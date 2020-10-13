Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг

На сайте спецпроекта Счетной палаты появился рейтинг органов власти по их затратам на цифровизацию за последние семь лет. По итогам 2019 г. Минцифры вложила в это больше других ведомств — на ИТ пришлось более 33% ее суммарного бюджета.

Миллиарды на ИТ

Счетная палата России выпустила рейтинг расходов различных органов власти на информационные технологии. Как сообщили CNews представители Палаты, приведенные в этом рейтинге данные собраны за период с 2014 по 2019 гг. и также захватывают семь месяцев 2020 г. (с января по июль).

Согласно собранным данным, в 2019 г. безоговорочным лидером по вложениям в цифровизацию стало Минкомсвязи, в сентябре 2020 г. переименованное в Минцифры. Из 55,65 млрд руб. бюджета оно потратило на ИТ 15,61 млрд руб. и еще 3,85 млрд руб. — на ИТ-субсидии подведомствам. Под ними подразумеваются фактические расходы подведомственных Министерству организаций через субсидии по группе расходов 600 (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

Таким образом, в Минцифры на ИТ-расходы в 2019 г. пришлось 19,46 млрд руб. или 33,76% суммарного бюджета. Для сравнения, Федеральная налоговая служба (ФНС) за тот же период затратила 17,4 млрд руб., что ненамного меньше в сравнении с Минцифры, но при общем бюджете ведомства 185,75 млрд руб. траты на ИТ составили лишь 9,37% от него.

Топ-20 ведомств по тратам на ИТ в 2019 году

Представленный рейтинг опубликован на сайте «Госрасходы», проекте Счетной палаты. Это портал-агрегатор информации о государственных финансах, в том числе о доходах и расходах государства, средствах, поступающих от компаний нефтегазового сектора, бюджете, закладываемом на исполнение законов, контрактах, субсидиях, госзаданиях и др.

По сумме ИТ-расходов в 2019 году Минцифры опережает всех

Статистика включает информацию по 93 министерствам и ведомствам. В ней приводятся сведения о суммарном бюджете органа власти и сумме, затраченной на ИТ. Рейтинг затрагивает как федеральные органы исполнительной власти, так и законодательные вместе с судебными. Помимо них, в списке присутствуют обе палаты Федерального собрания, Центризбирком, Генпрокуратура, Следственный комитет и Счетная палата.

Результаты за 2020 год

За первые семь месяцев 2020 г. Минцифры утратило первое место в рейтинге по суммам ИТ-расходов, опустившись сразу на пятое. Однако первую строчку заняла не ФНС, находившаяся на втором месте по итогам 2019 г. Всех опередил Росстат.

По данным «Госрасходов», за январь-июль 2020 г. Росстат затратил на ИТ 8,09 млрд. руб., за ним следует ФНС (7,12 млрд руб.), а первую тройку замыкает Федеральное казначейство (7,03 млрд руб.).

На четвертой строчке расположился Судебный департамент при Верховном суде — на ИТ он потратил 4,63 млрд руб., из которых 3,64 млрд руб. были израсходованы на субсидии подведомственным учреждениям. Минцифры пока довольствуется пятым местом — 4,14 млрд руб. (из них 2,79 млрд руб. через субсидии подведам).

В то же время, если рассматривать позиции ведомств в рейтинге по доле ИТ-расходов в их бюджетах на 2020 г., то Минцифры, уступавшая в 2019 г. только Центризбиркому с его 42,6-процентной долей, в 2020 г. удерживает лишь седьмое место (бюджет 86,62 млрд руб., ИТ-расходы 4,14 млрд, доля бюджета 4,78%). В топ-5 органов власти по доле ИТ-расходов за первые семь месяцев 2020 г. вошли Росстат (23,54%), Рособрнадзор (21,56%), Роспатент (10,11%), Росприроднадзор (9,51%) и Росфинмониторинг (8,41%). На шестом месте, опережая Минцифры, находится Счетная палата с долей ИТ-расходов в 6,35%.

За семь лет все изменилось

Показатели 2019 и 2020 гг. по вложениям российских органов власти в ИТ очень разнятся с результатами расходов на эту область в 2014 г. Семь лет назад на цифровизацию больше всех тратил Пенсионный фонд России (ПФР) — 11,45 млрд руб. МФД находилось на втором месте (10,84 млрд руб.), ФНС — на третьем (8,77 млрд руб.). Четвертую и пятую строчки рейтинга удерживали Казначейство (8,57 млрд руб.) и Судебный департамент при Верховном суде (7,59 млрд руб.), а Минцифры было на восьмой — 4,14 млрд руб.

Рейтинг ИТ-расходов за 2014-2020 годы

Топ-5 ведомств в рейтинге за 2014 г. по долям трат на ИТ выглядит совершенно иначе: Центризбирком (бюджет 4,39 млрд руб., ИТ-расходы 1,63 млрд руб., доля ИТ-расходов 37,14%), Рособрнадзор (2,4 млрд руб., 0,88 млрд руб., 36,62%), Росфинмониторинг (1,83 млрд руб., 0,63 млрд руб., 34,44%), Минвостокразвития (0,18 млрд руб., 0,06 млрд руб., 33,84%) и Минцифры (12,73 млрд. руб., 4,14 млрд руб., 32,48%).

Календарное ИКТ-контрактование по статистике CNews

Отметим, что по статистике CNews Analytics, с точки зрения трат на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), закрепленных контрактами, которые были заключены в тот или иной отчетный период (методика сильно отличается от Счетной палаты), первое место в 2019 г. также досталось Минцифры.

Министерство по итогам отчетных тендеров заключило контракты на 82,84 млрд руб. Столь существенное расхождение с данными Счетной палаты во многом (но не только) обусловлено учетом мегатендера Минцифры на подключение к сети передачи данных фельдшерских и образовательных организаций, госорганов, избирательных комиссий, пожарных частей, пунктов полиции, органов Росгвардии в 85 субъектах России. По итогам 85 аукционов министерство подписало договоры на общую сумму в 50,86 млрд руб.

Второе место в рейтинге CNews у ФНС — 17,64 млрд руб. Замыкает тройку лидеров МВД — 10,32 млрд руб.

Различия в подходах CNews и Счетной палаты

Комментируя CNews, составление своего рейтинга, представители «Госрасходов» сообщили, что вышеупомянутая большая группа контрактов Минцифры от 2019 г. им известна, но включать ее в свою статистику они не стали осознанно.

«Для расчёта рейтинга мы использовали бюджетный код 242 (закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ), — поясняют собеседники CNews. — Код 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг), по которому заключены приведенные вами контакты, в силу ряда ограничений не учитывался при расчетах для рейтинга. Значительный объем работ в рамках этих контрактов предполагает физическое строительство линий связи, а такие работы никогда и ни по каким методикам к ИТ-расходам не относились. Это капитальные затраты, аналогичные, например, строительству ЦОДов, которое тоже не считается затратами на ИТ, хотя ЦОДы ни для чего другого, кроме ИТ, не используются».

Представители «Госрасходов» признают, что в каждом из упомянутых контрактов есть составляющая стоимости, которую можно отнести к ИТ-расходам, например оплата услуг доступа в интернет для подключенных пользователей до конца 2021 г. Правильно было бы эту составляющую стоимости вычленить из общей стоимости каждого контракта и учесть в общих расходах Минцифры, однако сделать это возможно только вручную, проанализировав спецификации всех контрактов.

«Эти данные мы планируем извлечь и проанализировать при подготовке второго релиза рейтинга, который планируется выпустить по завершении всех ИТ-активностей 2020 г., — заверяют авторы исследования. — Пока этот недочет работы с данными сказался только на той части ИТ-расходов Минцифры, которая относится к стоимости услуг доступа в интернет в пределах 2019 г. Отметим также, что суммарная стоимость контрактов по подключению социально значимых объектов к интернету, составляющая порядка 50 млрд руб., относится к периоду 2019-2021 гг. и не должна засчитываться целиком в расходы Минцифры только в 2019 г. В противном случае, может получиться парадоксальный вариант, при котором объем расходов министерства по ИКТ превысит официально подтвержденные Казначейством и Счетной палатой данные по общему кассовому исполнению бюджета министерства, которое в 2019 г. составило 57,65 млрд руб.».

Безальтернативные контракты можно учесть лишь с задержкой

Отметим, что составление любых подобных рейтингов, носящих оперативный характер (с учетом самых свежих данных), за последний год стало весьма затруднительным или даже невозможным.

Дело в том, что по букве изменившегося закупочного законодательства (44-ФЗ), с 31 июля 2019 г. для министерств и ведомств была отменена обязанность публиковать на сайте госзакупок извещения о закупках у единственных поставщиков. В результате, сведения о подобных закупках лишь спустя несколько месяцев появляются только в реестре контрактов.

Представители «Госрасходов» в разговоре с CNews признались, что решить эту проблему они не в силах, потому что используют именно официальные выгрузки данных реестра контрактов, публикуемые на ЕИС госзакупок.

«Данные для рейтинга по коду вида расходов 242 за все годы, кроме 2020, мы получали не путем “поштучного” анализа заключенных ведомствами госконтрактов, а из официальных отчетов Казначейства об исполнении бюджетов за каждый год, вошедший в рейтинг (2014-2019 гг.), — поясняют они. — Только для 2020 г. мы использовали оперативный отчет по кассовому исполнению бюджета по состоянию на 1 августа 2020 г., который, по понятным причинам, дает более низкие цифры, чем суммарная стоимость заключенных контрактов в 2020 г. По 2019 г. мы дополнительно сверили свои цифры с опубликованными отчетами Счетной палаты об исполнении бюджета в 2019 г. – это дало нам основание считать, что мы провели расчеты для рейтинга максимально корректно».