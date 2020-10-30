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Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября

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Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября

18 ноября 2020 г. состоится вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра».

Для успешного выбора контакт-центра важно учитывать многие факторы.

Особое внимание в вебинаре будет отведено существующим подходам и возможностям перехода на новую технологическую платформу, учитывая размер и специфику архитектуры контакт-центра, а также требованиям к отказоустойчивойсти.

Кроме того, мы расскажем, почему очень важно использовать решение, все компоненты которого, включая запись, речевую аналитику, WFM и QM, принадлежат одному производителю, и в чем заключается основная ценность внедрения искусственного интеллекта в работу контакт-центра.

Помимо особенностей реализации правильной стратегии, в выступлении будут также освещены возможные ошибки и способы их устранения на пути внедрения решения.

Основные темы вебинара:

  • Выбор контакт-центра: на что обращать внимание?
  • Автоматизация работы: какую пользу приносит AI?
  • Внедрение решения: какие бывают ошибки и как их избежать.

Спикеры:

Вячеслав Морозов, директор по развитию бизнеса в России и СНГ, Genesys;
Александр Камитов, Senior Solutions Consultant, Genesys.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.

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