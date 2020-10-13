Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ
Сколько Qiwi заплатила за права на продукты «Биллинг онлайн» и «Открытый город»
Платежная система Qiwi раскрыла подробности приобретения прав на программные продукты «Биллинг онлайн» и «Открытый город», а также перевода к себе разработчиков этих продуктов. Сумма сделок составила 139 млн руб. Из этой суммы 50 млн руб. были выплачены в момент сделки, 79 млн руб. являются отложенным платежом.
В результате сделок Qiwi образовала новую «дочку» - зарегистрированную в Екатеринбурге компанию «Биллинг онлайн решения», в которую были переведены указанные активы. Ее возглавил руководитель департамента развития электронных и онлайн-сервисов Qiwi Денис Грибков.
Чем занимается «Биллинг онлайн»
«Биллинг онлайн» - екатеринбургская компания, созданная в 2008 г . Компания разработала облачную технологию начисления платы за услуги ЖКХ и энергетики. По данным базы «Контур – Фокус», ее учредителями были Василий Брагин, Владимир Рябков, Александр Сальников и Иван Космынин.
Для чего нужна платформа «Открыт город» и кто ее создал
«Открытый город» - система диспетчеризации, связывающая на одной онлайн-площадке жителей городов, управляющих компаний и подрядные организации. Проект был создан созданная группой компаний из республики Татарстан Fix, принадлежащей бывшему советнику мэра Казани (столица Татарстана) Дмитрию Еремееву.
Проект «Открытый город» запускался в 2008 г. при участии мэрии Казани. В столице республике платформа обслуживает 87% жилищного фонда. Помимо Казани, платформа используется в еще 10 городах, включая Грозный, Нижний Новгород и Горно-Алтайск.
Благодаря платформе «Открытый город» потребитель услуг ЖКК может через личный кабинет получить базовую информацию о своей управляющей организации, все собственные заявки с претензиями и просьбами, а также может прямо в системе передать показания счетчиков. Оператор контакт-центра с помощью сервиса заполняет форму для подачи новой заявки от имени жителя и видит весь список заявок от имени жителя и видит весь список заявок и контакты диспетчера управляющей организации.
У диспетчера также есть свое автоматизированное рабочее место с возможностью назначить заявки подрядчику и просмотреть отчет о его выполнении. Помимо всего прочего, это формирует большой массив данных, опираясь на которые можно видеть статистику заявок в разбивке по управляющим организациям, подрядчикам, районам, муниципальным образования, видам работ и объектам.
Замгендиректора группы Fix Богдан Абабков пояснял издаваемой в Татарстане «Бизнес-Газете», что продажа прав на «Открытый город» связана со сменой приоритетов группы, которая намерена сконцентрироваться не на государственных проектах, а на продуктовой экспертизе и коммерческих решениях. Сотрудники группы Fix, занимавшиеся проектом «Открытый город», перешли на работу в Qiwi без переезда: платежная система специально открыла офис в Казани.
В то же время проект «Открытая Казань», запущенный группой Fix при участии мэрии Казани на базе платформы «Открытый город», не стал частью сделки с Qiwi. Власти Казани имеют право получения необходимой статистической и аналитической информации с данной платформы, для чего ими было заключено соглашение с группой Fix. Аналогичное соглашение планировалось заключить с группой Qiwi, говорил «Бизнес-Газете» замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.
Планы Qiwi
Согласно планам Qiwi, компания «Биллинг онлайн решения» предложит организациям в сфере ЖКХ (управляющие компании, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации, расчетные центры) автоматизированные сервисы для создания и ведения базы лицевых счетов, помещений и домов, учета жилищных услуг и коммунальных ресурсов, приема заявок диспетчеризации на муниципальном уровне и организации передовых методов приема и управления платежами. Население, в свою очередь, получит единый сервис с возможностью онлайн-оплаты ЖКУ и отправки заявок управляющим компаниям для оказания дополнительных услуг.