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Chrome будет показывать рекламу на стартовой странице всякий раз, когда открывается новая вкладка

Интернет Интернет-ПО Интернет-реклама Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Начальная страница браузера Google Chrome в недалеком будущем может наполниться рекламой. Во всяком случае такая функция тестируется в настоящий момент, и ее пока можно свободно отключить.

Реклама на главной

В веб-браузере Chrome на стартовой странице в скором времени может появиться реклама товаров и услуг. Над соответствующей функцией работает Google, пишет портал Techdows. На данный момент она доступна пользователям Canary – экспериментальной версии Chrome.

Стартовая страница в Chrome, как правило, – первое, что видит пользователь браузера после его запуска. Кроме того, она отображается всякий раз при создании очередной пустой вкладки.

Стартовая страница может содержать поисковую строку, пиктограммы-ярлыки недавно посещенных сайтов, панель управления учетной записью Google, а также так называемый дудл – своеобразную открытку по случаю знаменательного события, которая появляется на главной странице поисковика.

По данным Techdows, в будущих версиях Chrome часть пространства стартовой страницы может быть отдано под рекламу товаров, которая подбирается на основе действий пользователя в Сети. К примеру, если пользователь ранее изучал ассортимент интернет-магазинов, выбирая новый телевизор, Google может показать несколько подходящих устройств на стартовой странице и предложить продолжить поиск в интернете по данной категории.

chromentp.jpg

В будущем часть пространства стартовой страницы Chrome может быть отдана под рекламу

Кликнув по кнопке «Информация» (литера “i” внутри круга, расположенного в правом верхнем углу рекламной секции – так называемой карточки (card), можно увидеть сообщение, в котором говорится, что содержимое базируется на активности пользователя в сервисах Google (myactivity.google.com). Нажатие на “x” спрячет рекламную секцию от глаз пользователя.

Пока только в экспериментальной сборке

Соответствующая функция пока доступна только в экспериментальной сборке Canary. За ее активацию отвечают флаги NTP Modules и NTP Shopping Task Module. Чтобы увидеть функцию в работе, необходимо выбрать значение “Enabled – Fake Data” для последнего и перезапустить браузер.

ntpshoppingtasksmoduleflag.jpg

Карточки с рекламой включаются с помощью флага NTP Shopping Task Module

После этого на стартовой странице можно будет увидеть рекламу офисных кресел, отмечает Techdows. Судя по названию опции – “Fake Data” – подборка рекламных предложений пока еще строится не на реальных пользовательских, а на специально собранных специалистами Google для тестирования данных.

Не рекламой единой

Помимо рекламных карточек, специалисты Techdows выявили несколько других экспериментальных вариантов наполнения рабочего пространства стартовой страницы Chrome.

Среди соседствующих с NTP Shopping Task Module флагов есть также NTP Kaleidoscope Module и NTP Recipe Tasks Module. Можно предположить, что последний из них, к примеру, после активации будет предлагать на стартовой странице различные варианты кулинарных рецептов.

Не первый случай

Chrome, к слову, уже сейчас использует начальную страницу в качестве рекламной площадки, правда, лишь для собственных продуктов, отмечает Techdows. Соответствующая функция появилась в 79 версии браузера, которая вышла в декабре 2019 г. Реклама такого рода обычно не занимает много места и подается в виде текста, размещенного в самом низу рабочего пространства окна браузера.

Другой популярный браузер – Mozilla Firefox – также предлагает пользователям в некоторых странах рекламу товаров и спонсорского контента на главной странице. Впервые эта функция появилась в Firefox 59, который вышел весной 2018 г.

Ситуация на рынке браузеров

Согласно данным аналитического ресурса Netmarketshare, по состоянию на сентябрь 2020 г. Google Chrome остается самым популярным браузером в мире – его доля на рынке превышает 65%. На втором месте Apple Safari (18,25%), тройку лидеров замыкает Mozilla Firefox с 3,39%.

Обозреватели корпорации Microsoft – Edge и Internet Explorer – удерживают в общей сложности чуть более 5% (2,96% и 2,12% соответственно). Немного уступает Edge – с показателем в 2,53% – фирменный браузер Samsung.

Некогда популярная Opera сегодня довольствуется лишь 0,82%. Отечественный «Яндекс.Браузер» занимает 0,55% рынка.

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