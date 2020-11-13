Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple

Пять крупнейших ИТ-организаций России обратились к властям с просьбой не поддерживать законопроект «О маркетплейсе», ограничивающий комиссию в маркетплейсах приложений на уровне 20%. Они уверены, что это может негативно отразиться на российском бизнесе и затормозит цифровизацию экономики.

Ассоциации против

Крупнейшие российские ИТ-организации выступили решительно против законопроекта о снижении комиссии в магазинах приложений с текущих 30% до 20%. По информации ТАСС, они в письменной форме обратились к председателю комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александру Хинштейну.

В своем письме организации попросили Хинштейна отказать в поддержке законопроекту «О маркетплейсе», который был предложен в начале сентября 2020 г. замруководителем фракции «Справедливая Россия» Федотом Тумусовым. Под письмом подписались пять организаций: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», Некоммерческое партнерство разработчиков ПО «Руссофт» и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

О чем говорится в письме

В своем письме Александру Хинштейну российские ИТ-ассоциации утверждают, что законопроект Федота Тумусова «не решает какие-либо общественно-значимые задачи, которые не могут быть решены посредством существующего антимонопольного и налогового законодательства, а также нормативных правовых актов, вступающих в силу с 1 января 2021 г.». Подписавшиеся под письмом уверены, что он в некоторой степени идет вразрез с действующим в России законодательством, поскольку вводит «тарифное регулирование», которое для коммерческих отношений не предусмотрено. Исключением являются только естественные монополии.

ИТ-организации встали на защиту действующих комиссий в маркетплейсах приложений

Авторы письма указывают и на тот факт, в законопроекте прослеживается противоречие основополагающим конституционно-правовым принципам, международному налоговому регулированию и законодательству Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Дополнительно в документе говорится, что предложенные Тумусовым ограничения в настоящее время не имеют аналогов во всем мире.

Подписавшиеся ассоциации считают, что принятие законопроекта и превращение его в закон никак не позволит «достичь заявленного в пояснительной записке к законопроекту экономического эффекта, а, напротив, приведет исключительно к ухудшению положения потребителей». Они полагают также, что детище Федота Тумусова «ухудшит условия ведения бизнеса в России и затормозит развитие цифровой экономики».

«Рассмотрев в рамках наших ассоциаций проект федерального закона “О маркетплейсе”, инициированный депутатом Госдумы Тумусовым Ф.С., мы, нижеподписавшиеся руководители предпринимательских объединений, просим не поддерживать этот законопроект», – подытожили ИТ-организации.

Подробнее о законопроекте

Законопроект «О маркетплейсе», как сообщал CNews, Федот Тумусов внес на рассмотрение в Госдуму в самом начале сентября 2020 г. В нем он предложил не только снизить комиссии магазинов приложений до 20% но и раз в квартал отчислять треть этой комиссии в специальный фонд.

В пояснительной записке к нему сказано, что этот законопроект направлен на «устранение перекоса, создавшегося из-за неуплаты налога на прибыль владельцами маркетплейсов по месту получения выручки». Федот Тумусов также утверждает, что данный закон «уменьшит кадровый “голод” из-за отъезда кадров в сфере компьютерных технологий за границу».

По словам депутата, проблема с высокими комиссиями в маркетплейсах обсуждается во многих странах мира, не только в России. «Появление такой нормы позволило бы отразить позицию Россию в нашей юрисдикции», – отметил Тумусов.

Кто пострадает

В случае принятия законопроекта он затронет все без исключения компании, владеющие фирменными маркетплейсами и действующими на территории России. Это, к примеру, компании Google и Apple с их магазинами Play и Apple Store соответственно, размер комиссии в которых составляет как раз 30%.

Свой законопроект депутат подготовил на фоне скандала между издателем видеоигр Epic Games и компаниями Google и Apple, разразившегося именно из-за высоких, по мнению Epic Games, комиссий в маркетплейсах. Противостояние началось 13 августа 2020 г., всего за две недели до внесения Тумусовым своего законопроекта на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, что 13 августа 2020 г. Epic Games представила пользователям новую платформу оплаты на iOS и Android (Epic direct payment). Она была внедрена в очень популярную условно-бесплатную (free-to-play) игру Fortnite. Показав эту платформу, Epic Games предложила пользователям не переплачивать Google и Apple за платные «фишки» внутри игры, а платить напрямую разработчику и экономить до 20%. Это грубое нарушение правил магазинов Apple App Store и Google Play, к тому же Epic Games внедрила новую систему оплаты без уведомления Apple и Google. Apple и Google одновременно и практически моментально удалили Fortnite из каталога своих магазинов, а Epic Games, словно готовившаяся к такому исходу заранее, без промедлений подала на них обеих в суд. Ее иск состоял из 62 страниц.