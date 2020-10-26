CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг

CNews лидирует с большим отрывом

Компания «Медиалогия», разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени, представила рейтинг цитируемости российских СМИ, посвященных информационным технологиям и телекоммуникациям за III квартал 2020 г. Интернет-издание CNews.ru стало лидером рейтинга с индексом цитируемости (ИЦ) 91,83. Вторую и третью строчки с большим отрывом заняли ресурсы Content-review.com и Tadviser.ru с ИЦ 69,85 и 66,01 соответственно.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Исследование проводилось в период с 1 июля по 30 сентября 2020 г.

ИЦ — это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Кроме того, ИЦ учитывает социальную влиятельность СМИ (количество likes и shares материалов СМИ в соцмедиа). Он рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 59 тыс. открытых источников СМИ и 900 млн аккаунтов соцмедиа. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.

Топ-10 изданий в рейтинге индекса цитирования «Медиалогии» в категории ИТ и телеком за III квартал 2020 года

Позиция СМИ Индекс цитирования 1 Cnews.ru 91,83 2 Content-review.com 69,85 3 Tadviser.ru 66,01 4 Tdaily.ru 62,22 5 Vc.ru 46,72 6 Ixbt.com 39,92 7 Hi-Tech@Mail.Ru 31,74 8 3dnews.ru 29,43 9 RB.ru 17,35 10 Kod.ru 15,8 11 Habr.com 15,32 12 Ferra.ru 12,75 13 Nag.ru 11,32 14 Incrussia.ru 10,66 15 iPhones.ru 10,65 16 Ict.moscow 9,04 17 Securitylab.ru 8,93 18 Appleinsider.ru 8,65 19 Hightech.fm 7,49 20 Hi-News.ru 5,93

Источник: «Медиалогия»

Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях.

CNews увеличивает штат редакции

Несмотря на непростую экономическую обстановку, издание CNews продолжает развиваться. Служба новостей издания CNews приглашает к сотрудничеству талантливых журналистов-новостников, понимающих тематику информационных технологий.

CNews — крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ. Сайт CNews.ru был создан в 2000 г. на базе ленты новостей «Hi-Tech News» РИА «Росбизнесконсалтинг» и быстро приобрел признание профессионалов ИТ отрасли и широкой читательской аудитории.

Специализация интернет-издания — оперативные новости и аналитические материалы о российском и зарубежном рынке ПО и оборудования, статьи об электронной коммерции, телекоммуникациях, инновациях и всевозможных проектах отрасли.

В 2020 г. число читателей сайта CNews.ru регулярно превышает 200 тыс. человек в сутки. Например, 28 августа и 15 октября материалы издания прочли по 259 тыс. человек, а 19 июня аудитория достигла отметки 296 тыс. Число посетителей портала в месяц превышает три миллиона человек.

На протяжении последних лет CNews является лидером подавляющего большинства рейтингов «Медиалогии», посвященных СМИ об ИТ и телекоммуникациях (выпускаются ежеквартально). На публикации издания регулярно ссылаются крупнейшие телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-СМИ. В октябре 2020 г. CNews получил награду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) как лучшее отраслевое издание — за глубокое и всестороннее освещение бизнес-процессов в сфере высоких технологий в 2019 г.