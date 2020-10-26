GitHub превратился в Роскомнадзор: удалены десятки программ для скачивания роликов YouTube. Разработчики нашли хитрый выход из положения

С GitHub удалены 18 репозиториев с библиотеками для скачивания видеороликов с YouTube. Это в первую очередь YouTube-dl, один из самых популярных проектов за всю историю GitHub, и 17 его модификаций. Причиной стала жалоба правообладателей, но разработчики уже используют альтернативные каналы распространения YouTube-dl.

GitHub на службе у правообладателей

GitHub удалил почти 20 репозиториев с библиотеками, позволяющими скачивать видео с YouTube. Он сделал это в ответ на запрос, поданный Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии (Recording Industry Association of America, RIAA).

В общей сложности было закрыто 18 репозиториев. Главным среди них оказался и проект YouTube-dl, один из самых популярных не только среди разработчиков ПО для скачивания роликов из интернета, но и в целом на GitHub.

По данным ZDnet, незадолго до удаления его репозиторий набрал 72 тыс. «звезд», местных аналогов лайков из соцсетей. Остальные 17 репозиториев – различные форки YouTube-dl.

В жалобе Ассоциации указано, что YouTube-dl предназначен для обхода алгоритмов защиты контента, реализованных в стриминговых сервисах, в том числе на YouTube. Помимо этого, в организации уверены, что проект используется для распространения аудиозаписей и видеороликов без разрешения владельцев прав на них.

Репозитории на GitHub могут быть удалены по первому же запросу

В своем запросе на удаление репозиториев RIAA также указала на тот факт, что в инструкции к YouTube-dl есть примеры скачивания ряда музыкальных композиций, защищенных авторским правом. Среди них есть песня Джастина Тимберлейка (Justin Timberlake) под названием Tunnel Vision, права на которую принадлежат (Sony Music Group), а также композиция Shake it off певицы Тейлор Свифт (Taylor Swift, Universal Music Group).

Проект не закрыт, разработчики не сдаются

На момент публикации материала репозитории YouTube-dl и его ответвлений по-прежнему не были доступны на GitHub. В то же время у проекта есть отдельный веб-сайт в зоне .org, позволяющий всем желающим скачать требуемую библиотеку. По состоянию на 26 октября 2020 г. для загрузки была доступна версия от 20 сентября 2020 г.

Реакция разработчиков и энтузиастов на удаление репозиториев с GitHub не заставила себя ждать – они начали распространять код YouTube-dl на сторонних сайтах, притом весьма изощренным способом. Проект «превратился» в пару PNG-изображений, которые получили распространение, в том числе, в Twitter. Для преобразования изображений в архив потребуется выполнить ряд команд в консоли под любым дистрибутивом Linux или в среде Windows Subsystem for Linux (WSL, подсистема Linux в составе Windows 10).

Изображение с репозиторием и подтверждение работы новой схемы его распространения

В знак протеста против удаления репозиториев YouTube-dl неизвестный разработчик даже прикрепил код проекта прямо к репозиторию GitHub, в котором хранятся официальные уведомления от правообладателей. Об этом сообщил пользователь Reddit под псевдонимом interestingusrname, и на момент публикации материала его тема собрала свыше 300 комментариев.

Надежда на возврат репозиториев сохраняется

В истории GitHub есть несколько примеров разблокировки «пиратских» репозиториев, на которые жаловались правообладатели. Один из последних случаев произошел в конце мая 2020 г., когда из небытия были возвращены репозитории popcorn-desktop и popcorn-api популярного пиратского стримингового сервиса Popcorn Time. Он позволяет бесплатно смотреть фильмы и сериалы в интернете, находя их на торрент-трекерах всего мира.

Репозиторий GitHub с прикрепленным к нему кодом YouTube-dl

Как сообщал CNews, блокировке подверглись подверглись в первой половине мая 2020 г. из-за жалобы о нарушении авторских прав со стороны Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA), представляющей бизнес-интересы крупнейших кинопроизводителей. GitHub удовлетворил жалобу MPAA и закрыл доступ к репозиториям Popcorn Time, но разработчики сервиса сумели доказать, что блокировка не имеет под собой никаких законных оснований, как и жалоба кинопроизводителей.

Соцсеть для разработчиков

GitHub запущен в 2008 г., и за 12 лет его существования к нему присоединилось свыше 28 млн разработчиков программного обеспечения. Общее число хранимых в репозиториях GitHub исходных кодов превышает 80 млн. Услугами GitHub также пользуются более 1,5 млн компаний, включая крупные корпорации, такие как Apple, Amazon и Google. Microsoft является лидером по количеству разработчиков – участников репозитория Microsoft VSCode на GitHub.

Одновременно с основой функцией онлайн-репозитория GitHub также играет роль своеобразной глобальной социальной сети для разработчиков ПО различных направлений. В 2018 г. владельцем GitHub стала корпорация Microsoft, заплатившая за него $7,5 млрд.