CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов
Согласно новому рейтингу CNews, вышедшему в обзоре «ИТ в банках и страховых компаниях 2020», темп роста выручки крупнейших поставщиков ИТ в финсектор в 2019 г. сохранился на уровне предыдущего года, а совокупный оборот участников исследования впервые превысил ₽200 млрд. Быстрее всего развивались сегменты информационной безопасности и заказной разработки. Участники отрасли считают, что эпидемия не сможет остановить инвестиции в ИТ со стороны финансовых организаций. Среди наиболее перспективных направлений они называют роботизированную автоматизацию процессов.
Совокупная выручка 50 крупнейших компаний, занимающихся поставками ИТ в компании финансового сектора, по итогам 2019 г. составила ₽211,2 млрд, что на 10% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews. Наиболее активно развивались продажи в сегментах информационной безопасности и заказной разработки ПО.
Лидирующие позиции в рейтинге сохранил международный разработчик заказного ПО компания EPAM (₽32,4 млрд), а также отечественный поставщик программных решения для банков ЦФТ (₽25,6 млрд). На третью позицию поднялся системный интегратор SoftLine (₽22,4 млрд), так как «бронзовый призер» 2018 г. «СберТех» сократил свой оборот более чем в 2 раза (9 млрд, на 56% меньше, чем в 2018 г.) и опустился на восьмую позицию рейтинга. Это падение связано с agile-трансформацией самого Сбербанка: в 2019 г. 9 тыс. из 11 тыс. сотрудников «СберТеха» были переведены непосредственно в банк для того, чтобы разработчики, продуктовые команды и пользователи могли совместно работать в рамках одного процесса.
CNews Analytics: крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора 2019
|№ 2019
|№ 2018
|Название компании
|Город
|Выручка от проектов в финсекторе в 2019 г., тыс. руб., включая НДС
|Выручка от проектов в финсекторе в 2018 г., тыс. руб., включая НДС
|Рост выручки от проектов в финсекторе 2019/2018, в %
|Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2019 г.
|Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2018 г.
|1
|1
|EPAM
|Ньютаун (США)
|32 423 257
|26 516 960
|22,0%
|22,0%
|23,0%
|2
|2
|ЦФТ
|Москва
|25 933 128
|22 537 877
|13,0%
|93,0%
|91,0%
|3
|4
|Softline
|Москва
|22 392 692
|18 249 953
|23,0%
|21,0%
|19,0%
|4
|-
|Техносерв
|Москва
|14 598 262
|н/д
|н/д
|55,0%
|н/д
|5
|8
|СберСервис
|Москва
|14 315 862
|12 418 919
|15,0%
|98,0%
|98,0%
Источник: CNews Analytics, 2020Перейти к полной таблице
С полными данными рейтинга можно ознакомиться в обзоре «ИТ в банках и страховых компаниях 2020».
В прошлом году поставки ИТ в финсектор лидеров рейтинга росли медленнее, чем у лидеров ИТ-рынка в целом (выручка крупнейших компаний, входящих в рейтинг CNews 100, выросла в 2019 г. на 22%). Отставание связано с насыщением банковской отрасли, которая демонстрирует более высокую зрелость с точки зрения внедрения ИТ по сравнению с другими отраслями экономики. При этом отечественные финансовые институты инвестировали в ИТ активнее, чем их иностранные коллеги: по данным Gartner, глобальные траты финсектора на ИТ в 2019 г. увеличились только на 4,9%.
Динамика 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор, в ₽млрд
Источник: CNews Analytics, 2020
В 2020 г. представители отрасли не ожидают серьезного сокращения в связи с эпидемией коронавируса. Банки вынуждены будут экономить на чем угодно другом, но не на ИТ, полагает заместитель председателя правления ЦФТ Андрей Фомичев: «Пандемичная» реальность диктует свои правила игры, когда удобное мобильное приложение больше не преимущество для банка, а вопрос его выживания на рынке».
Более того, кризис ускорит цифровую трансформацию банков. «В ближайшие 2-3 года мы будем наблюдать перераспределение в структуре операционных расходов в сторону увеличения доли ИТ-расходов с нынешних 8-10% до 12-15%, в том числе за счет экономии в результате сокращения персонала благодаря автоматизации и роботизации процессов и перехода к обслуживанию клиентов преимущественно в онлайне», — прогнозирует Александр Рожков, директор управления продаж продуктов и сервисов SoftLine. Кроме того, внутри ИТ-расходов будут расти затраты на виртуализацию и средства защиты.
Подробнее читайте в обзоре «ИТ в банках и страховых компаниях 2020».