя «Роскосмос», по некоторым данным, выступал против этого.

В октябре 2018 г. против участия России в проекте OneWeb выступила Федеральная служба безопасности России (ФСБ). По мнению ведомства, спутниковая сеть может использоваться в разведывательных целях в ущерб национальной безопасности России. Кроме того, силовики посчитали реализацию проекта потенциальной угрозой рентабельности отечественных операторов связи, особенно в малонаселенных и труднодоступных районах, а также постановке россиян в зависимость от зарубежных систем связи.

В качестве альтернативы участию в OneWeb ФСБ предлагала организовать собственную систему спутниковой связи при участии Китая, Индии и «других государств, которые не ведут агрессивной политики в отношении России». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда отметил, что проект может быть реализован и без участия России, причем, тогда она лишится возможности как бы то ни было на него влиять.

В январе 2019 г. стало известно о том, что ГКРЧ запретила ввозить в Россию терминалы мобильной спутниковой связи лицам, не являющимся операторами связи. Соответствующее решение было принято на заседании ГКРЧ 30 октября 2018 г., однако протокол заседания был опубликован лишь 22 января 2019 г.

OneWeb, по сообщению Reuters, планировала достигнуть компромисса с российскими властями, снизив свою долю в совместном предприятии ниже контрольной. Уже в феврале 2019 г. британско-российское совместное предприятие перешло под контроль российской стороны. Доля «Роскосмоса» в «Уанвеб» увеличилась до 51%, а доля OneWeb сократилась до 49%.

В августе 2019 г. СП «Уанвеб» временно отозвало заявку на получение российских частот, чтобы доработать ее в соответствии с актуальными требованиями российского законодательства, и назначила новым коммерческим директором в России бывшего заместителя директора Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Михаила Кайгородова.