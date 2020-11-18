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Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS

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, Текст: Денис Воейков

На «CNews FORUM 2020: Информационные технологии завтра» были вручены награды за самые инновационные решения, реализованные компаниями в уходящем году. Организаторами CNews AWARDS были отмечены пять номинантов.

CNews AWARDS 2020

Издание CNews вручило в Москве премии CNews AWARDS 2020 за лучшие технологии и ИТ-проекты года. В части номинаций победителей выбрала сама редакций, в части — распределение мест целиком зависело от интерактивного голосования ИТ-сообщества.

И голосование, и вручение наград состоялось в рамках тринадцатого по счету ежегодного «CNews FORUM 2020: Информационные технологии завтра». Впервые в истории он был организован в смешанном формате — преимущественно в режиме онлайн, что было продиктовано коронавирусными ограничениями.

Пленарное заседание и награждение номинантов премии состоялось в традиционном виде, но в присутствии лишь небольшого числа зрителей. Мероприятие для широкого круга интернет-зрителей транслировалось на главной странице издания CNews.ru. Тематические секции после завершения пленарных выступлений были полностью виртуальными.

Лучший платформенный сервис года

В рамках CNews AWARDS 2020 лучшим платформенным сервисом года был признан SberCloud.Advanced — линейка базовых и высокоуровневых облачных сервисов. С их помощью пользователи могут разворачивать в облаке ИТ-инфраструктуру любой сложности, работать с кластерами больших данных, управлять облачной контейнеризацией, разрабатывать, масштабировать, управлять приложениями и реализовывать самые разнообразные облачные сценарии.

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За лучший платформенный сервис года SberCloud.Advanced награду получил замгендиректора по ИТ SberCloud Федор Прохоров

Платформа SberCloud.Advanced призвана ускорить цифровизацию бизнеса и повысить скорость вывода новых продуктов на рынок. Она ориентирована и на небольшие стартапы, и на корпорации, управляющие десятками филиалов. Награду из рук организаторов CNews FORUM получил замгендиректора по ИТ SberCloud Федор Прохоров.

Лучшая российская технология

В номинации «Российские технологии» 40% голосов ИТ-сообщества, что вывело его на первое место среди конкурентов, получил сервис виртуальных ведущих dictor.mail.ru. Он работает на базе искусственного интеллекта и позволяет за несколько минут создавать качественные видеоролики.

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Георгий Шершнев из Mail.ru принял награду в номинации «Российские технологии» за dictor.mail.ru

Текст произносит голосовой помощник Mail.ru «Маруся». Специально обученная нейросеть на базе технологии Vision создает мимику ведущей. Ролики при этом не уступают по качеству классическим видео. Воспользоваться такой технологией может любой желающий. Награду от лица Mail.ru принял менеджер проекта dictor.mail.ru Георгий Шершнев.

Цифровой сервис года

В номинации «Цифровой сервис года» награду получил цифровой профиль гражданина, созданный усилиями Минцифры. Он позволяет дистанционно предоставлять согласие и передавать необходимые данные через личный кабинет на едином портале государственных услуг в кредитные, страховые и другие организации — для получения сервисов в цифровом виде.

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Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев получил награду в номинации «Цифровой сервис года» за цифровой профиль гражданина

На данный момент в проекте участвуют 20 банков и четыре страховые компании. Их клиенты могут удаленно заказать выпуск банковских карт, оформить анкету клиента, обновить личную информацию, воспользоваться страховыми сервисами. Клиенты десяти банков уже могут заполнить анкеты на дистанционное предоставление кредита. Награду за цифровой профиль гражданина принял замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Экспансия года

Награду в номинации «Экспансия года» по результатам открытого голосования получила компания NtechLab — ее выбрали 44% реальных и виртуальных участников форума. Компания занимается разработкой систем компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей.

Алгоритм Ntechlab позволяет распознавать лица с точностью до 80% в базе объемом до полумиллиарда изображений. При размере базы в несколько тысяч лиц точность распознавания, по данным разработчиков, достигает 99%. Поиск конкретного человека среди 1 млрд. лиц занимает менее половины секунды.

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Андрей Теленков был отмечен CNews AWARDS за системы компьютерного зрения NtechLab в номинации «Экспансия года»

Клиентская сеть NtechLab сейчас включает более 30 крупных клиентов в 15 странах мира, в том числе в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Европе. В 2020 г. компания получила инвестиции в сумме более 1 млрд руб. от Российского фонда прямых инвестиций и суверенных фондов Ближнего Востока.

Инвестиции смогут расширить технологическую и продуктовую линейку NtechLab и будут способствовать ее экспансии на ключевые рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Награда CNews AWARDS была вручена гендиректору NtechLab Андрею Теленкову.

Офисный пакет года

Офисным пакетом года был признан «Р7-офис» — решение для обеспечения пользователей всеми необходимыми офисными программами. Оно может полностью заменить офисное программное обеспечения Microsoft, полагают разработчики.

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Наталия Агафонова из компании, создавшей «Р7-офис», получила награду в номинации «Офисный пакет года»

В состав десктопной версии входят редакторы документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео. Серверная версия обеспечивает работу в локальной сети благодаря множеству инструментов совместной работы над документами. В нее также входят приложения для работы с электронной почтой, контактами и календарем, почтовый сервер и платформа для создания корпоративной социальной сети.

С помощью мобильного «Р7-офис» можно создавать, редактировать и распечатывать документы, таблицы и презентации. Награда была вручена гендиректору компании, разработавшей пакет, «Новые коммуникационные технологии» Наталии Агафоновой.

Как прошел CNews FORUM 2020

В 2020 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в тринадцатый раз. Впервые для форума организаторами был освоен новый формат — значительная часть мероприятия прошла в онлайн-режиме.

В ходе форума состоялось около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Банки», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных», «Торговля», «Промышленность».

В пленарной части CNews FORUM выступили заместитель министра Минцифры Дмитрий Огуряев, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор по ИТ, член правления Альфа-банка Сергей Поляков, заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский, региональный руководитель Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Владимир Клявин, глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане Игорь Хомков, CEO, член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко, директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев, менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране в Coca-Cola HBC Russia Стоян Валчев, директор по ИТ в ОМК Игорь Савцов, директор по ИТ в «Т плюс» Александр Антонов и многие другие.

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