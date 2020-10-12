Спецназ США готовится к кибервойне с Россией

В составе американского спецназа могут появиться кибервойска для возможной виртуальной войны с КНР и Россией. В нее войдут хакеры, специалисты по ИИ и машинному обучению, а также знатоки языков.

США готовится к кибервойне

Американские войска специального назначения (special operations forces, SOF) будут готовиться к возможной кибервойне с Россией и Китаем. Как пишет издание The National Interest, для американскому спецназу нужны новые специалисты, чтобы он мог вести борьбу не только с повстанцами и террористами, но и был готов к «угрозам XXI века».

Согласно публикации журналиста The National Interest Питера Сучиу (Peter Suciu), в сентябре 2020 г. состоялась ежегодная конференция Национальной оборонно-промышленной ассоциации по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности (National Defense Industrial Association Special Operations/Low Intensity Conflict, SO/LIC). В рамках этого мероприятия высшее руководство и командование SOF обсуждали проблемы, с которыми сталкивается меняющийся мир. В частности, они считают, что в составе SOF должна появиться команда, состоящая из хакеров, а также тех, кто владеет иностранными языками и умеет мыслить и управлять дронами.

Об этом говорил и исполняющий обязанности помощника министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Эзра Коэн-Ватник (Ezra Cohen-Watnick). Выступая на SO/LIC, он заявил, что Пентагон должен перейти к соревнованию великих держав, но в то же время не полностью отказываться от сосредоточения на сдерживании и конфликтах высокого уровня. По его словам, уроки и практики нерегулярных военных конфликтов, использованные за последние два десятилетия, останутся очень актуальными, хотя и будут изменены с учетом нового глобального политического ландшафта.

Хакеры без боевой подготовки станут частью американского спецназа

«Мы должны адаптировать и закрепить эти навыки таким образом, чтобы бросить вызов стратегиям наших противников и сформировать конкурентную среду в нашу пользу. Наши противники доказали, что нерегулярные действия могут активно формировать окружающую среду в их пользу, и все это ниже порога, при котором мы, вероятно, ответим обычными силами», – сказал Эзра Коэн-Ватник.

«В своем нынешнем виде американский спецназ не отражает потребности современного общества. Данный факт должен заставить нас всех задуматься. Существуют препятствия , которые оставляют необходимые нам таланты за пределами формирований», – добавил политик.

Почему именно США и Россия

Питер Сучиу уверен, что киберспецназ следует готовить к виртуальной войне именно с Россией и Китаем потому, что эти страны в настоящее время являются серьезными конкурентами США на мировой арене. При этом Китай уже вовлечен в кибервойну с американской стороной, и попутном между странами ведутся непрекращающиеся торговые споры. Россию Питер Сучиу упомянул как страну, в международной политике отдающую предпочтение многочисленным дезинформационным тактикам.

Эзра Коэн-Ватник уверен в необходимости внедрения кибервойск в спецназ США

Журналист полагает, что учения американского «киберспецназа» не вытеснят традиционные военные учения, в том числе и недавние Fiction Urchin, состоявшиеся в сентябре 2020 г. Это была часть многонациональных учений, в которых участвовали десять стран-союзников и стран-партнеров. В частности, конкретно в Fiction Urchin принимали участие не только американские войска специального назначения, но также и украинские.

Как США будет противостоять России и Китаю в виртуальном пространстве

Питер Сучиу пишет, что для победы над КНР и Россией в кибервойнах и качественного обучения киберспецназа командование специальных операций США (Special Operations Command, SOCOM), которое исторически служило испытательным полигоном для инноваций, должно продолжать изучать и внедрять новые технологии. Притом оно должно делать это с опережением, чтобы в случае вероятного военного конфликта США не пришлось использовать непроверенные тактики и методы борьбы с противником.

Это может потребовать широкого внедрения актуальных технологий, включая искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение. По данным Сучиу, SOCOM уже зачислил ряд сотрудников в программу ИИ в Объединенном центре искусственного интеллекта Министерства обороны США.