Электронные дневники российских школьников сдали в аренду под рекламу

Школьные дневники с рекламой

Как сообщило Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Курской области, в электронных журналах успеваемости и дневниках местных школьников была незаконно размещена реклама. Ее обнаружили на страницах с расписаниями уроков, заданиями и оценками учащихся.

По информации ведомства, компания-разработчик электронного журнала и дневника для школ Курской области передала часть сайта – страницы электронного дневника в аренду под размещение интернет-рекламы некоему индивидуальному предпринимателю.

Реклама исчезла в ходе разбирательства

Виноватым в данной ситуации ФАС сочла именно бизнесмена, который взял в аренду под рекламное место страницы сайта дневника. Предпринимателя обвинили в нарушении закона «О рекламе». Ему было выдано предписание о прекращении распространения рекламы.

По словам начальника отдела товарных и финансовых рынков Курского УФАС Екатерины Лихушиной, реклама пропала из электронного дневника еще в ходе рассмотрения дела, хотя ИП факт нарушения не признал.

Почему рекламы не должно быть в дневниках

Согласно действующему законодательству, любая реклама в школьных дневниках запрещена. Соответствующие поправки в закон №38-ФЗ «О рекламе» были приняты в июле 2011 г. и вступили в силу 1 сентября 2012 г.

В электронных дневниках курских школьников нашли рекламу

В соответствии с ними, не допускается размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, школьных дневниках и школьных тетрадях. Запрет на размещение рекламных материалов является безусловным и не предусматривает исключений для дневников, которые ведутся в электронном виде.

Также с 11 ноября 2018 г. запрещена реклама услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.

За нарушение закона «О рекламе» Кодексом об административных правонарушениях России предусмотрен штраф: юридическим лицам в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.; должностным лицам – от 4 тыс. до 20 тыс. руб.; гражданам – от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Кто отвечает за работу курских электронных дневников

В Курской области и действует внедренная в 2013 г. Региональная информационная система в сфере образования (РИССО).

В состав РИССО Курской области, в частности, входят подсистемы дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования, профессионального образования, «Контингент обучающихся», «Электронный классный журнал», размещенные на региональных мощностях – серверах ГУП КО «Информационный центр «Регион-Курск», арендованных комитетом образования и науки Курской области.

Оператором РИССО выступает ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской области. На момент ввода в эксплуатацию в январе 2014 г. в состав РИССО входил единственный модуль «Зачисление в дошкольное образовательное учреждение» на основе ПО компании «Аверс: Web-комплектование», разработанного ЦИТ «Аверс» во исполнение госконтракта, заключенного с оператором системы. В сентябре 2014 г. был внедрен модуль «Аверс: Контингент ДОО».

По данным портала госзакупок, в 2017 г. компания «Московские лаборатории экономики и технологии знаний» (ООО «Кте Лэбс») оказывала услуги по обеспечению функционирования и модернизации системы (модулей АИС «Контингент ОО», АИС «Комплектование ДОО», АИС «Запись в школу», АИС «Профессиональное образование», АИС «Дополнительное образование», АИС «Электронный журнал»), а также по ее технической поддержке на сумму более 6 млн руб. Заказчиком выступило ГУП КО «Информационный центр «Регион-Курск».



В июле 2019 г. Комитет по управлению имуществом Курской области заключил контракт на оказание услуг по сопровождению РИССО Курской области на сумму 3 млн руб. с компанией «Московские лаборатории экономики и технологии знаний».

На момент публикации данного материала в компании «Московские лаборатории экономики и технологии знания» и ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской области не ответили на вопросы CNews.