Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских

В России заработала русскоязычная версия Netflix и появились тарифы в рублях. Российские пользователи будут платить за контент меньше европейских, плюс им, в отличие от американцев, доступен бесплатный пробный период.

Русифицированный Netflix

Стриминговый сервис Netflix запустил русскоязычную версию. Локализация включает не только перевод интерфейса на русский, но и тарифную сетку, адаптированную для российского рынка и представленную в рублях, а не в евро.

В дополнение к этому Netflix собирается существенно пополнить коллекцию контента, доступного на русском языке. По сообщению сервиса, дублированный перевод получат несколько тысяч сериалов и фильмов. Их перечень на момент публикации материала известен не был.

«Мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал “Эпидемия”, который уже доступен на Netflix по всему миру», – говорится в сообщении Netflix.

Новые тарифы

Как и в европейских странах, в России Netflix предлагает три тарифных плана – базовый, стандартный и премиальный, различающиеся в первую очередь качеством видео. Чем дешевле тариф, тем хуже качество.

Главная страница Netflix. Полностью на русском языке

Минимальная цена за подписку на Netflix в России составляет 599 руб. в месяц против 7,99 евро в Европе (732 руб. по курсу ЦБ на 15 октября 2020 г.). Стандартный тариф, предлагающий вещание в HD-качестве стоит 799 руб. (9,99 евро или 915 руб. в Европе).

Премиальный тариф обеспечивает доступ к 4К-видео (Ultra HD), но стоит уже 999 руб. Впрочем, это все равно дешевле европейских цен – 11,99 евро или около 1100 руб. в месяц.

Российские тарифы Netflix дешевле европейских

Для новых пользователей будет доступен бесплатный пробный период – они смогут смотреть весь контент Netflix в течение 30 дней за 0 руб. Эта опция существует не во всех странах – к примеру, по информации Reuters, в октябре 2020 г. ее лишились жители США.

Оплату абонентской платы можно осуществлять по картам платежных систем Visa, MasterCard и отечественной «Мир».

Дополнительные особенности локализации

Запуск русифицированного Netflix, помимо прочего, обеспечивает появление официальных русскоязычных аккаунтов сервиса в популярных соцсетях. Профили зарегистрированы в Instagram, Facebook и Twitter, плюс был запущен аккаунт в Youtube.

Также для русскоговорящих пользователей заработала адаптированная техническая поддержка. Она принимает звонки и сообщения ежедневно с 10 до 22 часов по Москве.

Как русифицировали Netflix

О подготовке к запуску русской версии Netflix, как сообщал CNews, стало известно в начале сентября 2020 г. Российским партнером сервиса выступила компания «Национальная медиа группа» (НМГ), один из крупнейших медиахолдингов в России. Она основана в феврале 2008 г. и на момент публикации материала она была, помимо прочего, совладельцем «СТС Медиа» (доля 49%), «Первого канала» (29%), «Пятого канала» (72,4%) и РЕН ТВ (82%).

Условия подписанного соглашения включали перевод интерфейса сервиса на русский, разработку тарифной сетки в рублях и наращивание объемов контента с дублированным переводом и субтитрами.

Между тем, локализацию Netflix для России нельзя считать уникальным событием. Сервис нередко запускает свои версии, адаптированные под те или иные страны – за один только 2020 г. такие версии были созданы для Малайзии и Индии.

Локализация спустя пять лет

Сервис Netflix работает с 1997 г., и за это время он собрал у экранов 130 млн пользователей, проживающих более чем в 190 странах мира. В России он появился в январе 2016 г., то есть на протяжении почти пяти лет российские пользователи были вынуждены оплачивать его в иностранной валюте и пользоваться англоязычным интерфейсом.

Россияне были вынуждены годами оплачивать Netflix по европейским ценам

Контента на русском языке у него тоже было не очень много. В начале 2020 г. сервис предлагал чуть менее 1000 фильмов и сериалов, дублированных на русский, и еще около 2000 единиц контента включали в себя русские субтитры. Для сравнения на английском доступно свыше 8000 фильмов и сериалов.

Отсутствие локализации и рублевых тарифов сдерживало рост популярности Netflix

Все это негативно отражалось на росте популярности Netflix в России. По информации Telecom Daily к концу 2019 г. он удерживал лишь 4-процентную долю рынка. В этом плане Netflix обошли iTunes (5%), «Амедиатеке» (5%), «Ростелекому» (7%), Megogo (7%), YouTube (11%), Okko (15%) и Ivi (23%). Пользовательская база по итогам 2019 г. насчитывала около 140 тыс. российских подписчиков.