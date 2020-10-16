Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк

Сделка по покупке «Яндексом» банка «Тинькофф» сорвалась. «Яндекс» не смог договориться с создателем банка Олегом Тиньковым, которому не понравилась идея поглощения банка со стороны интернет-компании.

«Яндекс» не стал покупать банк «Тинькофф»

Компания Yandex (владеет российским «Яндексом») и группа TCS (владеет банком «Тинькофф» и компанией «Тинькофф-страхование») сообщили о разрыве сделки между ними.

До этого, 22 сентября 2020 г., стороны сообщали, что «Яндекс» может купить группу TCS за $5,45 млрд ($27,65 за одну акцию). Сделка должны были оплатить частично акциями Yandex, частично денежными средствами.

Yandex с сожалением признал, что компания не смогла согласиться с условиями сделки, предложенными основными акционерами группы TCS.

Основным акционером TCS Group является создатель банка Олег Тиньков, которому принадлежит 40% акций холдинга. Остальные акции находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Согласно правилам слияний и поглощений для компаний с листингом на LSE, теперь в течение полугода Yandex не сможет делать предложений по покупке TCS Group. Однако возможны исключения.

Сорвалась покупка «Яндексом» банка «Тинькофф»

Например, Yandex сможет сделать новое предложение по покупке TCS Group с согласия совета директоров данной компании, в случае получения TCS Group оферты на поглощение со стороны третьего лица или намерении компании осуществить обратное поглощение.

Альтернативные претенденты на покупку банка «Тинькофф»

После анонса сделки TCS Group и Yandex, Олег Тиньков сообщал, что вероятность осуществления данной сделки составляет «50:50». На минувшей неделе стали циркулировать слухи о том, что конкурирующее предложение по покупке TCS Group может осуществить МТС (об этом писали Telegram-канал «Нецифровая экономика» и издание The Bell).

Сейчас представитель TCS Group заявил агентству «Интерфакс», что компания не планирует вести новых переговоров о своей продаже.

У Олега Тинькова было несколько причин продавать TCS Group. Во-первых, он сейчас находится в Лондоне и проходит курс лечения от острой формы лейкемии. Во-вторых, власти США обвинили его в неуплате налогов за тот период, когда он был гражданином этой страны. Тиньков внес залог за возможность оставаться на свободе, при этом не исключена его экстрадиция из Великобритании в США.

Как Олег Тиньков объяснил отказ продавать «Яндекс»

Издание The Bell приводит письмо, которое Олег Тиньков написал своим сотрудникам по случаю срыва сделки с «Яндексом». Предприниматель отмечает, что стороны начали переговоры с объединения, поиска синергий и быстрого роста клиентской базы, пытаясь создать самую большую частную компанию в России.

«По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС, - говорится в письме Тинькова. - В ходе сделки, читая комментарии в соцсетях, я еще раз убедился, что у нас лучший клиентский сервис в стране. Я был крайне удивлен, что к бренду «Яндекс» такое негативное отношение, и их потребители не любят, хотя, в отличие от нас, они находятся в более дружелюбном для потребителя сегменте рынка».

В этом же письме Тиньков высказал предположение, что компания сама вырастет до 20 млн клиентов, $1 млрд прибыли (по итогам 2019 г. чистая прибыль составила 36 млрд руб.) и будет иметь капитализацию более $10 млрд (сейчас - $4,7 млрд). «У меня есть план: а давайте мы, а не они купим этот га*но-«Яндекс», - пишет бизнесмен. – Я не верю в эту забюрокраченную компанию».

Реакция рынка

После объявления о срыве сделки акции Yandex на Московской бирже упали на 2,3% до 4,64 тыс руб. (по состоянию на 13:30 16 октября 2020 г.). Акции TCS Group на Лондонской фондовой бирже упали на 3% до $23,23.

Центробанк России проведет проверку несостоявшейся сделки между «Яндексом» и банком «Тинькофф» на предмет инсайдерской торговли, сообщил агентству Rambler News Services руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях. По его словам, регулятор проводит предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли.

Дополнение

Издание The Bell опубликовало текст письма, которое управляющий директор Yandex Тигран Худавердян написал сотрудникам компании по поводу разрыва сделки с Олегом Тиньковым.

Из письма следует, что Тиньков сам в июле 2020 г. предложил основателю Yandex Аркадию Воложу купить его банк. Это был благоприятный момент для сделки, поскольку Yandex только что развелся со своим партнером по финансовым сервисам - Сбербанком.

«Олег уже много лет старается продать свой банк, а тут и «Яндекс» освободился от нон-компита (соглашение об отсутствии конкуренции, - прим. CNews) со Сбером, - говорится в письме. - Объединиться с довольно крупным банком, с которым у нас несколько совместных проектов, было интересной для нас возможностью. Команда «Тинькофф» была бы в «Яндексе» партнером и получила бы свободу в развитии бизнеса и все возможности нашей экосистемы».

Но финальная договоренность оказалась сорванной. «Мы постоянно шли навстречу Олег в его дополнительных требованиях, - говорит Худавердян. - И конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать «Яндексу» в целом. К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились».