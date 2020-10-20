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Власти потратят 270 миллионов на поддержку российского микропроцессора. Не «Эльбрус», не «Байкал»

Бизнес Телеком Интернет
, Текст: Денис Воейков

Минпромтог выразил желание поддержать развитие микропроцессорной линейки «Комдив». Примечательным аспектом проекта является тот факт, что речь идет не о самой популярной микропроцессорная линейка, которая развивается в России.

Развитие «Комдива»

Как обнаружил CNews, власти России готовы потратить до 270 млн руб. на поддержку проекта по созданию российского микропроцессора из линейки «Комдив». Это следует из названия запущенного министерством тендера.

Упомянутая сумма заявлена в качестве начальной максимальной цены контракта Минпромторга. Полное название тендера звучит как проведение ОКР (опытно-конструкторской разработки) «Разработка и освоение выпуска на отечественном предприятии микропроцессоров для бортовых систем управления, программно-совместимых с микропроцессорами 1890ВМ6Я и 1890ВМ7Я» (шифр «Процессор-21»).

Полное название закупки не оставляет сомнений в том, что речь идет о развитии микропроцессорной линейки «Комдив». Наверное ее можно назвать третьей по значимости линейкой отечественных чипов — после «Эльбрусов» и «Байкалов». В частности, ее упоминал в числе основных существующих на сегодня микропроцессорных российских проектов директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак на международном форуме «Микроэлектроника-2020», который в начале октября 2020 г. прошел в Ялте.

Развитием архитектуры «Комдив» занимается НИИ системных исследований Российской академии наук (НИИСИ РАН). Архитектуру «Комдив» в НИИСИ называют MIPS-совместимой, подразумевая соответствие ряду параметров, свойственных архитектуре MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), то есть созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд.

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Россия потратят 270 миллионов на поддержку отечественного микропроцессора

Потенциальных исполнителей-разработчиков госзазазчик планирует выбирать до 19 октября. Все необходимые работы исполнителю необходимо завершить до 30 сентября 2022 г.

Что должно быть разработано

Как следует из тендерной документаций, госзаказчик при выборе исполнителя проекта намерен основываться не только на цене, которую предложит потенциальный подрядчик. Ценовое предложение соискателя имеет 20-процентный вес. Остальное касается его опыта.

Описание предмета закупки выглядит не слишком подробно. «Разрабатываемые микропроцессоры должны обеспечить переносимость функционального программного обеспечения, наработанного для микропроцессоров 1890ВМ6Я, 1890ВМ7Я, повышение надежности и сбоеустойчивости функционирования, — говорится в ТЗ. — Производство и корпусирование разрабатываемых микропроцессоров должно осуществляться на отечественных предприятиях. Микропроцессор 64-хразрядный универсальный Микропроцессор 128-хразрядный для обработки сигналов микросхемы будут использоваться в составе бортовых управляющих ЭВМ в ряде систем и комплексов вооружения. Оценку технического уровня микросхемы проводят на этапе приемки ОКР в соответствии с РЭК 05.004», — говорится в официальном описании.

Что такое процессор «Комдив»

Оригинальная микропроцессорная архитектура «Комдив» разрабатывается в НИИСИ РАН.

Созданные на ее основе MIPS-совместимые процессоры предназначены для серверов, маршрутизаторов, контроллеров для нужд Минобороны, космической и нефтегазовой отраслей.

В сентябре 2016 г. «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») объявила о создании на основе процессора 1890ВМ8Я армейского защищенного компьютера «Восход» для эксплуатации в экстремальных условиях, в том числе в арктическом климате.

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