Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины

В России может быть введено уголовное наказание за непредоставление в налоговые органы сведений об операциях с криптовалютой. С такой инициативой выступило Министерство финансов, предложив лишать россиян свободы на срок до трех лет.

В тюрьму за биткоин

Министерство финансов России (Минфин) выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптовалют. Как пишет РБК, ведомство уже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному.

Согласно предлагаемым изменениям, владельцы криптовалют, будь это биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum), монеро (Monero) и др., могут быть лишены свободы на срок до трех лет. Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.

Как попасть за решетку из-за криптовалюты

Уголовное наказание будет грозить владельцам криптовалют в случае, если они не будут отчитываться перед налоговыми органами об операциях с виртуальными деньгами. К примеру, реальный срок будет присужден тому, кто дважды за три года не сообщил об операциях с криптой на сумму от 45 млн руб. Также тюрьма станет следствием предоставления ложных сведений.

Биткоин может стать причиной уголовного преследования

Еще один пример: если россиянин дважды за три года не отчитался о действиях с криптовалютой от 15 млн руб., то ему могут присудить штраф до 300 тыс. руб., принудительные работы до двух лет или арест до полугода.

Дополнительные штрафы

Перечисленные виды наказания – не единственные, что Минфин приготовил для россиян, пользующихся криптовалютой. Министерство также предложило ввести административную ответственность – штраф за незаконный оборот виртуальных денег в размере от 50 до 100 тыс. руб. для физлиц, от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. для должностных лиц и от 200 тыс. руб. до 2 млн руб. для юрлиц.

Наказание в виде бреши в кошельке (реальном, не виртуальном) будет уготовано и за использование криптовалюты в качестве оплаты за товары или услуги. В этом случае придется передать государству от 20 до 200 тыс. руб. (физлица), от 50 до 400 тыс. руб. (должностные лица) или от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (юрлица).

Насколько все это законно

Все поправки, предложенные Минфином, так и или иначе имеют отношение к закону о регулировании криптовалют, в котором виртуальные деньги называют «цифровыми финансовыми активами» (ЦФА). Документ был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля 2020 г.

Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (259-ФЗ) вступит в силу лишь 1 января 2021 г.

Другими словами, административное наказание за использование крипты в качестве платежного средства, предложенное в поправках Министерства финансов, не может применяться к россиянам до начала 2021 г. В то же время предварительные сроки их принятия пока не установлены.

Еще несколько требований к «криптовалютчикам»

По данным РБК, Минфин предложил заставить всех владельцев криптоденег направлять в налоговые органы отчетность о получении криптовалюты, обо всех сделках с ней и даже о суммах, которые находятся в их кошельках. Это будет необходимо делать, если общая сумма любых операций с криптой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. руб.

Расчет суммы должен производиться на фоне рыночной стоимости той или иной криптовалюты на момент совершения каждой операции. Порядок определения рыночной цены должна установить Федеральная налоговая служба России (ФНС), а впервые оповестить налоговые органы о владении криптовалютой следует до 30 апреля 2022 г.

К майнерам и криптообменникам предъявляются отдельные требования – Минфин хочет обязать их отправлять в Росфинмониторинг информацию обо всех операциях с криптой. Если же кто-то откажется предоставлять эти данные, то ему будет выписан штраф в 50 тыс. руб. Предоставление неправомерных сведений будет караться денежным взысканием в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте (суммы поступления или суммы списания цифровой валюты).

Раскошелиться владельцам криптовалют придется и за неуплату или неполную уплату налога в результате невключения ‎в налоговую базу доходов от любых операций с виртуальными деньгами. Штраф составит 40% суммы неуплаченного налога.

Как власти борются с криптоактивами россиян

Российские власти активно пытаются лишить россиян возможности пользоваться всеми возможностями, которые дает криптовалюта. Например, уже менее чем через две недели после подписания Владимиром Путиным закона о регулировки ЦФА Росфинмониторинг выступил с предложением по созданию системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. Как сообщал CNews, прототип уже разработан и даже опробован в действии.

На создание системы служба попросила 760 млн руб. Планируется, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект».

Система искусственного интеллекта, по данным Росфинмониторинга, позволит не только проводить мониторинг интернета в поиске запрещенных действий с криптовалютами, но и анализировать движение цифровых финансовых активов, выявлять провайдеров услуг, а также проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА. Также система позволит частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero, классифицируя их по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций. С ее помощью станет возможным сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В целом, идея штрафовать граждан России за работу с криптовалютой появилась у властей еще в июне 2019 г. CNews писал, что они захотели объявить любые действия с криптовалютой нелегитимными и взимать за них штрафы. Даже майнинг, ставший для многих россиян источником заработка, мог оказаться вне закона. Такую идею озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Тем временем в Белоруссии

Пока российские власти борются с новым видом заработка для россиян, в Белоруссии был принят декрет «О развитии цифровой экономики», который узаконил существование и использование криптовалют в стране. Документ, подписанный президентом Белоруссии Александром Лукашенко в декабре 2017 г., дает право физическим лицам право владеть монетами, а также обменивать их на белорусскую или иностранную валюту или электронные деньги.

Также рядовые граждане Белоруссии могут дарить и завещать монеты друг другу, равно как и заниматься их майнингом. Более того, согласно декрету, майнинг не считается предпринимательской деятельностью и не будет облагаться налогом. Другими словами, майнинг в Белоруссии официально легализован, а всем тем, кто желает зарабатывать на криптовалюте, теперь полагаются существенные налоговые льготы.