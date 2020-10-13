Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ

Сколько Qiwi заплатила за права на продукты «Биллинг онлайн» и «Открытый город»

Платежная система Qiwi раскрыла подробности приобретения прав на программные продукты «Биллинг онлайн» и «Открытый город», а также перевода к себе разработчиков этих продуктов. Сумма сделок составила 139 млн руб. Из этой суммы 50 млн руб. были выплачены в момент сделки, 79 млн руб. являются отложенным платежом.

В результате сделок Qiwi образовала новую «дочку» - зарегистрированную в Екатеринбурге компанию «Биллинг онлайн решения», в которую были переведены указанные активы. Ее возглавил руководитель департамента развития электронных и онлайн-сервисов Qiwi Денис Грибков.

Чем занимается «Биллинг онлайн»

«Биллинг онлайн» - екатеринбургская компания, созданная в 2008 г . Компания разработала облачную технологию начисления платы за услуги ЖКХ и энергетики. По данным базы «Контур – Фокус», ее учредителями были Василий Брагин, Владимир Рябков, Александр Сальников и Иван Космынин.

Для чего нужна платформа «Открыт город» и кто ее создал

«Открытый город» - система диспетчеризации, связывающая на одной онлайн-площадке жителей городов, управляющих компаний и подрядные организации. Проект был создан созданная группой компаний из республики Татарстан Fix, принадлежащей бывшему советнику мэра Казани (столица Татарстана) Дмитрию Еремееву.

Qiwi потратила 129 млн руб. на приобретение программных продуктов «Биллинг онлайн» и «Открытый город»

Проект «Открытый город» запускался в 2008 г. при участии мэрии Казани. В столице республике платформа обслуживает 87% жилищного фонда. Помимо Казани, платформа используется в еще 10 городах, включая Грозный, Нижний Новгород и Горно-Алтайск.

Благодаря платформе «Открытый город» потребитель услуг ЖКК может через личный кабинет получить базовую информацию о своей управляющей организации, все собственные заявки с претензиями и просьбами, а также может прямо в системе передать показания счетчиков. Оператор контакт-центра с помощью сервиса заполняет форму для подачи новой заявки от имени жителя и видит весь список заявок от имени жителя и видит весь список заявок и контакты диспетчера управляющей организации.

У диспетчера также есть свое автоматизированное рабочее место с возможностью назначить заявки подрядчику и просмотреть отчет о его выполнении. Помимо всего прочего, это формирует большой массив данных, опираясь на которые можно видеть статистику заявок в разбивке по управляющим организациям, подрядчикам, районам, муниципальным образования, видам работ и объектам.

Замгендиректора группы Fix Богдан Абабков пояснял издаваемой в Татарстане «Бизнес-Газете», что продажа прав на «Открытый город» связана со сменой приоритетов группы, которая намерена сконцентрироваться не на государственных проектах, а на продуктовой экспертизе и коммерческих решениях. Сотрудники группы Fix, занимавшиеся проектом «Открытый город», перешли на работу в Qiwi без переезда: платежная система специально открыла офис в Казани.

В то же время проект «Открытая Казань», запущенный группой Fix при участии мэрии Казани на базе платформы «Открытый город», не стал частью сделки с Qiwi. Власти Казани имеют право получения необходимой статистической и аналитической информации с данной платформы, для чего ими было заключено соглашение с группой Fix. Аналогичное соглашение планировалось заключить с группой Qiwi, говорил «Бизнес-Газете» замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Планы Qiwi

Согласно планам Qiwi, компания «Биллинг онлайн решения» предложит организациям в сфере ЖКХ (управляющие компании, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации, расчетные центры) автоматизированные сервисы для создания и ведения базы лицевых счетов, помещений и домов, учета жилищных услуг и коммунальных ресурсов, приема заявок диспетчеризации на муниципальном уровне и организации передовых методов приема и управления платежами. Население, в свою очередь, получит единый сервис с возможностью онлайн-оплаты ЖКУ и отправки заявок управляющим компаниям для оказания дополнительных услуг.