Россияне смогут подать документы в любой вуз через портал госуслуг

К сервису «Поступление в вуз онлайн», который позволяет абитуриентам из любых регионов России подавать документы удаленно, смогут подключиться все госвузы. В 2021 г. число вузов-партнеров вырастет с нынешних 54 как минимум до 135.



Сервис, который облегчает порядок поступления

Подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» теперь смогут все государственные российские вузы. Это даст возможность их абитуриентам подать документы на поступление в удаленном режиме. Об этом сообщило Минцифры на сайте ведомства.

Сервис позволяет исключить посещение приемных комиссий университетов и институтов, причем в совершенно разных регионах. Чтобы воспользоваться сервисом, человеку достаточно иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг был запущен в июне 2020 г. Летом 2020 г. более 20 тыс. абитуриентов подали около 70 тыс. заявлений на зачисление в 54 российских вуза. Партнерами сервиса выступили известные образовательные учреждения, в числе которых «Московский физико-технический институт» (МФТИ), «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России» (РАНХиГС), МИСиС и др.

Возможность подачи документов на поступление через суперсервис была закреплена в приказе Минобрнауки № 726 от 15 июня 2020 г. «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования… на 2020/21 учебный год».

Российские абитуриентыиз самых дальних регионов смогут удаленно подать документы в любой госвуз

Теперь власти признали эксперимент успешным. Как уточнил замглавы Минцифры Олег Качанов, вся необходимая цифровая инфраструктура полностью готова к масштабированию суперсервиса. Для подключения требуется обеспечить техническую готовность инфраструктуры на стороне вузов. В 2021 г. число подключившихся к сервису вузов составит не менее 135 заведений.

Параллельно ведется разработка новой функциональности сервиса. «Для поступающих на платной основе прорабатывается возможность интеграции инструмента образовательного кредитования с государственной поддержкой с суперсервисом на портале госуслуг», — сказал заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

Что можно делать через суперсервис

Суперсервис позволяет абитуриенту выбирать вузы для поступления, направлять заявление о зачислении и при необходимости вносить изменения в документ. Кроме того, воспользовавшись сервисом, абитуриент может узнать информацию о вступительных испытаниях и их точных датах, а также найти свою фамилию в конкурсных списках. С помощью суперсервиса вуз отправит студенту уведомление о зачислении. Студент может «управлять» своим согласием также удаленно, отдав предпочтение конкретному вузу.

Чтобы подать в вуз документы через суперсервис, достаточно заполнить заявление о приеме, приложить копии аттестата об окончании школы, а также копии дипломов и свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении. Их можно отсканировать или сфотографировать. При зачислении в вуз абитуриенту придет оповещение с портала Госуслуг на электронную почту или в личный кабинет.

Что такое суперсервисы

Суперсервисы — новый тип государственных электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов. Как написано, на сайте госуслуг, суперсервис построен на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении необходимого комплекса услуг, а также помощи в оформлении положенных льгот и выплат — «в один клик». Напомним, что на портале госуслуг открыт раздел, где все желающие могут ознакомиться с прототипами суперсервисов и оставить свои предложения по их доработке.

Задачу по созданию суперсервисов поставил в феврале 2019 г. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Разработка суперсервисов ведется в рамках национальной программы «Цифровая экономика» командой из представителей государственных органов, ведущих технологических компаний страны и экспертов под руководством Минцифры.